Бої за Часів Яр і Торецьк: ворог зазнає десятків тисяч втрат, - ОТУ "Луганськ"
Протягом минулої доби у зоні сталося 20 бойових зіткнень, найбільша активність зафіксована на Краматорському та Торецькому напрямках.
Про це повідомив речник угруповання ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.
На Краматорському напрямку відбулося дев’ять штурмів, більшість з яких спрямовані на Часів Яр. На Торецькому напрямку російські війська здійснили вісім атак, зокрема чотири безпосередньо по Торецьку та ще чотири в напрямку Деліївки й Дружби.
Як зазначається, ворог майже не використовує важку техніку під час штурмів Часового Яру, однак попередньо проводить артилерійську підготовку. У Торецьку ситуація особливо складна: окупанти просуваються лише після повного знищення українських позицій.
Сили оборони завдають противнику значних втрат. За словами речника, 132-га окрема мотострілецька бригада РФ настільки виснажена, що до штурмів змушені залучати навіть командування підрозділу. У ворога поширюється думка, що "Торецьк - це дорога в одну сторону".
Зокрема, представники 100-ї окремої механізованої бригади РФ повідомляють про понад 15 тисяч зниклих безвісти - потенційно загиблих. Загальні втрати особового складу противника на цьому напрямку вимірюються десятками тисяч.
