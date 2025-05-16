Бої за Часів Яр і Торецьк: ворог зазнає десятків тисяч втрат, - ОТУ "Луганськ"

Протягом минулої доби у зоні сталося 20 бойових зіткнень, найбільша активність зафіксована на Краматорському та Торецькому напрямках.

Про це повідомив речник угруповання ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

На Краматорському напрямку відбулося дев’ять штурмів, більшість з яких спрямовані на Часів Яр. На Торецькому напрямку російські війська здійснили вісім атак, зокрема чотири безпосередньо по Торецьку та ще чотири в напрямку Деліївки й Дружби.

Як зазначається, ворог майже не використовує важку техніку під час штурмів Часового Яру, однак попередньо проводить артилерійську підготовку. У Торецьку ситуація особливо складна: окупанти просуваються лише після повного знищення українських позицій.

Сили оборони завдають противнику значних втрат. За словами речника, 132-га окрема мотострілецька бригада РФ настільки виснажена, що до штурмів змушені залучати навіть командування підрозділу. У ворога поширюється думка, що "Торецьк - це дорога в одну сторону".

Зокрема, представники 100-ї окремої механізованої бригади РФ повідомляють про понад 15 тисяч зниклих безвісти - потенційно загиблих. Загальні втрати особового складу противника на цьому напрямку вимірюються десятками тисяч.

