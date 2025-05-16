РУС
Ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел в Донецкой области: пострадавших нет

Вблизи линии фронта в Донецкой области ремонтная бригада ДТЭК попала под удар вражеского FPV-дрона.

Об этом сообщила пресс-служба компании в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В результате взрыва FPV-дрона повреждения получил рабочий автомобиль энергетиков. Сами работники не пострадали.

"Несмотря на ежедневную опасность энергетики продолжают делать все возможное, чтобы нести свет даже в условиях боевых действий", - отметили в ДТЭК.

