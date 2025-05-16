Ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл на Донеччині: постраждалих немає

Поблизу лінії фронту в Донецькій області ремонтна бригада ДТЕК потрапила під удар ворожого FPV-дрона.

Про це повідомила пресслужба компанії у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок вибуху FPV-дрона пошкоджень зазнав робочий автомобіль енергетиків. Самі працівники не постраждали.

"Попри щоденну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб нести світло навіть в умовах бойових дій", - зазначили в ДТЕК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили БпЛА по промзоні Краматорська, - МВА