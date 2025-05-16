Ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл на Донеччині: постраждалих немає
Поблизу лінії фронту в Донецькій області ремонтна бригада ДТЕК потрапила під удар ворожого FPV-дрона.
Про це повідомила пресслужба компанії у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Унаслідок вибуху FPV-дрона пошкоджень зазнав робочий автомобіль енергетиків. Самі працівники не постраждали.
"Попри щоденну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб нести світло навіть в умовах бойових дій", - зазначили в ДТЕК.
