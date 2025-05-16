Принято решение об эвакуации 285 детей из Алексеево-Дружковки на Донетчине, - ОВА

Россияне продолжают обстреливать Дружковскую и Шаховскую громады на Донетчине, из-за чего принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"285 детей должны эвакуировать из Алексеево-Дружковки", - написал он.

Как отмечается, такое решение приняли сегодня, 16 мая, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.



Кроме того, решение о принудительной эвакуации семей с детьми касается сел Веселое, Грузское, Золотой Колодец, Кучеров Яр, Лидино, Марьевка, Новотроицкое и Петровка Шаховской громады, оттуда нужно эвакуировать 47 детей.

В ОВА добавили, что решение согласовано с органами военного командования и направлено в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения.



"Вражеские обстрелы Дружковской и Шаховской громад значительно усилились, и находиться там крайне опасно. Помните: сегодня самое главное - сохранить жизнь!" - подчеркнул Филашкин.

