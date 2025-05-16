Ухвалено рішення про евакуацію 285 дітей з Олексієво-Дружківки на Донеччині, - ОВА

Росіяни продовжують обстрілювати Дружківську та Шахівську громади в Донецькій області, через що ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"285 дітей маємо евакуювати з Олексієво-Дружківки", - написав він.

Як зазначається, таке рішення ухвалили сьогодні, 16 травня, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.



Крім того, рішення про примусову евакуацію родин із дітьми стосується сіл Веселе, Грузьке, Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Лідине, Мар’ївка, Новотроїцьке та Петрівка Шахівської громади, звідти потрібно евакуювати 47 дітей.

Також читайте: Зону примусової евакуації сімей з дітьми розширили на Донеччині

В ОВА додали, що рішення погоджено з органами військового командування та направлено до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення.



"Ворожі обстріли Дружківської та Шахівської громад значно посилились, і знаходитись там вкрай небезпечно. Пам’ятайте: сьогодні найголовніше - зберегти життя!" - наголосив Філашкін.

Читайте: Майже 2 тисячі людей залишаються в прифронтовому Покровську, - ОВА