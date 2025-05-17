РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 972 600 человек (+910 за сутки), 10 831 танк, 27 942 артсистемы, 22 553 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 972 600 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 972 600 (+910) человек,

танков - 10 831 (+6) единица,

боевых бронированных машин - 22 553 (+7) единицы,

артиллерийских систем - 27 942 (+34) единицы,

РСЗО - 1386 (+1) единиц,

средств ПВО - 1167 (+0) единиц,

самолетов - 372 (+0) единицы,

вертолетов - 336 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 278 (+155) единиц,

крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 48 809 (+96) единиц,

специальной техники - 3892 (+0) единицы.

Инфографика

+23
17.05.2025 08:36 Ответить
+17
У зведенні Генштабу ЗСУ 15 травня з'явилася інформація про знищення рашистського гвинтокрила.
А між тим, у російських пабликах з'явився некролог про ліквідацію на так званій "СВО" командира екіпажу "Ка-52" із Чувашії на прізвище Єгоров.

В Мережі опубліковано колаж в контексті "груз 200":

17.05.2025 08:41 Ответить
+12
17.05.2025 08:05 Ответить
Шо міняємо?
Навіщо залишати недокомент, зранку встало та висралось
17.05.2025 08:10 Ответить
То за Фройдом. Він хотів собі трохи мізків виміняти, але навіть запит не здатен сформулювати. ))
17.05.2025 08:31 Ответить
Саме так, міняємо, тимчасово, випалені території на їхні м'ясо, техніку, ресурси ...
17.05.2025 08:46 Ответить
17.05.2025 08:05 Ответить
Перебої з кацапським м'ясом. Є у лопатоїдів така приказка - "не всіх дурних війна побила".
17.05.2025 08:26 Ответить
17.05.2025 08:36 Ответить
17.05.2025 08:44 Ответить
17.05.2025 08:41 Ответить
Завжди писав форумчанам: "Ніколи не спішіть з висновками про результати наших ударів.... Мине доба-дві - і кацапи у соцмережах нам про все самі донесуть... Саме в подібному, зокрема, і полягає збір розвідданих про противника...".
17.05.2025 08:51 Ответить
По втратах рашистів від вибуху на складі в Перевальному з паблік пітьми пішла перша інфа:

17.05.2025 15:47 Ответить
Сьогодні - "срочники"... А завтра - "кантрактники"... Ми кацапам гроші зекономили - не треба тепер сім"ям платить компенсацію...
17.05.2025 15:52 Ответить
17.05.2025 14:21 Ответить
Гм. А це - смішно:

17.05.2025 15:57 Ответить
Чумардосів менше тисячі, авто менше сотні - перемир'я по кацапськи?
Між тим логістика за травень перевалила за дві тисячі.
Травень 24/23/22 - 1 831/393/569
17.05.2025 09:17 Ответить
17.05.2025 09:17 Ответить
Самки бураяд уласа перестали мєхводав производить? Но 910 леммингов бурьятских пошли смотреть на накабздона - не оскудела орда ипотечниками...
17.05.2025 15:04 Ответить
Повідомлення з пітьми, мова оригіналу:

@ "На школе №1 в Тасеево появилась табличка, посвящённая Саше Виншу, которого убили на войне после того, как его завербовал глава района Константин Дизендорф.
Сам чиновник задержан и сейчас находится в СИЗО за махинации с землёй.
Кроме Саши, почтили память ещё 4х выпускников."



17.05.2025 16:51 Ответить
 
 