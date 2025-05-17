Общие боевые потери РФ с начала войны - около 972 600 человек (+910 за сутки), 10 831 танк, 27 942 артсистемы, 22 553 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 972 600 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 972 600 (+910) человек,
танков - 10 831 (+6) единица,
боевых бронированных машин - 22 553 (+7) единицы,
артиллерийских систем - 27 942 (+34) единицы,
РСЗО - 1386 (+1) единиц,
средств ПВО - 1167 (+0) единиц,
самолетов - 372 (+0) единицы,
вертолетов - 336 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 278 (+155) единиц,
крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 48 809 (+96) единиц,
специальной техники - 3892 (+0) единицы.
Навіщо залишати недокомент, зранку встало та висралось
144! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Логістика та арта норм, все решта, включаючи чумардосів, просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 972 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
А між тим, у російських пабликах з'явився некролог про ліквідацію на так званій "СВО" командира екіпажу "Ка-52" із Чувашії на прізвище Єгоров.
В Мережі опубліковано колаж в контексті "груз 200":
Між тим логістика за травень перевалила за дві тисячі.
Травень 24/23/22 - 1 831/393/569
@ "На школе №1 в Тасеево появилась табличка, посвящённая Саше Виншу, которого убили на войне после того, как его завербовал глава района Константин Дизендорф.
Сам чиновник задержан и сейчас находится в СИЗО за махинации с землёй.
Кроме Саши, почтили память ещё 4х выпускников."