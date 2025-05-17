Общие боевые потери РФ с начала войны - около 972 600 человек (+910 за сутки), 10 831 танк, 27 942 артсистемы, 22 553 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 972 600 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 972 600 (+910) человек,

танков - 10 831 (+6) единица,

боевых бронированных машин - 22 553 (+7) единицы,

артиллерийских систем - 27 942 (+34) единицы,

РСЗО - 1386 (+1) единиц,

средств ПВО - 1167 (+0) единиц,

самолетов - 372 (+0) единицы,

вертолетов - 336 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 278 (+155) единиц,

крылатых ракет - 3197 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 48 809 (+96) единиц,

специальной техники - 3892 (+0) единицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны провели 165 боестолкновений с войсками РФ за прошедшие сутки: больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ