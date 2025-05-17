УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 972 600 осіб (+910 за добу), 10 831 танк, 27 942 артсистеми, 22 553 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 972 600 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 17.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 972600 (+910) осіб,

танків ‒ 10831 (+6) од,

бойових броньованих машин   ‒ 22553 (+7) од,

артилерійських систем – 27942 (+34) од,

РСЗВ – 1386 (+1) од,

засоби ППО  ‒ 1167 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36278 (+155),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 48809 (+96) од,

спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони провели 165 боєзіткнень із військами РФ минулої доби: найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Інфографіка

армія рф (18514) Генштаб ЗС (7136) ліквідація (4370) знищення (8040)
+23
Минув 4105 день москальсько-української війни.
144! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Логістика та арта норм, все решта, включаючи чумардосів, просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 972 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
показати весь коментар
17.05.2025 08:36 Відповісти
+17
У зведенні Генштабу ЗСУ 15 травня з'явилася інформація про знищення рашистського гвинтокрила.
А між тим, у російських пабликах з'явився некролог про ліквідацію на так званій "СВО" командира екіпажу "Ка-52" із Чувашії на прізвище Єгоров.

В Мережі опубліковано колаж в контексті "груз 200":

показати весь коментар
17.05.2025 08:41 Відповісти
+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
17.05.2025 08:05 Відповісти
Шо міняємо?
Навіщо залишати недокомент, зранку встало та висралось
показати весь коментар
17.05.2025 08:10 Відповісти
То за Фройдом. Він хотів собі трохи мізків виміняти, але навіть запит не здатен сформулювати. ))
показати весь коментар
17.05.2025 08:31 Відповісти
Саме так, міняємо, тимчасово, випалені території на їхні м'ясо, техніку, ресурси ...
показати весь коментар
17.05.2025 08:46 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
17.05.2025 08:05 Відповісти
Перебої з кацапським м'ясом. Є у лопатоїдів така приказка - "не всіх дурних війна побила".
показати весь коментар
17.05.2025 08:26 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 08:44 Відповісти
Завжди писав форумчанам: "Ніколи не спішіть з висновками про результати наших ударів.... Мине доба-дві - і кацапи у соцмережах нам про все самі донесуть... Саме в подібному, зокрема, і полягає збір розвідданих про противника...".
показати весь коментар
17.05.2025 08:51 Відповісти
По втратах рашистів від вибуху на складі в Перевальному з паблік пітьми пішла перша інфа:

показати весь коментар
17.05.2025 15:47 Відповісти
Сьогодні - "срочники"... А завтра - "кантрактники"... Ми кацапам гроші зекономили - не треба тепер сім"ям платить компенсацію...
показати весь коментар
17.05.2025 15:52 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 14:21 Відповісти
Гм. А це - смішно:

показати весь коментар
17.05.2025 15:57 Відповісти
Чумардосів менше тисячі, авто менше сотні - перемир'я по кацапськи?
Між тим логістика за травень перевалила за дві тисячі.
Травень 24/23/22 - 1 831/393/569
показати весь коментар
17.05.2025 09:17 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 09:17 Відповісти
Самки бураяд уласа перестали мєхводав производить? Но 910 леммингов бурьятских пошли смотреть на накабздона - не оскудела орда ипотечниками...
показати весь коментар
17.05.2025 15:04 Відповісти
Повідомлення з пітьми, мова оригіналу:

@ "На школе №1 в Тасеево появилась табличка, посвящённая Саше Виншу, которого убили на войне после того, как его завербовал глава района Константин Дизендорф.
Сам чиновник задержан и сейчас находится в СИЗО за махинации с землёй.
Кроме Саши, почтили память ещё 4х выпускников."



показати весь коментар
17.05.2025 16:51 Відповісти
 
 