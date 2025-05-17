Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 972 600 осіб (+910 за добу), 10 831 танк, 27 942 артсистеми, 22 553 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 972 600 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 17.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 972600 (+910) осіб,
танків ‒ 10831 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 22553 (+7) од,
артилерійських систем – 27942 (+34) од,
РСЗВ – 1386 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36278 (+155),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 48809 (+96) од,
спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).
Навіщо залишати недокомент, зранку встало та висралось
144! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Логістика та арта норм, все решта, включаючи чумардосів, просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 972 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
А між тим, у російських пабликах з'явився некролог про ліквідацію на так званій "СВО" командира екіпажу "Ка-52" із Чувашії на прізвище Єгоров.
В Мережі опубліковано колаж в контексті "груз 200":
Між тим логістика за травень перевалила за дві тисячі.
Травень 24/23/22 - 1 831/393/569
@ "На школе №1 в Тасеево появилась табличка, посвящённая Саше Виншу, которого убили на войне после того, как его завербовал глава района Константин Дизендорф.
Сам чиновник задержан и сейчас находится в СИЗО за махинации с землёй.
Кроме Саши, почтили память ещё 4х выпускников."