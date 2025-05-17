Италия передаст Украине 400 бронетранспортеров M113, - il Giornale

Италия намерена принять одиннадцатый пакет военной помощи для Украины, в который войдут 400 бронетранспортеров M113.

Об этом сообщает il Giornale, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.

Отмечается, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто представил Комитету по вопросам общественной безопасности одиннадцатый пакет военной помощи, который Италия планирует передать Украине.

В него должны войти система спутникового наблюдения, необходимая для планирования разведывательных операций, а также 400 бронированных гусеничных машин типа M113.

Как отмечают в издании, такие бронетранспортеры итальянская армия использовала еще с 1970-х годов и они до сих пор находятся на вооружении в ряде стран, в том числе в Израиле.

Авторы также отметили, что после начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от разных стран НАТО несколько сотен гусеничных бронетранспортеров M113 и их модификаций, в частности YPR-765 и M577 Command Post Carrier.

По словам украинской стороны, гусеничные бронетранспортеры M113, предоставленные западными партнерами, зарекомендовали себя как "надежные ресурсы" для армии. Легкая броня и маневренность этих машин положительно влияют на выполнение боевых задач на передовой.

Благодаря компактным размерам, небольшой потребности в подготовке для использования в бою и внесенным модификациям, в частности противодронным сеткам, которые часто замечают на технике, M113 эффективно транспортируют войска на определенные участки и эвакуируют раненых с поля боя.