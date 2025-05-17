РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9728 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украины Италией
5 477 19

Италия передаст Украине 400 бронетранспортеров M113, - il Giornale

бронетранспортеры M113

Италия намерена принять одиннадцатый пакет военной помощи для Украины, в который войдут 400 бронетранспортеров M113.

Об этом сообщает il Giornale, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.

Отмечается, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто представил Комитету по вопросам общественной безопасности одиннадцатый пакет военной помощи, который Италия планирует передать Украине.

В него должны войти система спутникового наблюдения, необходимая для планирования разведывательных операций, а также 400 бронированных гусеничных машин типа M113.

Как отмечают в издании, такие бронетранспортеры итальянская армия использовала еще с 1970-х годов и они до сих пор находятся на вооружении в ряде стран, в том числе в Израиле.

Авторы также отметили, что после начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от разных стран НАТО несколько сотен гусеничных бронетранспортеров M113 и их модификаций, в частности YPR-765 и M577 Command Post Carrier.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министры обороны Германии, Франции, Польши, Великобритании и Италии встретятся в Риме, чтобы обсудить поддержку Украины

По словам украинской стороны, гусеничные бронетранспортеры M113, предоставленные западными партнерами, зарекомендовали себя как "надежные ресурсы" для армии. Легкая броня и маневренность этих машин положительно влияют на выполнение боевых задач на передовой.

Благодаря компактным размерам, небольшой потребности в подготовке для использования в бою и внесенным модификациям, в частности противодронным сеткам, которые часто замечают на технике, M113 эффективно транспортируют войска на определенные участки и эвакуируют раненых с поля боя.

Автор: 

Италия (1677) БТР (371)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Дякую союзникам
показать весь комментарий
17.05.2025 14:05 Ответить
+10
Ну "хлам" може ще і не хлам з огляду на
...вони досі перебувають на озброєнні в низці країн, зокрема в Ізраїлі.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:05 Ответить
+9
То файно є.
А у самих ФША їх стільки... В тому числі законсервованих
показать весь комментарий
17.05.2025 14:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То файно є.
А у самих ФША їх стільки... В тому числі законсервованих
показать весь комментарий
17.05.2025 14:02 Ответить
Ну "хлам" може ще і не хлам з огляду на
...вони досі перебувають на озброєнні в низці країн, зокрема в Ізраїлі.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:05 Ответить
Жодних таємниць - в європейських сховищах ПОВНО озброєння і *********** . Бо свого часу , до ІІІ світової , готувався не тільки СРСР , а і НАТО також ...
+ зброя і ********** колишніх країн варшавського блоку , що зараз також є членами НАТО
показать весь комментарий
17.05.2025 14:09 Ответить
А також Земля налєтіт на Зємную Ось!
показать весь комментарий
17.05.2025 14:33 Ответить
Ну, то стосується тільки тіх клаптиків Землі де є гіано людства з тавром "росіянин", чи як вас там ви самі себе кличите. блювотина старой, плешивій мавпи?
показать весь комментарий
17.05.2025 16:41 Ответить
Шо, касаб, не довподоби?
показать весь комментарий
17.05.2025 14:10 Ответить
Фигассе. Вы точно ноликом не ошиблись?
показать весь комментарий
17.05.2025 14:03 Ответить
особисто я теж трішки шокований кількістю.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:22 Ответить
Италия уже передала 100+ 155мм САУ М109, что касается М113 получено более 1600+ ед. от разных стран, основная масса из США. "Фигасе" для верунов в "капельную" помощь.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:56 Ответить
Дякую союзникам
показать весь комментарий
17.05.2025 14:05 Ответить
І то тобів так і це тобі не так. Ти чого такий вередливий, касаб? ЗСУ сказали - у чорний чувал то нееуй мперичатись, мовчки сдох і к чувал.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:13 Ответить
не знаю як Мелоні думає їх передати але смороду буде і крику на пару неділь зранку і до вечора,звичайну строкову службу і то бздять відновити.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:27 Ответить
Дякуємо Італії!!
Мелоні+!
показать весь комментарий
17.05.2025 14:32 Ответить
Ще з часу проекту, на болотах нещадно критикували М113, але насправді по чорному заздрили. Є чому -мотор Камінгс 500 кс, коробка автомат, потужна гармата. Щеб ізраїльську систему захисту від ракет встановити.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:02 Ответить
Дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:13 Ответить
Це чудово.
Дякую Італійським друзям.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:20 Ответить
Viva Italia!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:26 Ответить
 
 