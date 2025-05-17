УКР
Новини Підтримка України Італією
Італія передасть Україні 400 бронетранспортерів M113, - il Giornale

бронетранспортери M113

Італія має намір ухвалити одинадцятий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть 400 бронетранспортерів M113.

Про це повідомляє il Giornale, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

Зазначається, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представив Комітету з питань громадської безпеки одинадцятий пакет військової допомоги, який Італія планує передати Україні.

До нього мають увійти система супутникового спостереження, що необхідна для планування розвідоперацій, а також 400 броньованих гусеничних машин типу M113.

Як зазначають у виданні, такі бронетранспортери італійська армія використовувала ще з 1970-х років і вони досі перебувають на озброєнні в низці країн, зокрема в Ізраїлі.

Автори також відмітили, що після початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від різних країн НАТО кількасот гусеничних бронетранспортерів M113 та їхніх модифікацій, зокрема YPR-765 і M577 Command Post Carrier.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри оборони Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії та Італії зустрінуться у Римі, щоб обговорити підтримку України

За словами української сторони, гусеничні бронетранспортери M113, надані західними партнерами, зарекомендували себе як "надійні ресурси" для армії. Легка броня та маневреність цих машин позитивно впливають на виконання бойових завдань на передовій.

Завдяки компактним розмірам, невеликій потребі в підготовці для використання в бою та внесеним модифікаціям, зокрема протидроновим сіткам, які часто помічають на техніці, M113 ефективно транспортують війська на визначені ділянки та евакуюють поранених із поля бою.

Дякую союзникам
+10
Ну "хлам" може ще і не хлам з огляду на
...вони досі перебувають на озброєнні в низці країн, зокрема в Ізраїлі.
+9
То файно є.
А у самих ФША їх стільки... В тому числі законсервованих
17.05.2025 14:02 Відповісти
Жодних таємниць - в європейських сховищах ПОВНО озброєння і *********** . Бо свого часу , до ІІІ світової , готувався не тільки СРСР , а і НАТО також ...
+ зброя і ********** колишніх країн варшавського блоку , що зараз також є членами НАТО
17.05.2025 14:09 Відповісти
А також Земля налєтіт на Зємную Ось!
17.05.2025 14:33 Відповісти
Ну, то стосується тільки тіх клаптиків Землі де є гіано людства з тавром "росіянин", чи як вас там ви самі себе кличите. блювотина старой, плешивій мавпи?
17.05.2025 16:41 Відповісти
Шо, касаб, не довподоби?
17.05.2025 14:10 Відповісти
Фигассе. Вы точно ноликом не ошиблись?
17.05.2025 14:03 Відповісти
особисто я теж трішки шокований кількістю.
17.05.2025 15:22 Відповісти
Италия уже передала 100+ 155мм САУ М109, что касается М113 получено более 1600+ ед. от разных стран, основная масса из США. "Фигасе" для верунов в "капельную" помощь.
17.05.2025 15:56 Відповісти
І то тобів так і це тобі не так. Ти чого такий вередливий, касаб? ЗСУ сказали - у чорний чувал то нееуй мперичатись, мовчки сдох і к чувал.
17.05.2025 14:13 Відповісти
не знаю як Мелоні думає їх передати але смороду буде і крику на пару неділь зранку і до вечора,звичайну строкову службу і то бздять відновити.
17.05.2025 14:27 Відповісти
Дякуємо Італії!!
Мелоні+!
17.05.2025 14:32 Відповісти
Ще з часу проекту, на болотах нещадно критикували М113, але насправді по чорному заздрили. Є чому -мотор Камінгс 500 кс, коробка автомат, потужна гармата. Щеб ізраїльську систему захисту від ракет встановити.
17.05.2025 15:02 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
17.05.2025 15:13 Відповісти
Це чудово.
Дякую Італійським друзям.
17.05.2025 15:20 Відповісти
Viva Italia!
17.05.2025 15:26 Відповісти
 
 