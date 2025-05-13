УКР
Міністри оборони Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії та Італії зустрінуться у Римі, щоб обговорити підтримку України

У Римі 16 травня відбудеться зустріч міністрів оборони п’яти європейських країн для обговорення підтримки України та зміцнення оборонних спроможностей Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Sud Ouest.

Це буде вже четверта зустріч у такому форматі після Берліна (листопад 2024), Варшави (січень 2025) і Парижа (березень 2025). Міністри оборони Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії та Італії планують обговорити координацію зусиль щодо допомоги Україні в умовах триваючої війни з Росією.

У Міністерстві оборони Італії повідомили, що очільник відомства Гвідо Крозетто проведе зустріч зі своїми колегами з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії для обговорення координації зусиль із підтримки України. Під час саміту міністри також обміняються думками щодо зміцнення європейських оборонних спроможностей.

Після завершення переговорів п’ятеро міністрів виступлять на спільній пресконференції, яка розпочнеться о 14:45 за київським часом.

Нагадаємо,  12 травня у Лондоні проходила  зустріч глав МЗС ЄС. На ній обговорили підтримку України і європейську безпеку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кубілюс: Частину коштів з плану на переозброєння ЄС спрямують на підтримку України

+4
В котрий раз.... А толку ....
13.05.2025 07:21 Відповісти
+4
Після закінчення саміту оголосять про потужну підтримку, стільки, скільки треба, до кінця... На словах
13.05.2025 07:23 Відповісти
+3
Замість того щоб взяти і підтримати вони колись зберуться щоб це лише обговорити....
13.05.2025 07:14 Відповісти
То я журився чому Італаї не було минулого разу... Загадково.
13.05.2025 07:06 Відповісти
Мелоні.після зустрічі з "ТРАМПОНОМ" ПРИТИХЛА з "гучними словами" ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ"
13.05.2025 11:12 Відповісти
Замість того щоб взяти і підтримати вони колись зберуться щоб це лише обговорити....
13.05.2025 07:14 Відповісти
В котрий раз.... А толку ....
13.05.2025 07:21 Відповісти
Після закінчення саміту оголосять про потужну підтримку, стільки, скільки треба, до кінця... На словах
13.05.2025 07:23 Відповісти
Антанта №2
якщо історія повториться це буде катастрофа для України
13.05.2025 07:36 Відповісти
Вони колись наговоряться? Будуть якійсь проривні рішення? Або це просто балаган якому нема кінця...
13.05.2025 08:25 Відповісти
Такий хід війни всіх влаштовує - коаліцію хохочучих, педофіла і жидьониша. Думка українців до уваги не береться
13.05.2025 08:32 Відповісти
В точку
13.05.2025 08:34 Відповісти
Шо опять соберутся нерешительные ?
13.05.2025 11:19 Відповісти
БЛА БЛА БЛА
13.05.2025 18:55 Відповісти
 
 