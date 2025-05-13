Міністри оборони Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії та Італії зустрінуться у Римі, щоб обговорити підтримку України

У Римі 16 травня відбудеться зустріч міністрів оборони п’яти європейських країн для обговорення підтримки України та зміцнення оборонних спроможностей Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sud Ouest.

Це буде вже четверта зустріч у такому форматі після Берліна (листопад 2024), Варшави (січень 2025) і Парижа (березень 2025). Міністри оборони Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії та Італії планують обговорити координацію зусиль щодо допомоги Україні в умовах триваючої війни з Росією.

У Міністерстві оборони Італії повідомили, що очільник відомства Гвідо Крозетто проведе зустріч зі своїми колегами з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії для обговорення координації зусиль із підтримки України. Під час саміту міністри також обміняються думками щодо зміцнення європейських оборонних спроможностей.

Після завершення переговорів п’ятеро міністрів виступлять на спільній пресконференції, яка розпочнеться о 14:45 за київським часом.

Нагадаємо, 12 травня у Лондоні проходила зустріч глав МЗС ЄС. На ній обговорили підтримку України і європейську безпеку.

