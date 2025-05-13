Министры обороны Германии, Франции, Польши, Великобритании и Италии встретятся в Риме, чтобы обсудить поддержку Украины

В Риме 16 мая состоится встреча министров обороны пяти европейских стран для обсуждения поддержки Украины и укрепления оборонных возможностей Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sud Ouest.

Это будет уже четвертая встреча в таком формате после Берлина (ноябрь 2024), Варшавы (январь 2025) и Парижа (март 2025). Министры обороны Германии, Франции, Польши, Великобритании и Италии планируют обсудить координацию усилий по помощи Украине в условиях продолжающейся войны с Россией.

В Министерстве обороны Италии сообщили, что глава ведомства Гвидо Крозетто проведет встречу со своими коллегами из Германии, Франции, Польши и Великобритании для обсуждения координации усилий по поддержке Украины. Во время саммита министры также обменяются мнениями по укреплению европейских оборонных возможностей.

После завершения переговоров пятеро министров выступят на совместной пресс-конференции, которая начнется в 14:45 по киевскому времени.

Напомним, 12 мая в Лондоне проходила встреча глав МИД ЕС. На ней обсудили поддержку Украины и европейскую безопасность.

