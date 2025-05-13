РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12926 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине
998 11

Министры обороны Германии, Франции, Польши, Великобритании и Италии встретятся в Риме, чтобы обсудить поддержку Украины

флаг,украина,победа,мать

В Риме 16 мая состоится встреча министров обороны пяти европейских стран для обсуждения поддержки Украины и укрепления оборонных возможностей Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sud Ouest.

Это будет уже четвертая встреча в таком формате после Берлина (ноябрь 2024), Варшавы (январь 2025) и Парижа (март 2025). Министры обороны Германии, Франции, Польши, Великобритании и Италии планируют обсудить координацию усилий по помощи Украине в условиях продолжающейся войны с Россией.

В Министерстве обороны Италии сообщили, что глава ведомства Гвидо Крозетто проведет встречу со своими коллегами из Германии, Франции, Польши и Великобритании для обсуждения координации усилий по поддержке Украины. Во время саммита министры также обменяются мнениями по укреплению европейских оборонных возможностей.

После завершения переговоров пятеро министров выступят на совместной пресс-конференции, которая начнется в 14:45 по киевскому времени.

Напомним, 12 мая в Лондоне проходила встреча глав МИД ЕС. На ней обсудили поддержку Украины и европейскую безопасность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кубилюс: Часть средств из плана на перевооружение ЕС направят на поддержку Украины

Автор: 

Великобритания (5091) Германия (7219) Италия (1676) Польша (8611) Украина (45080) поддержка (710)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
В котрий раз.... А толку ....
показать весь комментарий
13.05.2025 07:21 Ответить
+4
Після закінчення саміту оголосять про потужну підтримку, стільки, скільки треба, до кінця... На словах
показать весь комментарий
13.05.2025 07:23 Ответить
+3
Замість того щоб взяти і підтримати вони колись зберуться щоб це лише обговорити....
показать весь комментарий
13.05.2025 07:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То я журився чому Італаї не було минулого разу... Загадково.
показать весь комментарий
13.05.2025 07:06 Ответить
Мелоні.після зустрічі з "ТРАМПОНОМ" ПРИТИХЛА з "гучними словами" ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ"
показать весь комментарий
13.05.2025 11:12 Ответить
Замість того щоб взяти і підтримати вони колись зберуться щоб це лише обговорити....
показать весь комментарий
13.05.2025 07:14 Ответить
В котрий раз.... А толку ....
показать весь комментарий
13.05.2025 07:21 Ответить
Після закінчення саміту оголосять про потужну підтримку, стільки, скільки треба, до кінця... На словах
показать весь комментарий
13.05.2025 07:23 Ответить
Антанта №2
якщо історія повториться це буде катастрофа для України
показать весь комментарий
13.05.2025 07:36 Ответить
Вони колись наговоряться? Будуть якійсь проривні рішення? Або це просто балаган якому нема кінця...
показать весь комментарий
13.05.2025 08:25 Ответить
Такий хід війни всіх влаштовує - коаліцію хохочучих, педофіла і жидьониша. Думка українців до уваги не береться
показать весь комментарий
13.05.2025 08:32 Ответить
В точку
показать весь комментарий
13.05.2025 08:34 Ответить
Шо опять соберутся нерешительные ?
показать весь комментарий
13.05.2025 11:19 Ответить
БЛА БЛА БЛА
показать весь комментарий
13.05.2025 18:55 Ответить
 
 