РУС
Новости Ссора Макрона и Мелони
6 353 10

Макрон обвиняет Мелони в распространении ложной информации о встречах относительно Украины, на которых ее не было, - СМИ

Макрон обвинил Мелони в распространении неправды об Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил премьер-министра Италии Джорджу Мелони в ложных заявлениях о встречах, посвященных Украине. Это касается ее оправдания отсутствия Италии на переговорах с Владимиром Зеленским и главами западных государств.

Об этом пишут OE24 и Kleine Zeitung, которые ссылаются на немецкое агентство dpa, передает Цензор.НЕТ.

Критика французского лидера касалась заявлений Мелони относительно того, почему она не присутствовала на недавних встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими главами государств и правительств в Киеве.

Тогда она сказала, что на этих встречах, мол, обсуждают европейский военный контингент для Украины после прекращения огня, но Италия не намерена посылать свои войска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уверен, что Трамп отреагирует на цинизм Путина, - Макрон

"Для нас не было смысла участвовать в форматах, которые преследуют цели, с которыми мы, как заявляли ранее, не согласны", - отмечала Мелони.

В то же время Макрон ответил, что на этих встречах речь шла не об отправке миротворцев, а о том, как достичь прекращения огня и длительного мира в войне между РФ и Украиной. Он призвал Мелони ответственно обращаться с информацией.

"Уже достаточно дезинформации со стороны россиян", - добавил французский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелони о переговорах в Стамбуле: Последние события показали, кто на самом деле хочет мира, а кто - нет

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1424) Джорджа Мелони (146)
Топ комментарии
+12
@ Італія зняла 400 бронетранспортерів M113 зі своїх складів та внесли їх до свого 11-го пакету військової допомоги для Збройних сил України, який крім того включатиме ЗРК SAMP/T (еквівалент ЗРК Patriot), ********** та витратні матеріали.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:05 Ответить
+3
Ердоган під час зустрічі схопив Макрона за палець і не відпускав.
Є відео.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:53 Ответить
+3
Добре шо не за 21-й палець
показать весь комментарий
17.05.2025 16:04 Ответить
Ердоган під час зустрічі схопив Макрона за палець і не відпускав.
Є відео.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:53 Ответить
Добре шо не за 21-й палець
показать весь комментарий
17.05.2025 16:04 Ответить
Перегризитесь ще один з одним.....
показать весь комментарий
17.05.2025 16:03 Ответить
@ Італія зняла 400 бронетранспортерів M113 зі своїх складів та внесли їх до свого 11-го пакету військової допомоги для Збройних сил України, який крім того включатиме ЗРК SAMP/T (еквівалент ЗРК Patriot), ********** та витратні матеріали.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:05 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2025 16:08 Ответить
Діпломатія без дій,це завжди не буде результату.Мелоні,Трамп,раніше Зеленський та інші популісти - у таких локальний результат, спрямований тільки на свій інтерес.При таких завжди страдатиме економіка суспільств в яких вони знаходяться.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:20 Ответить
Як бачимо мордоський геноцид українсько6о народу відходить на другий план.Західні лідери виясняють хто крутіший.Доречі Макрон,Мерц і Трамп говорили що введуть мега санкії якщо мордор не піде на перемиря.І де воно?
показать весь комментарий
17.05.2025 16:47 Ответить
Але Мелоні про це не говорить.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:49 Ответить
 
 