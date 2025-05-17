Макрон обвиняет Мелони в распространении ложной информации о встречах относительно Украины, на которых ее не было, - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил премьер-министра Италии Джорджу Мелони в ложных заявлениях о встречах, посвященных Украине. Это касается ее оправдания отсутствия Италии на переговорах с Владимиром Зеленским и главами западных государств.

Об этом пишут OE24 и Kleine Zeitung, которые ссылаются на немецкое агентство dpa, передает Цензор.НЕТ.

Критика французского лидера касалась заявлений Мелони относительно того, почему она не присутствовала на недавних встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими главами государств и правительств в Киеве.

Тогда она сказала, что на этих встречах, мол, обсуждают европейский военный контингент для Украины после прекращения огня, но Италия не намерена посылать свои войска.

"Для нас не было смысла участвовать в форматах, которые преследуют цели, с которыми мы, как заявляли ранее, не согласны", - отмечала Мелони.

В то же время Макрон ответил, что на этих встречах речь шла не об отправке миротворцев, а о том, как достичь прекращения огня и длительного мира в войне между РФ и Украиной. Он призвал Мелони ответственно обращаться с информацией.

"Уже достаточно дезинформации со стороны россиян", - добавил французский лидер.

