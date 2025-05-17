УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9591 відвідувач онлайн
Новини Сварка Макрона та Мелоні
6 353 10

Макрон звинувачує Мелоні у поширенні хибної інформації про зустрічі щодо України, на яких її не було, - ЗМІ

Макрон звинуватив Мелоні у поширенні неправди щодо України

Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні у неправдивих заявах про зустрічі, присвячені Україні. Це стосується її виправдання відсутності Італії на переговорах із Володимиром Зеленським та главами західних держав.

Про це пишуть OE24 та Kleine Zeitung, які посилаються на німецьке агентство dpa, передає Цензор.НЕТ.

Критика французького лідера стосувалася заяв Мелоні щодо того, чому вона не була присутня на нещодавніх зустрічах з президентом України Володимиром Зеленським та іншими главами держав і урядів у Києві.

Тоді вона сказала, що на цих зустрічах, мовляв, обговорюють європейський військовий контингент для України після припинення вогню, але Італія не має наміру відправляти свої війська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впевнений, що Трамп відреагує на цинізм Путіна, - Макрон

"Для нас не було сенсу брати участь у форматах, які переслідують цілі, з якими ми, як заявляли раніше, не погоджуємося", - зазначала Мелоні. 

Водночас  Макрон відповів, що на цих зустрічах ішлося не про відправлення миротворців, а про те, як досягти припинення вогню та тривалого миру у війні між РФ та Україною. Він закликав Мелоні відповідально поводитися з інформацією.

"Вже достатньо дезінформації з боку росіян", - додав французький лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелоні про переговори в Стамбулі: Останні події показали, хто насправді хоче миру, а хто - ні

Автор: 

Макрон Емманюель (1578) Мелоні Джорджа (174)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
@ Італія зняла 400 бронетранспортерів M113 зі своїх складів та внесли їх до свого 11-го пакету військової допомоги для Збройних сил України, який крім того включатиме ЗРК SAMP/T (еквівалент ЗРК Patriot), ********** та витратні матеріали.
показати весь коментар
17.05.2025 16:05 Відповісти
+3
Ердоган під час зустрічі схопив Макрона за палець і не відпускав.
Є відео.
показати весь коментар
17.05.2025 15:53 Відповісти
+3
Добре шо не за 21-й палець
показати весь коментар
17.05.2025 16:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ердоган під час зустрічі схопив Макрона за палець і не відпускав.
Є відео.
показати весь коментар
17.05.2025 15:53 Відповісти
Добре шо не за 21-й палець
показати весь коментар
17.05.2025 16:04 Відповісти
Перегризитесь ще один з одним.....
показати весь коментар
17.05.2025 16:03 Відповісти
@ Італія зняла 400 бронетранспортерів M113 зі своїх складів та внесли їх до свого 11-го пакету військової допомоги для Збройних сил України, який крім того включатиме ЗРК SAMP/T (еквівалент ЗРК Patriot), ********** та витратні матеріали.
показати весь коментар
17.05.2025 16:05 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 16:08 Відповісти
Діпломатія без дій,це завжди не буде результату.Мелоні,Трамп,раніше Зеленський та інші популісти - у таких локальний результат, спрямований тільки на свій інтерес.При таких завжди страдатиме економіка суспільств в яких вони знаходяться.
показати весь коментар
17.05.2025 16:20 Відповісти
Як бачимо мордоський геноцид українсько6о народу відходить на другий план.Західні лідери виясняють хто крутіший.Доречі Макрон,Мерц і Трамп говорили що введуть мега санкії якщо мордор не піде на перемиря.І де воно?
показати весь коментар
17.05.2025 16:47 Відповісти
Але Мелоні про це не говорить.
показати весь коментар
17.05.2025 18:49 Відповісти
 
 