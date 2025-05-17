Макрон звинувачує Мелоні у поширенні хибної інформації про зустрічі щодо України, на яких її не було, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні у неправдивих заявах про зустрічі, присвячені Україні. Це стосується її виправдання відсутності Італії на переговорах із Володимиром Зеленським та главами західних держав.

Критика французького лідера стосувалася заяв Мелоні щодо того, чому вона не була присутня на нещодавніх зустрічах з президентом України Володимиром Зеленським та іншими главами держав і урядів у Києві.

Тоді вона сказала, що на цих зустрічах, мовляв, обговорюють європейський військовий контингент для України після припинення вогню, але Італія не має наміру відправляти свої війська.

"Для нас не було сенсу брати участь у форматах, які переслідують цілі, з якими ми, як заявляли раніше, не погоджуємося", - зазначала Мелоні.

Водночас Макрон відповів, що на цих зустрічах ішлося не про відправлення миротворців, а про те, як досягти припинення вогню та тривалого миру у війні між РФ та Україною. Він закликав Мелоні відповідально поводитися з інформацією.

"Вже достатньо дезінформації з боку росіян", - додав французький лідер.

