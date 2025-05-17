Впевнений, що Трамп відреагує на цинізм Путіна, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон очікує, що лідер США Дональд Трамп відреагує на цинізм російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Я впевнений, що президент Трамп відреагує на цинізм Путіна", - зауважив він.
Як повідомлялося, Трамп раніше заявив, що Путін нібито не є перешкодою, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського.
Своєю чергою, президент Франції Макрон заявляв, що лідери країн Європи скоординують між собою, а також обговорять з президентом США Дональдом Трампом відповідь РФ після її відмови від припинення вогню.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
Так полірнув ху-йлу задницю що той довго какать не зможе...
Нашумевшее интервью Трампа (https://www.foxnews.com/video/6372934931112) Брету Байеру из Fox News было записано ещё в ОАЭ.
Не знаю, почему никто не обращает внимания на эти вещи, но вы же видите антураж.
В начале интервью Байер говорит: мы в Абу-Даби, ОАЭ. А Трамп говорит: мы уезжаем через несколько часов. То есть дело было вчера утром.
Ну и можно зайти в инстаграм к Байеру (https://www.instagram.com/p/DJtIcwnu4jA/?img_index=3) и посмотреть, когда были выложены фото с бэкстейджа: около 10 утра в пятницу.
Я к чему - интервью было записано до Стамбульских переговоров Украины и России, и отражает позицию Трампа ДО переговоров, а не его реакцию на них.
И уже ПОСЛЕ этого интервью был Стамбул, а затем и разговор (https://t.me/ToBeOr_Official/17881) Киевской пятёрки с Трампом.
Это не значит, что в голове Трампа что-то поменялось, но всё же интервью несколько утратило актуальность, потому что с тех пор многое произошло, а здесь всё по состоянию "на вчера".
Ну и что бы Трамп ни наговорил, он заранее сказал, что всё будет решаться на их встрече с Путиным (если и когда таковая произойдёт).
В следующем посте попробуем немного покопаться у Трампа в голове.
https://t.me/ToBeOr_Official/17885
"Ми введемо санкції як тільки путін не приїде на переговори"
"Ми введемо санкції як тільки росія не захоче миру"
"Ну може Трамп якісь санкції введе"
Дешовий трампіський чорт знов бреше
ЄС ввів санкції
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
А де санкції про яки 3.14зділи мага-чорти від США
А нема їх бо на чолі США стоїть агент кремля !
І звів загальні +50% на ВСЕ що не було під санкціями до меду
Ні , виродку, ніхто більше у ваші ФШАські побрехеньки не вірить
..
Щоб ти здох, падло магашиське
про лідерів коаліції рішучих від ЄС у Києві
вони погодилися: якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот.
Вони домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати.
Вони домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів та обговорити це питання на наступному саміті G7.
Бо більшість з них - мага-виродки
А от срамп - ні , нічого не ввів. Бо він про-кремлівський!
То хоч тут інфу чекни
Як би мага-чорти не ховались , але 1-2 дописи і їх легко побачити.
Але добре , що ти все зрозуміла і видалила пост
Бо poorly educated я ще зможу навчити , але cult's adepts - ні
Так, ЄС не спроможні самі нашкодить своїми лиш санкціями , але підсрачника Фредовичу повинні дати , й респам у тому числі ...
Сказал, что душить будет не Путина, Зеленского, который, ****, не хочет мира.
Ну воно і не дивно , нормальних людей під прапором ФША тут не зустрінеш
Лише МАГА-лайно ,яке або скритно або відверто вкидує анти-європейські заяви
Хоча ЄС навідмінно від вас , нациків, одразу ввели санкції і ще має бути 17 пакет і йде робота над 18
Це вам не ******* трамп
І ти вірно зробила , що пост видалила , про те , що ЄС нічого не вводить
Бо знов тебе на анти-європейській брехні піймав
Доведено судом що уй'обок оплачував шлюх грошима благодійного фонду - і що? Зупинило це фанатів...
А все разом оце генетичне непорозуміння називається - ху#ло!
Трамп ще в 22-му році все сказав, що думає про путіна та його свинособак: "https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку. Ні, але подумайте про це. Ось хлопець, який дуже кмітливий... Я його дуже добре знаю. Дуже-дуже добре."