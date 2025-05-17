Впевнений, що Трамп відреагує на цинізм Путіна, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон очікує, що лідер США Дональд Трамп відреагує на цинізм російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Я впевнений, що президент Трамп відреагує на цинізм Путіна", - зауважив він.

Як повідомлялося, Трамп раніше заявив, що Путін нібито не є перешкодою, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського.

Своєю чергою, президент Франції Макрон заявляв, що лідери країн Європи скоординують між собою, а також обговорять з президентом США Дональдом Трампом відповідь РФ після її відмови від припинення вогню.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

