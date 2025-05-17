УКР
2 865 62

Впевнений, що Трамп відреагує на цинізм Путіна, - Макрон

Макрон про очікування від Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон очікує, що лідер США Дональд Трамп відреагує на цинізм російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Я впевнений, що президент Трамп відреагує на цинізм Путіна", - зауважив він.

Як повідомлялося, Трамп раніше заявив, що Путін нібито не є перешкодою, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського.

Своєю чергою, президент Франції Макрон заявляв, що лідери країн Європи скоординують між собою, а також обговорять з президентом США Дональдом Трампом відповідь РФ після її відмови від припинення вогню.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Топ коментарі
+21
Так уже відреагував.
Так полірнув ху-йлу задницю що той довго какать не зможе...
17.05.2025 12:08 Відповісти
+10
"Ми введемо санкції як тільки путін не погодиться на припинення вогню"
"Ми введемо санкції як тільки путін не приїде на переговори"
"Ми введемо санкції як тільки росія не захоче миру"
"Ну може Трамп якісь санкції введе"
17.05.2025 12:11 Відповісти
+8
та вже відреагував - вилизав черговий раз ху йлу сраку...
17.05.2025 12:11 Відповісти
Так уже відреагував.
Так полірнув ху-йлу задницю що той довго какать не зможе...
17.05.2025 12:08 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3552746/donald-tramp-ne-vvajaye-putina-pereshkodoyu-myru
17.05.2025 12:12 Відповісти
Всі навіть впевнені як(((
17.05.2025 12:10 Відповісти
та вже відреагував - вилизав черговий раз ху йлу сраку...
17.05.2025 12:11 Відповісти
хоча, тут варто бути об'єктивним, вилизав ще ДО проведення переговорів у Стамбулі, а не ПІСЛЯ переговорів:

Нашумевшее интервью Трампа (https://www.foxnews.com/video/6372934931112) Брету Байеру из Fox News было записано ещё в ОАЭ.

Не знаю, почему никто не обращает внимания на эти вещи, но вы же видите антураж.

В начале интервью Байер говорит: мы в Абу-Даби, ОАЭ. А Трамп говорит: мы уезжаем через несколько часов. То есть дело было вчера утром.

Ну и можно зайти в инстаграм к Байеру (https://www.instagram.com/p/DJtIcwnu4jA/?img_index=3) и посмотреть, когда были выложены фото с бэкстейджа: около 10 утра в пятницу.

Я к чему - интервью было записано до Стамбульских переговоров Украины и России, и отражает позицию Трампа ДО переговоров, а не его реакцию на них.

И уже ПОСЛЕ этого интервью был Стамбул, а затем и разговор (https://t.me/ToBeOr_Official/17881) Киевской пятёрки с Трампом.

Это не значит, что в голове Трампа что-то поменялось, но всё же интервью несколько утратило актуальность, потому что с тех пор многое произошло, а здесь всё по состоянию "на вчера".

Ну и что бы Трамп ни наговорил, он заранее сказал, что всё будет решаться на их встрече с Путиным (если и когда таковая произойдёт).

В следующем посте попробуем немного покопаться у Трампа в голове.

https://t.me/ToBeOr_Official/17885
17.05.2025 13:38 Відповісти
Конечно отреагирует, опять обвинить во всем Зелю и про карты не забудет
17.05.2025 12:11 Відповісти
"Ми введемо санкції як тільки путін не погодиться на припинення вогню"
"Ми введемо санкції як тільки путін не приїде на переговори"
"Ми введемо санкції як тільки росія не захоче миру"
"Ну може Трамп якісь санкції введе"
17.05.2025 12:11 Відповісти
Факт чек: Брехня
Дешовий трампіський чорт знов бреше
ЄС ввів санкції
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414

А де санкції про яки 3.14зділи мага-чорти від США
А нема їх бо на чолі США стоїть агент кремля !
17.05.2025 12:13 Відповісти
Ого, аж 50% мита на російський мед - це вже тотальне знищення економіки росії, потужно, пекельно, незламно!
17.05.2025 12:18 Відповісти
Я навіть блін не здивований , що тупий мага-чорт не здатен сприйняти інфу
І звів загальні +50% на ВСЕ що не було під санкціями до меду
Ні , виродку, ніхто більше у ваші ФШАські побрехеньки не вірить
17.05.2025 12:20 Відповісти
Ну від ЄС 50% мита на кацапський мед є , а де аналогічні від США ?
..
17.05.2025 12:46 Відповісти
Оцей Дефіцит Потужності - один з віпагітаторів за агента кгб і ***** Краснова на сайті цензора.

Щоб ти здох, падло магашиське
17.05.2025 12:35 Відповісти
новини 10

про лідерів коаліції рішучих від ЄС у Києві

вони погодилися: якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот.

Вони домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати.

Вони домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів та обговорити це питання на наступному саміті G7.
17.05.2025 12:45 Відповісти
Трамп *****.
17.05.2025 16:41 Відповісти
Кажуть Макрон та Мерц - "добрий та поганий поліцейські "від ЄС - от вони зараз не Трампа повинні згадувати а САНКЦІЇ обіцяні вводити . Так без США це ніщо, але Треба підсирати й підсирата нарцисові діями , а не була-бла
17.05.2025 12:11 Відповісти
Наталя ви простили або навмисно проігнорували. Мені важко судити людей з прапором ФША
Бо більшість з них - мага-виродки
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414

А от срамп - ні , нічого не ввів. Бо він про-кремлівський!
17.05.2025 12:15 Відповісти
Я розумію тобі по Fox NEWS не розповідають
То хоч тут інфу чекни
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414

Як би мага-чорти не ховались , але 1-2 дописи і їх легко побачити.
17.05.2025 12:22 Відповісти
- це ти на себе?
17.05.2025 12:31 Відповісти
Це я про брехунку , що намагається приховати , що вона не мага-чорт .але палиться на анти-європейських фейках
Але добре , що ти все зрозуміла і видалила пост
Бо poorly educated я ще зможу навчити , але cult's adepts - ні
17.05.2025 12:39 Відповісти
КАЛОЛІЦІЯ РЄШІТЄЛЬНИХ- це ж не про звернення до Трампа , коли вони відклали приймати санкції подзвонивши йому з Києва, а він типу їх підтримав, а сам до ***** з спектаклем у Туреччині Україну послав ... потім все перегравши й перевернувши... як зажди лижучи Хйлу - то коаліція рєшітєльних повина ВЖЕ прийняти ті санкції, а не знову Макроном діпломатнічать. з Фредвичем. ...
Так, ЄС не спроможні самі нашкодить своїми лиш санкціями , але підсрачника Фредовичу повинні дати , й респам у тому числі ...
17.05.2025 12:25 Відповісти
По перше якраз санкції ЕС для косорилих самі болючі - достатньо глянуть довоєнний рівень торгівлі. А по друге Україна сама відмовилася від цих санкцій, натомість погодившись на клоунаду в Стамбулі....
17.05.2025 12:18 Відповісти
НІХРІНА! Вовою рулить зараз якраз рішуча коаліція - й це був вірний крок у безвиході для України , не давати Трампові знову її звинувачувати ... Й з іншого боку - поставити Трампа у наступному набуванні ЙОГО від Ху у позу абвінітєля усіх окрім себе - а це вже не катіт ... Не треба зараз Європі ПРОСІТИ ТРАМПА - треба зробити те, що збиралися...
17.05.2025 12:30 Відповісти
... що Путін нібито не є перешкодою, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського.

Сказал, что душить будет не Путина, Зеленского, который, ****, не хочет мира.
17.05.2025 12:12 Відповісти
Та він, ****, може і хоче. Але яке значення має його "хоче/нехоче", якщо у нього "козирів" нема! От були б у нього "козирі" на 3-4 трильйони - тоді і про оборудку можна було б подумати...
17.05.2025 12:28 Відповісти
КАЛОЛІЦІЯ РЄШІТЄЛЬНИХ
17.05.2025 12:13 Відповісти
рАшительних
17.05.2025 12:15 Відповісти
Все ж таки мага-чорт
Ну воно і не дивно , нормальних людей під прапором ФША тут не зустрінеш
Лише МАГА-лайно ,яке або скритно або відверто вкидує анти-європейські заяви
Хоча ЄС навідмінно від вас , нациків, одразу ввели санкції і ще має бути 17 пакет і йде робота над 18
Це вам не ******* трамп
17.05.2025 12:18 Відповісти
Дурко це ти себе так зображаєш?
17.05.2025 12:33 Відповісти
В мене надія одна ще є - МЕРЦ , але він якщо почне діяти- то мовчки... Й я на це маю надію. Макрон занадто французсько-лояльний , та ще до того - у них там опитування дають зріст нацистам *********** партії Лє-ПЕН , а МЕРЦ вже виграв...
17.05.2025 12:37 Відповісти
Ой, а що таке , мага-чорте ? Не сподобалось , що не вийшло замаскуватись
І ти вірно зробила , що пост видалила , про те , що ЄС нічого не вводить
Бо знов тебе на анти-європейській брехні піймав
17.05.2025 12:38 Відповісти
- гарно виглядаєш дурко
17.05.2025 12:40 Відповісти
Не відреагує - в нього кожа як в бегемота
17.05.2025 12:14 Відповісти
пу і Тра - два сапога пара
17.05.2025 12:14 Відповісти
Хєр що Трамп поймьот. Он давно вже фсьо понял. На нього в ФСБ є компромат і по кредитам, коли йому з ********* закривали борги, і сексуальні оргії в Петербурзькому готелі з 12- 13 хлопчиками і дівчатками, які КГБ зняло з п'яти ракурсів, дуже детально. Тому ************ завжди тягнули мазу за Чубатого. Навіть в ГосДупі шампанське розпивали прямо в залі засідань, при його першому обранні...
17.05.2025 12:16 Відповісти
Ой... ля. Який "компромат" на Трампа?
Доведено судом що уй'обок оплачував шлюх грошима благодійного фонду - і що? Зупинило це фанатів...
17.05.2025 12:22 Відповісти
Не хвилюйся, Макроне - трампон на ×уйла ерегує безперервно.
17.05.2025 12:17 Відповісти
Сарказмом.
17.05.2025 12:17 Відповісти
Трамп знов і знов каже про карти, до нього бульбофюрер казав карти.
17.05.2025 12:25 Відповісти
Бульбопюрер все ж таки казав про мапи, а цей - про "козирі в рукаві".
17.05.2025 12:31 Відповісти
бульбенфюрер
17.05.2025 15:10 Відповісти
А шо там взагалі з гарантіями безпеки? А то вже стільки серій перемотали й забули, що було в попередніх сезонах. Всі все розуміють і завжди розуміли, оце "ну тепер Трамп точно зрозуміє" розраховане на геть дурників. Нічого не буде - говоритимуть і говоритимуть.
17.05.2025 12:26 Відповісти
відреагує... ще більшим цинізмом...
17.05.2025 12:30 Відповісти
Нещасне ху№ло... У нього вже вся дупа синя від трамповських засосів !...
17.05.2025 12:32 Відповісти
Вона (дупа) у нього гумова, морда - ботоксна, взуття - на височенних каблуках...
А все разом оце генетичне непорозуміння називається - ху#ло!
Трамп ще в 22-му році все сказав, що думає про путіна та його свинособак: "https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку. Ні, але подумайте про це. Ось хлопець, який дуже кмітливий... Я його дуже добре знаю. Дуже-дуже добре."
17.05.2025 13:06 Відповісти
на цинізм диктатора трупіна Трумп відреагує своїм цинізмом-ідіотізмом..
17.05.2025 12:32 Відповісти
Цинічний Трапм цинічно вказує Зеленському на його нікчемність. Крім довгого язика, каже, у тебе, зелений балабол та банкрот, нічого немає. За роки не зробити (чи купити у хуситів) жодної балістичнох ракети, це потрібно бути потужним дебілом.
17.05.2025 12:37 Відповісти
та у нього в США уже проблеми на носі - Палата вже не буде респівською, а починається процес вже цієї осені...
17.05.2025 12:39 Відповісти
Нам би дожити до тієї осені. Поки товстий схудне худий здохне.
17.05.2025 15:05 Відповісти
Трамп відреагує на цинізм Скаже "якби я був президентом росії цього б не трапилось.
17.05.2025 12:41 Відповісти
найстрашніше що він скаже все що йому заманеться аби виправдати себе й хйла , а респи ковтають й ковтають як проститути ...
17.05.2025 12:47 Відповісти
Договір про копалини підписали, Трамп Зелю кинув. Ви щось другого чекали від рижого насильника?
17.05.2025 12:43 Відповісти
Звісно відреагує. Похвалить *****.
17.05.2025 12:50 Відповісти
Всі мої американські друзі - а це українці,в основному львівяни,з якими ми виїхали в середині дев"яностих в Штати(вернулись одиниці,в тім числі і я) голосували за Трампа.Основна причина - чувак наведе порядок з неграми,пуерторіками і їм подібними,уріже соціалку ,закриє двері в Штати і заставить той не надто працездатний і охочий працювати люд щось робити...Але виявилось хлоп думає в першу чергу про себе,свою кишеню,до того ж не надто мудрий і часто вигльонда ідіотом.Тільки якщо президент виглядає ідіотом то виглядає ідіотами вся Америка,а це створює певний дискомфорт.Тому Трампа ще підтримують як білого,але вже починають хмуритись...Повторюю,це я кажу про своїх знайомих...
17.05.2025 13:01 Відповісти
А під час першого терміну перебування ідіота на посту президента ви цього хіба не бачили?
17.05.2025 13:09 Відповісти
А чим гірші понаїхавші пуерторіки за таки х же понаїхавших українців "в основному львівян"?
17.05.2025 15:08 Відповісти
Пояснюю.Шоста ранку,я з торбою,в якій термос з кавою,азбестове причандалля на Грінпоінті пензлюю на сабвей на "Насау".Мені їхати на верхній Манхеттан,на роботу на азбести,в школу в "чорному" районі.А він,пуерторік,вже виліз на ганок,включив музон,попиває пивко,креком смердить від нього як від свині.Його баба така сама,понароджувала купу дітей,а там така соціальна допомога що ніхто з них не ппрацює і не хоче.Вони задоволені життям - текіла,наркотики,секс - вони живуть одним днем...І такий цілий народ,і така ціла раса.Я не кажу гірші вони чи кращі,вони такі як є...Можливо так і треба жити,не заглядуючи в майбутнє...
17.05.2025 17:23 Відповісти
Це всі пуерторіканці такі? Чи ти нацист? Чи кацап (що одне і те ж)
17.05.2025 19:13 Відповісти
Трампу тільки гроші, хай і кроваві за мільйони людських життів - нелюдь.
17.05.2025 16:17 Відповісти
Цинізм - це головна риса самого Трампа. Він сам зліплений з цинізму, нарцисизму та жадоби до грошей. Так, що з путлером у нього більше спорідненого ніж із Макроном.
19.05.2025 09:37 Відповісти
 
 