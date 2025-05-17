РУС
2 865 62

Уверен, что Трамп отреагирует на цинизм Путина, - Макрон

Макрон об ожиданиях от Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает, что лидер США Дональд Трамп отреагирует на цинизм российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Я уверен, что президент Трамп отреагирует на цинизм Путина", - отметил он.

Как сообщалось, Трамп ранее заявил, что Путин якобы не является препятствием, он стремится к договоренностям. Главное препятствие - отсутствие "козырей" у Зеленского.

В свою очередь, президент Франции Макрон заявлял, что лидеры стран Европы скоординируют между собой, а также обсудят с президентом США Дональдом Трампом ответ РФ после ее отказа от прекращения огня.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

путин владимир (32048) Трамп Дональд (6452) Макрон Эмманюэль (1423)
Топ комментарии
+21
Так уже відреагував.
Так полірнув ху-йлу задницю що той довго какать не зможе...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:08 Ответить
+10
"Ми введемо санкції як тільки путін не погодиться на припинення вогню"
"Ми введемо санкції як тільки путін не приїде на переговори"
"Ми введемо санкції як тільки росія не захоче миру"
"Ну може Трамп якісь санкції введе"
показать весь комментарий
17.05.2025 12:11 Ответить
+8
та вже відреагував - вилизав черговий раз ху йлу сраку...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так уже відреагував.
Так полірнув ху-йлу задницю що той довго какать не зможе...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:08 Ответить
https://censor.net/ua/news/3552746/donald-tramp-ne-vvajaye-putina-pereshkodoyu-myru
показать весь комментарий
17.05.2025 12:12 Ответить
Всі навіть впевнені як(((
показать весь комментарий
17.05.2025 12:10 Ответить
та вже відреагував - вилизав черговий раз ху йлу сраку...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:11 Ответить
хоча, тут варто бути об'єктивним, вилизав ще ДО проведення переговорів у Стамбулі, а не ПІСЛЯ переговорів:

Нашумевшее интервью Трампа (https://www.foxnews.com/video/6372934931112) Брету Байеру из Fox News было записано ещё в ОАЭ.

Не знаю, почему никто не обращает внимания на эти вещи, но вы же видите антураж.

В начале интервью Байер говорит: мы в Абу-Даби, ОАЭ. А Трамп говорит: мы уезжаем через несколько часов. То есть дело было вчера утром.

Ну и можно зайти в инстаграм к Байеру (https://www.instagram.com/p/DJtIcwnu4jA/?img_index=3) и посмотреть, когда были выложены фото с бэкстейджа: около 10 утра в пятницу.

Я к чему - интервью было записано до Стамбульских переговоров Украины и России, и отражает позицию Трампа ДО переговоров, а не его реакцию на них.

И уже ПОСЛЕ этого интервью был Стамбул, а затем и разговор (https://t.me/ToBeOr_Official/17881) Киевской пятёрки с Трампом.

Это не значит, что в голове Трампа что-то поменялось, но всё же интервью несколько утратило актуальность, потому что с тех пор многое произошло, а здесь всё по состоянию "на вчера".

Ну и что бы Трамп ни наговорил, он заранее сказал, что всё будет решаться на их встрече с Путиным (если и когда таковая произойдёт).

В следующем посте попробуем немного покопаться у Трампа в голове.

https://t.me/ToBeOr_Official/17885
показать весь комментарий
17.05.2025 13:38 Ответить
Конечно отреагирует, опять обвинить во всем Зелю и про карты не забудет
показать весь комментарий
17.05.2025 12:11 Ответить
"Ми введемо санкції як тільки путін не погодиться на припинення вогню"
"Ми введемо санкції як тільки путін не приїде на переговори"
"Ми введемо санкції як тільки росія не захоче миру"
"Ну може Трамп якісь санкції введе"
показать весь комментарий
17.05.2025 12:11 Ответить
Факт чек: Брехня
Дешовий трампіський чорт знов бреше
ЄС ввів санкції
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414

А де санкції про яки 3.14зділи мага-чорти від США
А нема їх бо на чолі США стоїть агент кремля !
показать весь комментарий
17.05.2025 12:13 Ответить
Ого, аж 50% мита на російський мед - це вже тотальне знищення економіки росії, потужно, пекельно, незламно!
показать весь комментарий
17.05.2025 12:18 Ответить
Я навіть блін не здивований , що тупий мага-чорт не здатен сприйняти інфу
І звів загальні +50% на ВСЕ що не було під санкціями до меду
Ні , виродку, ніхто більше у ваші ФШАські побрехеньки не вірить
показать весь комментарий
17.05.2025 12:20 Ответить
Ну від ЄС 50% мита на кацапський мед є , а де аналогічні від США ?
..
показать весь комментарий
17.05.2025 12:46 Ответить
Оцей Дефіцит Потужності - один з віпагітаторів за агента кгб і ***** Краснова на сайті цензора.

Щоб ти здох, падло магашиське
показать весь комментарий
17.05.2025 12:35 Ответить
новини 10

про лідерів коаліції рішучих від ЄС у Києві

вони погодилися: якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот.

Вони домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати.

Вони домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів та обговорити це питання на наступному саміті G7.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:45 Ответить
Трамп *****.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:41 Ответить
Кажуть Макрон та Мерц - "добрий та поганий поліцейські "від ЄС - от вони зараз не Трампа повинні згадувати а САНКЦІЇ обіцяні вводити . Так без США це ніщо, але Треба підсирати й підсирата нарцисові діями , а не була-бла
показать весь комментарий
17.05.2025 12:11 Ответить
Наталя ви простили або навмисно проігнорували. Мені важко судити людей з прапором ФША
Бо більшість з них - мага-виродки
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414

А от срамп - ні , нічого не ввів. Бо він про-кремлівський!
показать весь комментарий
17.05.2025 12:15 Ответить
Я розумію тобі по Fox NEWS не розповідають
То хоч тут інфу чекни
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414

Як би мага-чорти не ховались , але 1-2 дописи і їх легко побачити.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:22 Ответить
- це ти на себе?
показать весь комментарий
17.05.2025 12:31 Ответить
Це я про брехунку , що намагається приховати , що вона не мага-чорт .але палиться на анти-європейських фейках
Але добре , що ти все зрозуміла і видалила пост
Бо poorly educated я ще зможу навчити , але cult's adepts - ні
показать весь комментарий
17.05.2025 12:39 Ответить
КАЛОЛІЦІЯ РЄШІТЄЛЬНИХ- це ж не про звернення до Трампа , коли вони відклали приймати санкції подзвонивши йому з Києва, а він типу їх підтримав, а сам до ***** з спектаклем у Туреччині Україну послав ... потім все перегравши й перевернувши... як зажди лижучи Хйлу - то коаліція рєшітєльних повина ВЖЕ прийняти ті санкції, а не знову Макроном діпломатнічать. з Фредвичем. ...
Так, ЄС не спроможні самі нашкодить своїми лиш санкціями , але підсрачника Фредовичу повинні дати , й респам у тому числі ...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:25 Ответить
По перше якраз санкції ЕС для косорилих самі болючі - достатньо глянуть довоєнний рівень торгівлі. А по друге Україна сама відмовилася від цих санкцій, натомість погодившись на клоунаду в Стамбулі....
показать весь комментарий
17.05.2025 12:18 Ответить
НІХРІНА! Вовою рулить зараз якраз рішуча коаліція - й це був вірний крок у безвиході для України , не давати Трампові знову її звинувачувати ... Й з іншого боку - поставити Трампа у наступному набуванні ЙОГО від Ху у позу абвінітєля усіх окрім себе - а це вже не катіт ... Не треба зараз Європі ПРОСІТИ ТРАМПА - треба зробити те, що збиралися...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:30 Ответить
... що Путін нібито не є перешкодою, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського.

Сказал, что душить будет не Путина, Зеленского, который, ****, не хочет мира.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:12 Ответить
Та він, ****, може і хоче. Але яке значення має його "хоче/нехоче", якщо у нього "козирів" нема! От були б у нього "козирі" на 3-4 трильйони - тоді і про оборудку можна було б подумати...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:28 Ответить
КАЛОЛІЦІЯ РЄШІТЄЛЬНИХ
показать весь комментарий
17.05.2025 12:13 Ответить
рАшительних
показать весь комментарий
17.05.2025 12:15 Ответить
Все ж таки мага-чорт
Ну воно і не дивно , нормальних людей під прапором ФША тут не зустрінеш
Лише МАГА-лайно ,яке або скритно або відверто вкидує анти-європейські заяви
Хоча ЄС навідмінно від вас , нациків, одразу ввели санкції і ще має бути 17 пакет і йде робота над 18
Це вам не ******* трамп
показать весь комментарий
17.05.2025 12:18 Ответить
Дурко це ти себе так зображаєш?
показать весь комментарий
17.05.2025 12:33 Ответить
В мене надія одна ще є - МЕРЦ , але він якщо почне діяти- то мовчки... Й я на це маю надію. Макрон занадто французсько-лояльний , та ще до того - у них там опитування дають зріст нацистам *********** партії Лє-ПЕН , а МЕРЦ вже виграв...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:37 Ответить
Ой, а що таке , мага-чорте ? Не сподобалось , що не вийшло замаскуватись
І ти вірно зробила , що пост видалила , про те , що ЄС нічого не вводить
Бо знов тебе на анти-європейській брехні піймав
показать весь комментарий
17.05.2025 12:38 Ответить
- гарно виглядаєш дурко
показать весь комментарий
17.05.2025 12:40 Ответить
Не відреагує - в нього кожа як в бегемота
показать весь комментарий
17.05.2025 12:14 Ответить
пу і Тра - два сапога пара
показать весь комментарий
17.05.2025 12:14 Ответить
Хєр що Трамп поймьот. Он давно вже фсьо понял. На нього в ФСБ є компромат і по кредитам, коли йому з ********* закривали борги, і сексуальні оргії в Петербурзькому готелі з 12- 13 хлопчиками і дівчатками, які КГБ зняло з п'яти ракурсів, дуже детально. Тому ************ завжди тягнули мазу за Чубатого. Навіть в ГосДупі шампанське розпивали прямо в залі засідань, при його першому обранні...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:16 Ответить
Ой... ля. Який "компромат" на Трампа?
Доведено судом що уй'обок оплачував шлюх грошима благодійного фонду - і що? Зупинило це фанатів...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:22 Ответить
Не хвилюйся, Макроне - трампон на ×уйла ерегує безперервно.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:17 Ответить
Сарказмом.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:17 Ответить
Трамп знов і знов каже про карти, до нього бульбофюрер казав карти.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:25 Ответить
Бульбопюрер все ж таки казав про мапи, а цей - про "козирі в рукаві".
показать весь комментарий
17.05.2025 12:31 Ответить
бульбенфюрер
показать весь комментарий
17.05.2025 15:10 Ответить
А шо там взагалі з гарантіями безпеки? А то вже стільки серій перемотали й забули, що було в попередніх сезонах. Всі все розуміють і завжди розуміли, оце "ну тепер Трамп точно зрозуміє" розраховане на геть дурників. Нічого не буде - говоритимуть і говоритимуть.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:26 Ответить
відреагує... ще більшим цинізмом...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:30 Ответить
Нещасне ху№ло... У нього вже вся дупа синя від трамповських засосів !...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:32 Ответить
Вона (дупа) у нього гумова, морда - ботоксна, взуття - на височенних каблуках...
А все разом оце генетичне непорозуміння називається - ху#ло!
Трамп ще в 22-му році все сказав, що думає про путіна та його свинособак: "https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку. Ні, але подумайте про це. Ось хлопець, який дуже кмітливий... Я його дуже добре знаю. Дуже-дуже добре."
показать весь комментарий
17.05.2025 13:06 Ответить
на цинізм диктатора трупіна Трумп відреагує своїм цинізмом-ідіотізмом..
показать весь комментарий
17.05.2025 12:32 Ответить
Цинічний Трапм цинічно вказує Зеленському на його нікчемність. Крім довгого язика, каже, у тебе, зелений балабол та банкрот, нічого немає. За роки не зробити (чи купити у хуситів) жодної балістичнох ракети, це потрібно бути потужним дебілом.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:37 Ответить
та у нього в США уже проблеми на носі - Палата вже не буде респівською, а починається процес вже цієї осені...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:39 Ответить
Нам би дожити до тієї осені. Поки товстий схудне худий здохне.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:05 Ответить
Трамп відреагує на цинізм Скаже "якби я був президентом росії цього б не трапилось.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:41 Ответить
найстрашніше що він скаже все що йому заманеться аби виправдати себе й хйла , а респи ковтають й ковтають як проститути ...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:47 Ответить
Договір про копалини підписали, Трамп Зелю кинув. Ви щось другого чекали від рижого насильника?
показать весь комментарий
17.05.2025 12:43 Ответить
Звісно відреагує. Похвалить *****.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:50 Ответить
Всі мої американські друзі - а це українці,в основному львівяни,з якими ми виїхали в середині дев"яностих в Штати(вернулись одиниці,в тім числі і я) голосували за Трампа.Основна причина - чувак наведе порядок з неграми,пуерторіками і їм подібними,уріже соціалку ,закриє двері в Штати і заставить той не надто працездатний і охочий працювати люд щось робити...Але виявилось хлоп думає в першу чергу про себе,свою кишеню,до того ж не надто мудрий і часто вигльонда ідіотом.Тільки якщо президент виглядає ідіотом то виглядає ідіотами вся Америка,а це створює певний дискомфорт.Тому Трампа ще підтримують як білого,але вже починають хмуритись...Повторюю,це я кажу про своїх знайомих...
показать весь комментарий
17.05.2025 13:01 Ответить
А під час першого терміну перебування ідіота на посту президента ви цього хіба не бачили?
показать весь комментарий
17.05.2025 13:09 Ответить
А чим гірші понаїхавші пуерторіки за таки х же понаїхавших українців "в основному львівян"?
показать весь комментарий
17.05.2025 15:08 Ответить
Пояснюю.Шоста ранку,я з торбою,в якій термос з кавою,азбестове причандалля на Грінпоінті пензлюю на сабвей на "Насау".Мені їхати на верхній Манхеттан,на роботу на азбести,в школу в "чорному" районі.А він,пуерторік,вже виліз на ганок,включив музон,попиває пивко,креком смердить від нього як від свині.Його баба така сама,понароджувала купу дітей,а там така соціальна допомога що ніхто з них не ппрацює і не хоче.Вони задоволені життям - текіла,наркотики,секс - вони живуть одним днем...І такий цілий народ,і така ціла раса.Я не кажу гірші вони чи кращі,вони такі як є...Можливо так і треба жити,не заглядуючи в майбутнє...
показать весь комментарий
17.05.2025 17:23 Ответить
Це всі пуерторіканці такі? Чи ти нацист? Чи кацап (що одне і те ж)
показать весь комментарий
17.05.2025 19:13 Ответить
Трампу тільки гроші, хай і кроваві за мільйони людських життів - нелюдь.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:17 Ответить
Цинізм - це головна риса самого Трампа. Він сам зліплений з цинізму, нарцисизму та жадоби до грошей. Так, що з путлером у нього більше спорідненого ніж із Макроном.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:37 Ответить
 
 