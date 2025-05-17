Уверен, что Трамп отреагирует на цинизм Путина, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает, что лидер США Дональд Трамп отреагирует на цинизм российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Я уверен, что президент Трамп отреагирует на цинизм Путина", - отметил он.

Как сообщалось, Трамп ранее заявил, что Путин якобы не является препятствием, он стремится к договоренностям. Главное препятствие - отсутствие "козырей" у Зеленского.

В свою очередь, президент Франции Макрон заявлял, что лидеры стран Европы скоординируют между собой, а также обсудят с президентом США Дональдом Трампом ответ РФ после ее отказа от прекращения огня.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте также: Макрон: Европейские лидеры с Трампом возмущены отказом России от перемирия