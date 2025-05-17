Уверен, что Трамп отреагирует на цинизм Путина, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает, что лидер США Дональд Трамп отреагирует на цинизм российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Я уверен, что президент Трамп отреагирует на цинизм Путина", - отметил он.
Как сообщалось, Трамп ранее заявил, что Путин якобы не является препятствием, он стремится к договоренностям. Главное препятствие - отсутствие "козырей" у Зеленского.
В свою очередь, президент Франции Макрон заявлял, что лидеры стран Европы скоординируют между собой, а также обсудят с президентом США Дональдом Трампом ответ РФ после ее отказа от прекращения огня.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так полірнув ху-йлу задницю що той довго какать не зможе...
Нашумевшее интервью Трампа (https://www.foxnews.com/video/6372934931112) Брету Байеру из Fox News было записано ещё в ОАЭ.
Не знаю, почему никто не обращает внимания на эти вещи, но вы же видите антураж.
В начале интервью Байер говорит: мы в Абу-Даби, ОАЭ. А Трамп говорит: мы уезжаем через несколько часов. То есть дело было вчера утром.
Ну и можно зайти в инстаграм к Байеру (https://www.instagram.com/p/DJtIcwnu4jA/?img_index=3) и посмотреть, когда были выложены фото с бэкстейджа: около 10 утра в пятницу.
Я к чему - интервью было записано до Стамбульских переговоров Украины и России, и отражает позицию Трампа ДО переговоров, а не его реакцию на них.
И уже ПОСЛЕ этого интервью был Стамбул, а затем и разговор (https://t.me/ToBeOr_Official/17881) Киевской пятёрки с Трампом.
Это не значит, что в голове Трампа что-то поменялось, но всё же интервью несколько утратило актуальность, потому что с тех пор многое произошло, а здесь всё по состоянию "на вчера".
Ну и что бы Трамп ни наговорил, он заранее сказал, что всё будет решаться на их встрече с Путиным (если и когда таковая произойдёт).
В следующем посте попробуем немного покопаться у Трампа в голове.
https://t.me/ToBeOr_Official/17885
"Ми введемо санкції як тільки путін не приїде на переговори"
"Ми введемо санкції як тільки росія не захоче миру"
"Ну може Трамп якісь санкції введе"
Дешовий трампіський чорт знов бреше
ЄС ввів санкції
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
А де санкції про яки 3.14зділи мага-чорти від США
А нема їх бо на чолі США стоїть агент кремля !
І звів загальні +50% на ВСЕ що не було під санкціями до меду
Ні , виродку, ніхто більше у ваші ФШАські побрехеньки не вірить
..
Щоб ти здох, падло магашиське
про лідерів коаліції рішучих від ЄС у Києві
вони погодилися: якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот.
Вони домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати.
Вони домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів та обговорити це питання на наступному саміті G7.
Бо більшість з них - мага-виродки
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
А от срамп - ні , нічого не ввів. Бо він про-кремлівський!
То хоч тут інфу чекни
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
Як би мага-чорти не ховались , але 1-2 дописи і їх легко побачити.
Але добре , що ти все зрозуміла і видалила пост
Бо poorly educated я ще зможу навчити , але cult's adepts - ні
Так, ЄС не спроможні самі нашкодить своїми лиш санкціями , але підсрачника Фредовичу повинні дати , й респам у тому числі ...
Сказал, что душить будет не Путина, Зеленского, который, ****, не хочет мира.
Ну воно і не дивно , нормальних людей під прапором ФША тут не зустрінеш
Лише МАГА-лайно ,яке або скритно або відверто вкидує анти-європейські заяви
Хоча ЄС навідмінно від вас , нациків, одразу ввели санкції і ще має бути 17 пакет і йде робота над 18
Це вам не ******* трамп
І ти вірно зробила , що пост видалила , про те , що ЄС нічого не вводить
Бо знов тебе на анти-європейській брехні піймав
Доведено судом що уй'обок оплачував шлюх грошима благодійного фонду - і що? Зупинило це фанатів...
А все разом оце генетичне непорозуміння називається - ху#ло!
Трамп ще в 22-му році все сказав, що думає про путіна та його свинособак: "https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку. Ні, але подумайте про це. Ось хлопець, який дуже кмітливий... Я його дуже добре знаю. Дуже-дуже добре."