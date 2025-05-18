РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10148 посетителей онлайн
Новости Политика Трампа
5 967 44

Из-за действий Трампа произошел беспрецедентный отток кадров из государственного сектора, - WP

Кадровая политика Трампа

К беспрецедентному оттоку опытных специалистов из государственных учреждений США привела масштабная реструктуризация федерального правительства, которую инициировала Администрация президента Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации The Washington Post.

Отмечается, что тысячи госслужащих покидают свои должности из-за предложений досрочного выхода на пенсию, добровольного увольнения и страха перед массовыми увольнениями.

Эти меры координируются Департаментом правительственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск. DOGE активно внедряет политику сокращения расходов, предусматривающую ликвидацию целых отделов и массовые увольнения, особенно среди работников с большим опытом.

Также читайте: Трамп: "Я управляю США и миром, мне очень весело"

Сообщают, что в январе более 75 тысяч служащих согласились на досрочное увольнение с выплатой до сентября. Новая волна увольнений, которая продолжается весной, может охватить сотни тысяч работников, особенно старших по возрасту и с длительным стажем.

Среди учреждений, которых это коснулось, - национальные институты здоровья, Федеральное авиационное управление, Национальное управление безопасности дорожного движения, Министерство транспорта, Министерство жилищного строительства и городского развития и Министерство финансов, где уже уволены сотни высококвалифицированных специалистов. Отмечаются задержки в выплатах, сбои в системах безопасности и снижение эффективности работы государственных органов.

Читайте также: Конгрессмен-демократ Грин хочет добиться голосования за импичмент Трампа, - Axios

Критики предупреждают, что такая политика может иметь долгосрочные негативные последствия для функционирования правительства и предоставления базовых услуг гражданам.

Автор: 

кадры (618) Трамп Дональд (6464)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
ото дивина для українців:

"прийде весна - саджати будемо"
"кожен з нас президент"
"офіс складних проблем і простих рішень"
абивирлаг.... трускавецькі курси турбопідготовки парламентарів ім. абрахаміїї-бєзумной...

по-пу-лізм !!!!

.

.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:32 Ответить
+9
Через дії Трампа відбувся безпрецедентний бардак усюди
показать весь комментарий
18.05.2025 00:09 Ответить
+8
Досвідчених фахівців з деяких державних установ США радісно наймуть китайці.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пусти цапа в город.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:07 Ответить
ото дивина для українців:

"прийде весна - саджати будемо"
"кожен з нас президент"
"офіс складних проблем і простих рішень"
абивирлаг.... трускавецькі курси турбопідготовки парламентарів ім. абрахаміїї-бєзумной...

по-пу-лізм !!!!

.

.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:32 Ответить
Кацапня на нас "потренувалася", "обкатала" шляхи і методи, і перейшла до більш масштабних дій - запустила зграю "бандарлогів" у систему життєзабезпечення США... І біда в тому, що "бандарлоги" (згідно з Кіплінгом), вміють лише три речі: ламать, гидить, і цим вихваляться... Якщо американська політико-економічна система витримає натиск цієї зграї недоумків - американцям довго прийдеться "розгрібать" наслідки цієї руйнації. Бо зараз, на протязі тижнів, руйнується те, що створювалося ДЕСЯТИЛІТТЯМИ...
На даний час США вразливі в економічному плані, та потребують підтримки з боку Європи. Ця підтримка може спрацювать у випадку єдності країн Заходу. Але "бандарлоги" роблять усе, щоб зруйнувать цю єдність... І коли економіка США "піде врознос" - цієї підтримки може не виявиться... І Трамп опиниться коло "розбитого корита"...
показать весь комментарий
18.05.2025 04:15 Ответить
Досвідчених фахівців з деяких державних установ США радісно наймуть китайці.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:07 Ответить
Нам би не завадили фахівці але нашим "лідорам" вони не потрібні. А колись українці були у витоків науки США! Згадаймо про фізика Геооргія Богдановича Кістяківського родом Київщини(Боярка) який є лауреат багатьох міжнародних професійних наукових премій і медалей. Радник з питань науки й техніки президента США Ейзенхауера (1957-1961). Учасник Мангеттенгського проєку та один з творців першої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 атомної бомби
показать весь комментарий
18.05.2025 00:21 Ответить
Досвідчених фахівців з деяких державних (і не лише державних) установ США радісно наймуть і в Канаді, особливо науковців і медиків.
Канадські бюрократи спрощують для них бюрократичну процедуру.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:31 Ответить
професура з США вже косяками сєльодки мігрує на північ - в канадські університети

зокрема Тімоті Снайдер з дружиною та колегою
Професор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Єльського університету. Фахівець з історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східної Європи та, зокрема, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 історії України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Польщі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Росії. Займається переважно історією XX століття. Дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізму, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітаризму та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 голокосту. Дійсний член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90 НТШ-Америка. Володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською мовою, вивчив за один рік.

фантастичний історик Східної Європи та письменик !!!

.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:36 Ответить
Так був хімік,фізик,фізик-ядерник! Дуже обдарована людина.А його донька Віра Кістяківська, доречі, була першою жінкою, яку призначили професоркою фізики МТІ !
показать весь комментарий
18.05.2025 00:35 Ответить
Чинуш старих? Вони взагалі нікому не потрібні, там не має ніяких фахівців, жодного. Вони навіть підлогу на воклазі мити не будуть - не дозволять...
показать весь комментарий
18.05.2025 08:27 Ответить
під приводом що буде зекономлено гроші, без наслідків не пройде.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:08 Ответить
Писав уже: "Розумний господар годує корову, щоб мать для сім"ї постійний прибуток, на багато років наперед, у вигляді молока, сиру, масла і сметани. Дурний господар ріже корову, щоб сім"я ОДИН РАЗ ДОБРЕ М"ЯСА НАЇЛАСЯ..."
Саме останнім Трамп, зараз, і займається... Та ще й добивається, щоб і його сусіди саме цим зайнялися - щоб ЙОГО СІМ"Я "м"ясця поїла"...Адже своїми дурними тарифами Трамп змушує європейців "різать власну корову" - щоб американці добре попоїли...
показать весь комментарий
18.05.2025 04:24 Ответить
Які довгострокові негативні наслідки? Буде 50-т незалежних держав. Невже це негативні наслідки?
показать весь комментарий
18.05.2025 00:08 Ответить
Через дії Трампа відбувся безпрецедентний бардак усюди
показать весь комментарий
18.05.2025 00:09 Ответить
ПОБЕДУН
показать весь комментарий
18.05.2025 00:10 Ответить
Не все відразу... Грибок точить "підмурівок" непомітно... Зате потім хата швидко валиться... І "підпірки", часто, не допомагають...
показать весь комментарий
18.05.2025 04:26 Ответить
А за що його поважати? Тупе самозакохане чмо, ще й брехун!
показать весь комментарий
18.05.2025 00:26 Ответить
Не питання. Понабирають довбойобів, як ЗЄ, і навчать у Трускавці.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:16 Ответить
вони СКОРОЧУЮТЬ штат довбойобів в америці.
це у нас штат чиновників і силовиків під час війни збільшився, а ****, ми багаті.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:11 Ответить
Проблема у тому, що скорочують довбойоби.
Тому скорочують у першу чергу тих, хто розумніший за них.

Гегсет та Волц - яскраві приклади нових кадрів.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:42 Ответить
добре що у нас все ок з кадрами. арахамія з миловановим підтвердять
показать весь комментарий
18.05.2025 01:46 Ответить
Такі часи. Простий нарід хоче простих пацанів з простими рішеннями.

Тільки таке вже було в Італії та Німеччині. Обрали простого єфрейтора та простого журналіста з простими рішеннями.
Закінчилося не просто...
показать весь комментарий
18.05.2025 02:53 Ответить
"Дураки очень любят наказывать умных. Во-первых, себя поднимают. Во-вторых, умней получаются. В-третьих, все видят, кто главный. Единственное - потом не знают, что делать."

«Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко.

Розумні примушували тупих вчитися. Тупим було тяжко.

Тепер світом керують тупі.

Це чесно, тому що тупих набагато більше.

Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло.

Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема розумного.

Раніше страждали тупі.

Тепер страждають розумні.

Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше.

Світ змінився на краще…

(М. Жванецький)
показать весь комментарий
18.05.2025 04:30 Ответить
Справа в тому, що, бачачи, в перспективі, майбутні наслідки діяльності цієї "зграї бабуїнів", тікають саме найрозумніші... А залишаються "одобрямси", які лише вміють "клацать каблуками" та "брать під козирок"!...
показать весь комментарий
18.05.2025 04:38 Ответить
Через брехню і дії Трампа відбулася , безпрецедентна мозгойобка 8 млрд, жителів планети Земля,
показать весь комментарий
18.05.2025 00:33 Ответить
Щоб цю падлу якийсь американський хоробрий хлопець-патріот знищив разом зі всією тою бандою. Святий Дрон йому у поміч!
показать весь комментарий
18.05.2025 00:45 Ответить
і що тоді буде? венс стане президентом?

чи і його знищити?

іноді читаю коменти і розумію, що цю країну ніщо не врятує.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:14 Ответить
Ти зрадник України якщо таке кажешь в спам тварюка ))
показать весь комментарий
18.05.2025 08:24 Ответить
Для всіх звільнених знайдуться вакансії у ЗСУ із хорошою оплатою. Починати можна прямо зараз.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:48 Ответить
Попроси трампа богу молитися...він і лоба розіб'є, і на Байдена за це подасть до суду
показать весь комментарий
18.05.2025 01:22 Ответить
якщо за штурвал лайнера сідає шоумен, то з борта плигають всі, хто має парашут. Інколи навіть ті, хто не має.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:39 Ответить
точно, у нас країна кров'ю захлинається.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:47 Ответить
середньостатистичний американець не цікавиться політичними процесами, які були у минулому у країнах третього світу, і тим більше не буде проецирувати такий досвід на своє суспільство, бо вважає свою країну більш просунутою у всіх відношеннях.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:58 Ответить
У тому-то й біда...
"На американського туриста, у джунглях, напав крокодил. Тягне його в річку, а той кричить:
- Я громадянин Америки! Я маю права! За мною вся міць США!!!!"
показать весь комментарий
18.05.2025 04:34 Ответить
По ходу у них теж роздутий штат держслужбовців. Правда до нас їм ще далеко. Десятки тисяч трутнів в вузьких синіх штанцях з розумними і загадковими обличчями роблять вигляд що натужно працюють на благо пересічних українців.
показать весь комментарий
18.05.2025 07:01 Ответить
Дай дурню волю...
показать весь комментарий
18.05.2025 07:19 Ответить
Дай визначення що таке "капіталізм"? Це ті шо не ******* на всю голову?
показать весь комментарий
18.05.2025 08:23 Ответить
Наконец то выгнали к чертям дармоедов. Надо что бы Илон до конца продолжал свое Богоугодное дело. Вот у нас непочатый край работы - там 90% чинушь надо просто вышвырнуть, хоть бы у нас свой Маск нашелся. А вообще Маск - герой, даже забил на хейт от дерьмократов и саботаж собственного бизнесса и добился увольнения этих тупоголовых трутней.
Для любой страны 2 самых опасных врага это коррупция и бюрократия, и похоже бюрократы Маску проиграли ))
Насчет "опытных", ржал в голосину. Насмотрелся на наших "опытных" старушек из областного Министерства перекладывания бумаг из одного ящика в другой, а так же очень "информативных" планерок, правки на правки на служебки которые не о чем и прочее... 95% чинушь надо просто вышвырнуть на мороз, и никаких тебе поблажек...
показать весь комментарий
18.05.2025 08:22 Ответить
світом правлять ідіоти
показать весь комментарий
18.05.2025 09:26 Ответить
кожен з них президент
показать весь комментарий
18.05.2025 11:58 Ответить
 
 