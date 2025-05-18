Из-за действий Трампа произошел беспрецедентный отток кадров из государственного сектора, - WP
К беспрецедентному оттоку опытных специалистов из государственных учреждений США привела масштабная реструктуризация федерального правительства, которую инициировала Администрация президента Дональда Трампа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации The Washington Post.
Отмечается, что тысячи госслужащих покидают свои должности из-за предложений досрочного выхода на пенсию, добровольного увольнения и страха перед массовыми увольнениями.
Эти меры координируются Департаментом правительственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск. DOGE активно внедряет политику сокращения расходов, предусматривающую ликвидацию целых отделов и массовые увольнения, особенно среди работников с большим опытом.
Сообщают, что в январе более 75 тысяч служащих согласились на досрочное увольнение с выплатой до сентября. Новая волна увольнений, которая продолжается весной, может охватить сотни тысяч работников, особенно старших по возрасту и с длительным стажем.
Среди учреждений, которых это коснулось, - национальные институты здоровья, Федеральное авиационное управление, Национальное управление безопасности дорожного движения, Министерство транспорта, Министерство жилищного строительства и городского развития и Министерство финансов, где уже уволены сотни высококвалифицированных специалистов. Отмечаются задержки в выплатах, сбои в системах безопасности и снижение эффективности работы государственных органов.
Критики предупреждают, что такая политика может иметь долгосрочные негативные последствия для функционирования правительства и предоставления базовых услуг гражданам.
На даний час США вразливі в економічному плані, та потребують підтримки з боку Європи. Ця підтримка може спрацювать у випадку єдності країн Заходу. Але "бандарлоги" роблять усе, щоб зруйнувать цю єдність... І коли економіка США "піде врознос" - цієї підтримки може не виявиться... І Трамп опиниться коло "розбитого корита"...
Канадські бюрократи спрощують для них бюрократичну процедуру.
зокрема Тімоті Снайдер з дружиною та колегою
Професор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Єльського університету. Фахівець з історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східної Європи та, зокрема, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 історії України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Польщі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Росії. Займається переважно історією XX століття. Дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізму, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітаризму та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 голокосту. Дійсний член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90 НТШ-Америка. Володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською мовою, вивчив за один рік.
фантастичний історик Східної Європи та письменик !!!
.
Саме останнім Трамп, зараз, і займається... Та ще й добивається, щоб і його сусіди саме цим зайнялися - щоб ЙОГО СІМ"Я "м"ясця поїла"...Адже своїми дурними тарифами Трамп змушує європейців "різать власну корову" - щоб американці добре попоїли...
це у нас штат чиновників і силовиків під час війни збільшився, а ****, ми багаті.
Тому скорочують у першу чергу тих, хто розумніший за них.
Гегсет та Волц - яскраві приклади нових кадрів.
Тільки таке вже було в Італії та Німеччині. Обрали простого єфрейтора та простого журналіста з простими рішеннями.
Закінчилося не просто...
«Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко.
Розумні примушували тупих вчитися. Тупим було тяжко.
Тепер світом керують тупі.
Це чесно, тому що тупих набагато більше.
Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло.
Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема розумного.
Раніше страждали тупі.
Тепер страждають розумні.
Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше.
Світ змінився на краще…
(М. Жванецький)
чи і його знищити?
іноді читаю коменти і розумію, що цю країну ніщо не врятує.
"На американського туриста, у джунглях, напав крокодил. Тягне його в річку, а той кричить:
- Я громадянин Америки! Я маю права! За мною вся міць США!!!!"
Для любой страны 2 самых опасных врага это коррупция и бюрократия, и похоже бюрократы Маску проиграли ))
Насчет "опытных", ржал в голосину. Насмотрелся на наших "опытных" старушек из областного Министерства перекладывания бумаг из одного ящика в другой, а так же очень "информативных" планерок, правки на правки на служебки которые не о чем и прочее... 95% чинушь надо просто вышвырнуть на мороз, и никаких тебе поблажек...