Из-за действий Трампа произошел беспрецедентный отток кадров из государственного сектора, - WP

К беспрецедентному оттоку опытных специалистов из государственных учреждений США привела масштабная реструктуризация федерального правительства, которую инициировала Администрация президента Дональда Трампа.

Отмечается, что тысячи госслужащих покидают свои должности из-за предложений досрочного выхода на пенсию, добровольного увольнения и страха перед массовыми увольнениями.

Эти меры координируются Департаментом правительственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск. DOGE активно внедряет политику сокращения расходов, предусматривающую ликвидацию целых отделов и массовые увольнения, особенно среди работников с большим опытом.

Сообщают, что в январе более 75 тысяч служащих согласились на досрочное увольнение с выплатой до сентября. Новая волна увольнений, которая продолжается весной, может охватить сотни тысяч работников, особенно старших по возрасту и с длительным стажем.

Среди учреждений, которых это коснулось, - национальные институты здоровья, Федеральное авиационное управление, Национальное управление безопасности дорожного движения, Министерство транспорта, Министерство жилищного строительства и городского развития и Министерство финансов, где уже уволены сотни высококвалифицированных специалистов. Отмечаются задержки в выплатах, сбои в системах безопасности и снижение эффективности работы государственных органов.

Критики предупреждают, что такая политика может иметь долгосрочные негативные последствия для функционирования правительства и предоставления базовых услуг гражданам.