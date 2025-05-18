УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5780 відвідувачів онлайн
Новини Політика Трампа
5 966 44

Через дії Трампа відбувся безпрецедентний відтік кадрів з державного сектору, - WP

Кадрова політика Трампа

До безпрецедентного відтоку досвідчених фахівців з державних установ США призвела  масштабна реструктуризація федерального уряду, яку ініціювала Адміністрація президента Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації The Washington Post.

Зазначається, що тисячі держслужбовців залишають свої посади через пропозиції дострокового виходу на пенсію, добровільного звільнення та страх перед масовими звільненнями.

Ці заходи координуються Департаментом урядової ефективності (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск. DOGE активно впроваджує політику скорочення витрат, що передбачає ліквідацію цілих відділів та масові звільнення, особливо серед працівників з великим досвідом.

Читайте також: РФ стикається з безпрецедентною кадровою кризою через затяжну війну проти України, - СЗР

Повідомляють що в січні понад 75 тисяч службовців погодилися на дострокове звільнення з виплатою до вересня. Нова хвиля звільнень, яка триває навесні, може охопити сотні тисяч працівників, особливо старших за віком та з тривалим стажем.

Серед установ, яких це торкнулося, – національні інститути здоров’я, Федеральне авіаційне управління, Національне управління безпеки дорожнього руху, Міністерство транспорту, Міністерство житлового будівництва та міського розвитку та Міністерство фінансів, де вже звільнено сотні висококваліфікованих фахівців. Відзначаються затримки у виплатах, збої в системах безпеки та зниження ефективності роботи державних органів.

Читайте: Кадрові перестановки у ЗСУ будуть продовжені, бо треба рухатися швидше, - Зеленський

Критики попереджають, що така політика може мати довгострокові негативні наслідки для функціонування уряду та надання базових послуг громадянам.

Автор: 

кадри (317) Трамп Дональд (6972)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
ото дивина для українців:

"прийде весна - саджати будемо"
"кожен з нас президент"
"офіс складних проблем і простих рішень"
абивирлаг.... трускавецькі курси турбопідготовки парламентарів ім. абрахаміїї-бєзумной...

по-пу-лізм !!!!

.

.
показати весь коментар
18.05.2025 00:32 Відповісти
+9
Через дії Трампа відбувся безпрецедентний бардак усюди
показати весь коментар
18.05.2025 00:09 Відповісти
+8
Досвідчених фахівців з деяких державних установ США радісно наймуть китайці.
показати весь коментар
18.05.2025 00:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусти цапа в город.
показати весь коментар
18.05.2025 00:07 Відповісти
ото дивина для українців:

"прийде весна - саджати будемо"
"кожен з нас президент"
"офіс складних проблем і простих рішень"
абивирлаг.... трускавецькі курси турбопідготовки парламентарів ім. абрахаміїї-бєзумной...

по-пу-лізм !!!!

.

.
показати весь коментар
18.05.2025 00:32 Відповісти
Кацапня на нас "потренувалася", "обкатала" шляхи і методи, і перейшла до більш масштабних дій - запустила зграю "бандарлогів" у систему життєзабезпечення США... І біда в тому, що "бандарлоги" (згідно з Кіплінгом), вміють лише три речі: ламать, гидить, і цим вихваляться... Якщо американська політико-економічна система витримає натиск цієї зграї недоумків - американцям довго прийдеться "розгрібать" наслідки цієї руйнації. Бо зараз, на протязі тижнів, руйнується те, що створювалося ДЕСЯТИЛІТТЯМИ...
На даний час США вразливі в економічному плані, та потребують підтримки з боку Європи. Ця підтримка може спрацювать у випадку єдності країн Заходу. Але "бандарлоги" роблять усе, щоб зруйнувать цю єдність... І коли економіка США "піде врознос" - цієї підтримки може не виявиться... І Трамп опиниться коло "розбитого корита"...
показати весь коментар
18.05.2025 04:15 Відповісти
Досвідчених фахівців з деяких державних установ США радісно наймуть китайці.
показати весь коментар
18.05.2025 00:07 Відповісти
Нам би не завадили фахівці але нашим "лідорам" вони не потрібні. А колись українці були у витоків науки США! Згадаймо про фізика Геооргія Богдановича Кістяківського родом Київщини(Боярка) який є лауреат багатьох міжнародних професійних наукових премій і медалей. Радник з питань науки й техніки президента США Ейзенхауера (1957-1961). Учасник Мангеттенгського проєку та один з творців першої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 атомної бомби
показати весь коментар
18.05.2025 00:21 Відповісти
Досвідчених фахівців з деяких державних (і не лише державних) установ США радісно наймуть і в Канаді, особливо науковців і медиків.
Канадські бюрократи спрощують для них бюрократичну процедуру.
показати весь коментар
18.05.2025 00:31 Відповісти
професура з США вже косяками сєльодки мігрує на північ - в канадські університети

зокрема Тімоті Снайдер з дружиною та колегою
Професор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Єльського університету. Фахівець з історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східної Європи та, зокрема, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 історії України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Польщі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Росії. Займається переважно історією XX століття. Дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізму, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітаризму та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 голокосту. Дійсний член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90 НТШ-Америка. Володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською мовою, вивчив за один рік.

фантастичний історик Східної Європи та письменик !!!

.
показати весь коментар
18.05.2025 00:36 Відповісти
Так був хімік,фізик,фізик-ядерник! Дуже обдарована людина.А його донька Віра Кістяківська, доречі, була першою жінкою, яку призначили професоркою фізики МТІ !
показати весь коментар
18.05.2025 00:35 Відповісти
Чинуш старих? Вони взагалі нікому не потрібні, там не має ніяких фахівців, жодного. Вони навіть підлогу на воклазі мити не будуть - не дозволять...
показати весь коментар
18.05.2025 08:27 Відповісти
під приводом що буде зекономлено гроші, без наслідків не пройде.
показати весь коментар
18.05.2025 00:08 Відповісти
Писав уже: "Розумний господар годує корову, щоб мать для сім"ї постійний прибуток, на багато років наперед, у вигляді молока, сиру, масла і сметани. Дурний господар ріже корову, щоб сім"я ОДИН РАЗ ДОБРЕ М"ЯСА НАЇЛАСЯ..."
Саме останнім Трамп, зараз, і займається... Та ще й добивається, щоб і його сусіди саме цим зайнялися - щоб ЙОГО СІМ"Я "м"ясця поїла"...Адже своїми дурними тарифами Трамп змушує європейців "різать власну корову" - щоб американці добре попоїли...
показати весь коментар
18.05.2025 04:24 Відповісти
Які довгострокові негативні наслідки? Буде 50-т незалежних держав. Невже це негативні наслідки?
показати весь коментар
18.05.2025 00:08 Відповісти
Через дії Трампа відбувся безпрецедентний бардак усюди
показати весь коментар
18.05.2025 00:09 Відповісти
ПОБЕДУН
показати весь коментар
18.05.2025 00:10 Відповісти
Не все відразу... Грибок точить "підмурівок" непомітно... Зате потім хата швидко валиться... І "підпірки", часто, не допомагають...
показати весь коментар
18.05.2025 04:26 Відповісти
А за що його поважати? Тупе самозакохане чмо, ще й брехун!
показати весь коментар
18.05.2025 00:26 Відповісти
Не питання. Понабирають довбойобів, як ЗЄ, і навчать у Трускавці.
показати весь коментар
18.05.2025 00:16 Відповісти
вони СКОРОЧУЮТЬ штат довбойобів в америці.
це у нас штат чиновників і силовиків під час війни збільшився, а ****, ми багаті.
показати весь коментар
18.05.2025 01:11 Відповісти
Проблема у тому, що скорочують довбойоби.
Тому скорочують у першу чергу тих, хто розумніший за них.

Гегсет та Волц - яскраві приклади нових кадрів.
показати весь коментар
18.05.2025 01:42 Відповісти
добре що у нас все ок з кадрами. арахамія з миловановим підтвердять
показати весь коментар
18.05.2025 01:46 Відповісти
Такі часи. Простий нарід хоче простих пацанів з простими рішеннями.

Тільки таке вже було в Італії та Німеччині. Обрали простого єфрейтора та простого журналіста з простими рішеннями.
Закінчилося не просто...
показати весь коментар
18.05.2025 02:53 Відповісти
"Дураки очень любят наказывать умных. Во-первых, себя поднимают. Во-вторых, умней получаются. В-третьих, все видят, кто главный. Единственное - потом не знают, что делать."

«Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко.

Розумні примушували тупих вчитися. Тупим було тяжко.

Тепер світом керують тупі.

Це чесно, тому що тупих набагато більше.

Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло.

Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема розумного.

Раніше страждали тупі.

Тепер страждають розумні.

Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше.

Світ змінився на краще…

(М. Жванецький)
показати весь коментар
18.05.2025 04:30 Відповісти
Справа в тому, що, бачачи, в перспективі, майбутні наслідки діяльності цієї "зграї бабуїнів", тікають саме найрозумніші... А залишаються "одобрямси", які лише вміють "клацать каблуками" та "брать під козирок"!...
показати весь коментар
18.05.2025 04:38 Відповісти
Через брехню і дії Трампа відбулася , безпрецедентна мозгойобка 8 млрд, жителів планети Земля,
показати весь коментар
18.05.2025 00:33 Відповісти
Щоб цю падлу якийсь американський хоробрий хлопець-патріот знищив разом зі всією тою бандою. Святий Дрон йому у поміч!
показати весь коментар
18.05.2025 00:45 Відповісти
і що тоді буде? венс стане президентом?

чи і його знищити?

іноді читаю коменти і розумію, що цю країну ніщо не врятує.
показати весь коментар
18.05.2025 01:14 Відповісти
Ти зрадник України якщо таке кажешь в спам тварюка ))
показати весь коментар
18.05.2025 08:24 Відповісти
Для всіх звільнених знайдуться вакансії у ЗСУ із хорошою оплатою. Починати можна прямо зараз.
показати весь коментар
18.05.2025 00:48 Відповісти
Попроси трампа богу молитися...він і лоба розіб'є, і на Байдена за це подасть до суду
показати весь коментар
18.05.2025 01:22 Відповісти
якщо за штурвал лайнера сідає шоумен, то з борта плигають всі, хто має парашут. Інколи навіть ті, хто не має.
показати весь коментар
18.05.2025 01:39 Відповісти
точно, у нас країна кров'ю захлинається.
показати весь коментар
18.05.2025 01:47 Відповісти
середньостатистичний американець не цікавиться політичними процесами, які були у минулому у країнах третього світу, і тим більше не буде проецирувати такий досвід на своє суспільство, бо вважає свою країну більш просунутою у всіх відношеннях.
показати весь коментар
18.05.2025 01:58 Відповісти
У тому-то й біда...
"На американського туриста, у джунглях, напав крокодил. Тягне його в річку, а той кричить:
- Я громадянин Америки! Я маю права! За мною вся міць США!!!!"
показати весь коментар
18.05.2025 04:34 Відповісти
По ходу у них теж роздутий штат держслужбовців. Правда до нас їм ще далеко. Десятки тисяч трутнів в вузьких синіх штанцях з розумними і загадковими обличчями роблять вигляд що натужно працюють на благо пересічних українців.
показати весь коментар
18.05.2025 07:01 Відповісти
Дай дурню волю...
показати весь коментар
18.05.2025 07:19 Відповісти
Дай визначення що таке "капіталізм"? Це ті шо не ******* на всю голову?
показати весь коментар
18.05.2025 08:23 Відповісти
Наконец то выгнали к чертям дармоедов. Надо что бы Илон до конца продолжал свое Богоугодное дело. Вот у нас непочатый край работы - там 90% чинушь надо просто вышвырнуть, хоть бы у нас свой Маск нашелся. А вообще Маск - герой, даже забил на хейт от дерьмократов и саботаж собственного бизнесса и добился увольнения этих тупоголовых трутней.
Для любой страны 2 самых опасных врага это коррупция и бюрократия, и похоже бюрократы Маску проиграли ))
Насчет "опытных", ржал в голосину. Насмотрелся на наших "опытных" старушек из областного Министерства перекладывания бумаг из одного ящика в другой, а так же очень "информативных" планерок, правки на правки на служебки которые не о чем и прочее... 95% чинушь надо просто вышвырнуть на мороз, и никаких тебе поблажек...
показати весь коментар
18.05.2025 08:22 Відповісти
світом правлять ідіоти
показати весь коментар
18.05.2025 09:26 Відповісти
кожен з них президент
показати весь коментар
18.05.2025 11:58 Відповісти
 
 