Через дії Трампа відбувся безпрецедентний відтік кадрів з державного сектору, - WP
До безпрецедентного відтоку досвідчених фахівців з державних установ США призвела масштабна реструктуризація федерального уряду, яку ініціювала Адміністрація президента Дональда Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації The Washington Post.
Зазначається, що тисячі держслужбовців залишають свої посади через пропозиції дострокового виходу на пенсію, добровільного звільнення та страх перед масовими звільненнями.
Ці заходи координуються Департаментом урядової ефективності (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск. DOGE активно впроваджує політику скорочення витрат, що передбачає ліквідацію цілих відділів та масові звільнення, особливо серед працівників з великим досвідом.
Повідомляють що в січні понад 75 тисяч службовців погодилися на дострокове звільнення з виплатою до вересня. Нова хвиля звільнень, яка триває навесні, може охопити сотні тисяч працівників, особливо старших за віком та з тривалим стажем.
Серед установ, яких це торкнулося, – національні інститути здоров’я, Федеральне авіаційне управління, Національне управління безпеки дорожнього руху, Міністерство транспорту, Міністерство житлового будівництва та міського розвитку та Міністерство фінансів, де вже звільнено сотні висококваліфікованих фахівців. Відзначаються затримки у виплатах, збої в системах безпеки та зниження ефективності роботи державних органів.
Критики попереджають, що така політика може мати довгострокові негативні наслідки для функціонування уряду та надання базових послуг громадянам.
На даний час США вразливі в економічному плані, та потребують підтримки з боку Європи. Ця підтримка може спрацювать у випадку єдності країн Заходу. Але "бандарлоги" роблять усе, щоб зруйнувать цю єдність... І коли економіка США "піде врознос" - цієї підтримки може не виявиться... І Трамп опиниться коло "розбитого корита"...
Канадські бюрократи спрощують для них бюрократичну процедуру.
зокрема Тімоті Снайдер з дружиною та колегою
Професор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Єльського університету. Фахівець з історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східної Європи та, зокрема, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 історії України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Польщі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Росії. Займається переважно історією XX століття. Дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізму, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітаризму та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 голокосту. Дійсний член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90 НТШ-Америка. Володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською мовою, вивчив за один рік.
фантастичний історик Східної Європи та письменик !!!
.
Саме останнім Трамп, зараз, і займається... Та ще й добивається, щоб і його сусіди саме цим зайнялися - щоб ЙОГО СІМ"Я "м"ясця поїла"...Адже своїми дурними тарифами Трамп змушує європейців "різать власну корову" - щоб американці добре попоїли...
це у нас штат чиновників і силовиків під час війни збільшився, а ****, ми багаті.
Тому скорочують у першу чергу тих, хто розумніший за них.
Гегсет та Волц - яскраві приклади нових кадрів.
Тільки таке вже було в Італії та Німеччині. Обрали простого єфрейтора та простого журналіста з простими рішеннями.
Закінчилося не просто...
«Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко.
Розумні примушували тупих вчитися. Тупим було тяжко.
Тепер світом керують тупі.
Це чесно, тому що тупих набагато більше.
Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло.
Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема розумного.
Раніше страждали тупі.
Тепер страждають розумні.
Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше.
Світ змінився на краще…
(М. Жванецький)
чи і його знищити?
іноді читаю коменти і розумію, що цю країну ніщо не врятує.
"На американського туриста, у джунглях, напав крокодил. Тягне його в річку, а той кричить:
- Я громадянин Америки! Я маю права! За мною вся міць США!!!!"
Для любой страны 2 самых опасных врага это коррупция и бюрократия, и похоже бюрократы Маску проиграли ))
Насчет "опытных", ржал в голосину. Насмотрелся на наших "опытных" старушек из областного Министерства перекладывания бумаг из одного ящика в другой, а так же очень "информативных" планерок, правки на правки на служебки которые не о чем и прочее... 95% чинушь надо просто вышвырнуть на мороз, и никаких тебе поблажек...