РУС
Новости
Крым, как и вся Украина, должен быть свободным, - Зеленский в День памяти жертв политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий и годовщина депортации крымских татар напоминает, почему любые жестокие империи заслуживают падения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня день, напоминающий, почему любые жестокие империи заслуживают падения. 81 год назад советская власть начала депортацию крымскотатарского народа. Целый народ изгнали с родной земли и бросили в путь, ставший смертным приговором для тысяч и тысяч людей, для многих семей. По меньшей мере треть крымскотатарского народа была потеряна из-за болезней, голода, истощения и издевательств", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раньше День жертв политических репрессий "не мешал" празднованию Дня Европы, а для инаугурации Зеленского "морализаторам" 19 мая стало плохим, - Герус

Как отметил президент, трагедия, которая стала возможной из-за преступной тоталитарной системы и безнаказанности вождей в Москве. Трагедия, которая никогда не должна была бы повториться. Но произошла еще одна российская оккупация Крыма в 2014 году, и теперь снова тысячи семей, к сожалению, разделены. Опять надо бороться за свободу и собственный дом.

"Уважаем память всех жертв депортации, этого геноцида крымскотатарского народа. Помним, как важно, что народ смог вернуться домой. Работаем, чтобы защитить наше независимое государство, всех наших людей, всю нашу землю. Крым, как и вся Украина, должен быть свободным. Империи всегда падают", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский Владимир (21690) День памяти жертв политических репрессий (25)
Топ комментарии
+16
Забув сказати - "що якби я був президентом, то Крим би не окупували"... Надолужив - окупували кацапи купу других територій. І до речі, а як там"великий хаб", розмінування Чонгару? Не хоче пояснити?
показать весь комментарий
18.05.2025 12:36 Ответить
+13
Південь здав на Кримі піариться
показать весь комментарий
18.05.2025 12:44 Ответить
+11
Ти вже своєю пізд'..жю дістав всіх. Відкрив двері ворогу для втогнення, розставив зрадників і бездарів на високі посади, грабуєш зі своєю бандою бюджет воюючої країни. З ким ти будеш Крим визволяти? в тебе скоро армія розбіжиться від твого тупого керівницва. Хоть один твій дружбан на передовій є? Патріоти і сільськи хлопці закінчуються. А ти все язиком тріпаєш. Міни, не вибухають, 700 млн. доларів твої дружбани розікрали на закупівлі ***********, Кирющенко отримав підряди на дрони, які нікуди не летять і так куди не подивися, скрізь корупція і крадіжки на крові. За три роки не змогли Шахед скопіювати, чи купити технологію в Ізраїлі чи Європі.
показать весь комментарий
18.05.2025 12:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тріпло, пусто-порожнє, як і в усих ухилянтів від Захисту України!!
Де твоя відповідь, на московські убивства Українців з 2014 року!
показать весь комментарий
18.05.2025 12:34 Ответить
А концерти квартальців не рахуються?
показать весь комментарий
18.05.2025 12:37 Ответить
Не должны быть а БУДУТ свободными!!!
показать весь комментарий
18.05.2025 12:35 Ответить
Скоріш би Україна стала вільною від тебе зебрехло,земородер,зезрадник.
показать весь комментарий
18.05.2025 13:22 Ответить
Фарисей.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:07 Ответить
Крим, звільняйся! Раз-два!
показать весь комментарий
18.05.2025 14:19 Ответить
З твоїм мегепАтужними радниками ні Крим, ні інші частини України вже не повернути. Навіть ті гроші, які ви зарахували на свої інспецрахунки. Здається, ви їх називаєте "інтЄлЄктуальной собствєнностью". Та й сам вже давно погодився з тим, що "Україна не переможе". Бо який керманич, так і корабель носиться по Морях.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:19 Ответить
що ти мерзенна ГНИДА не здох за Південь..
щоб ти гнило вічно

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzbruc.eu%2Fnode%2F103037&psig=AOvVaw0GRscVlBZGgo_nm922cWHC&ust=1747653228287000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0****************************************

https://zbruc.eu/node/103037 Зеленський стверджує, що він «вмер би», а не віддав би Крим «зеленим чоловічкам». | Збручhttps://zbruc.eu/node/103037
Visit
показать весь комментарий
18.05.2025 14:31 Ответить
Чепушило кварталное.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:45 Ответить
Чому в коментах лише про зе і кварталівську тусовку і жодного слова про справжніх винуватців геноциду кримсько-татарського народу, про ті страшні дні, тотального виселення під час Другої Світової, і сьогодення, коли Крим знову окупований ординцями? Який цинізм, коли путлєр вкотре говорить про "захист рускоязичницького населення", і в той же час повторює сталінські методи тотальної русифікації захоплених територій?
показать весь комментарий
18.05.2025 15:03 Ответить
А як щодо жертв політичних репресій ЗЄ-влади?
показать весь комментарий
18.05.2025 16:34 Ответить
То запропонуй Крим Ердогану на 50 років аренди...
Цікаво подивитись як ***** буде скубтися з турками...
показать весь комментарий
18.05.2025 17:17 Ответить
 
 