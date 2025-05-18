Крым, как и вся Украина, должен быть свободным, - Зеленский в День памяти жертв политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий и годовщина депортации крымских татар напоминает, почему любые жестокие империи заслуживают падения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня день, напоминающий, почему любые жестокие империи заслуживают падения. 81 год назад советская власть начала депортацию крымскотатарского народа. Целый народ изгнали с родной земли и бросили в путь, ставший смертным приговором для тысяч и тысяч людей, для многих семей. По меньшей мере треть крымскотатарского народа была потеряна из-за болезней, голода, истощения и издевательств", - говорится в заявлении.

Как отметил президент, трагедия, которая стала возможной из-за преступной тоталитарной системы и безнаказанности вождей в Москве. Трагедия, которая никогда не должна была бы повториться. Но произошла еще одна российская оккупация Крыма в 2014 году, и теперь снова тысячи семей, к сожалению, разделены. Опять надо бороться за свободу и собственный дом.

"Уважаем память всех жертв депортации, этого геноцида крымскотатарского народа. Помним, как важно, что народ смог вернуться домой. Работаем, чтобы защитить наше независимое государство, всех наших людей, всю нашу землю. Крым, как и вся Украина, должен быть свободным. Империи всегда падают", - подчеркнул Зеленский.