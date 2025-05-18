УКР
Новини
1 185 22

Крим, як і вся Україна, має бути вільним, - Зеленський у День пам’яті жертв політичних репресій

День пам’яті жертв політичних репресій

День пам'яті жертв політичних репресій та роковини депортації кримських татар нагадує, чому будь-які жорстокі імперії заслуговують на падіння

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні день, що нагадує, чому будь-які жорстокі імперії заслуговують на падіння. 81 рік тому радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Цілий народ вигнали з рідної землі й кинули в дорогу, що стала смертним вироком для тисяч і тисяч людей, для багатьох сімей. Щонайменше третина кримськотатарського народу була втрачена через хвороби, голод, виснаження і знущання", - ідеться в заяві.

Також читайте: Російська агресія проти України повернула на нашу землю політичні репресії, - МЗС

Як зауважив президент, трагедія, яка стала можливою через злочинну тоталітарну систему й безкарність вождів у Москві. Трагедія, яка ніколи не мала б повторитися. Але сталася ще одна російська окупація Криму у 2014 році, і тепер знову тисячі сімей, на жаль, розділені. Знову треба боротися за свободу та власний дім.

"Шануємо пам’ять усіх жертв депортації, цього геноциду кримськотатарського народу. Пам’ятаємо, як важливо, що народ зміг повернутися додому. Працюємо, щоб захистити нашу незалежну державу, усіх наших людей, усю нашу землю. Крим, як і вся Україна, має бути вільним. Імперії завжди падають", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25227) День пам’яті жертв політрепресій (21)
Тріпло, пусто-порожнє, як і в усих ухилянтів від Захисту України!!
Де твоя відповідь, на московські убивства Українців з 2014 року!
показати весь коментар
18.05.2025 12:34 Відповісти
А концерти квартальців не рахуються?
показати весь коментар
18.05.2025 12:37 Відповісти
Не должны быть а БУДУТ свободными!!!
показати весь коментар
18.05.2025 12:35 Відповісти
Забув сказати - "що якби я був президентом, то Крим би не окупували"... Надолужив - окупували кацапи купу других територій. І до речі, а як там"великий хаб", розмінування Чонгару? Не хоче пояснити?
показати весь коментар
18.05.2025 12:36 Відповісти
Південь здав на Кримі піариться
показати весь коментар
18.05.2025 12:44 Відповісти
Ти вже своєю пізд'..жю дістав всіх. Відкрив двері ворогу для втогнення, розставив зрадників і бездарів на високі посади, грабуєш зі своєю бандою бюджет воюючої країни. З ким ти будеш Крим визволяти? в тебе скоро армія розбіжиться від твого тупого керівницва. Хоть один твій дружбан на передовій є? Патріоти і сільськи хлопці закінчуються. А ти все язиком тріпаєш. Міни, не вибухають, 700 млн. доларів твої дружбани розікрали на закупівлі ***********, Кирющенко отримав підряди на дрони, які нікуди не летять і так куди не подивися, скрізь корупція і крадіжки на крові. За три роки не змогли Шахед скопіювати, чи купити технологію в Ізраїлі чи Європі.
показати весь коментар
18.05.2025 12:50 Відповісти
Скоріш би Україна стала вільною від тебе зебрехло,земородер,зезрадник.
показати весь коментар
18.05.2025 13:22 Відповісти
Фарисей.
показати весь коментар
18.05.2025 14:07 Відповісти
Крим, звільняйся! Раз-два!
показати весь коментар
18.05.2025 14:19 Відповісти
З твоїм мегепАтужними радниками ні Крим, ні інші частини України вже не повернути. Навіть ті гроші, які ви зарахували на свої інспецрахунки. Здається, ви їх називаєте "інтЄлЄктуальной собствєнностью". Та й сам вже давно погодився з тим, що "Україна не переможе". Бо який керманич, так і корабель носиться по Морях.
показати весь коментар
18.05.2025 14:19 Відповісти
що ти мерзенна ГНИДА не здох за Південь..
щоб ти гнило вічно

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzbruc.eu%2Fnode%2F103037&psig=AOvVaw0GRscVlBZGgo_nm922cWHC&ust=1747653228287000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0****************************************

https://zbruc.eu/node/103037 Зеленський стверджує, що він «вмер би», а не віддав би Крим «зеленим чоловічкам». | Збручhttps://zbruc.eu/node/103037
Visit
показати весь коментар
18.05.2025 14:31 Відповісти
Чепушило кварталное.
показати весь коментар
18.05.2025 14:45 Відповісти
Чому в коментах лише про зе і кварталівську тусовку і жодного слова про справжніх винуватців геноциду кримсько-татарського народу, про ті страшні дні, тотального виселення під час Другої Світової, і сьогодення, коли Крим знову окупований ординцями? Який цинізм, коли путлєр вкотре говорить про "захист рускоязичницького населення", і в той же час повторює сталінські методи тотальної русифікації захоплених територій?
показати весь коментар
18.05.2025 15:03 Відповісти
А як щодо жертв політичних репресій ЗЄ-влади?
показати весь коментар
18.05.2025 16:34 Відповісти
То запропонуй Крим Ердогану на 50 років аренди...
Цікаво подивитись як ***** буде скубтися з турками...
показати весь коментар
18.05.2025 17:17 Відповісти
 
 