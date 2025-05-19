Вечером оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона, один человек погиб, еще трое получили ранения
Российские захватчики около 22.30 18 мая ударили по жилым кварталам Херсона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ГВА.
"Травмы, несовместимые с жизнью, в результате прямого попадания вражеского снаряда в дом получила 75-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Также в результате атаки пострадали мужчина 76 лет и две 53-летние горожанки, их доставили в больницу. У пострадавших контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.
які не мають права на життя🤬
Всім миром задавити гадину...всі рашіяни-рашисти...