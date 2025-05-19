РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8308 посетителей онлайн
Новости Удары РФ по Херсону
747 2

Вечером оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона, один человек погиб, еще трое получили ранения

Обстрелы Херсона

Российские захватчики около 22.30 18 мая ударили по жилым кварталам Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ГВА.

"Травмы, несовместимые с жизнью, в результате прямого попадания вражеского снаряда в дом получила 75-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки пострадали мужчина 76 лет и две 53-летние горожанки, их доставили в больницу. У пострадавших контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили из артиллерии по железнодорожному вокзалу Херсона: повреждены дома, автомобили и пассажирский локомотив. ФОТО (дополнено)

Автор: 

обстрел (29146) Херсон (3023) Херсонская область (5132) Херсонский район (526)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи , кончена мразь і варвари ,
які не мають права на життя🤬
показать весь комментарий
19.05.2025 07:18 Ответить
😥😥😥Які в звізді перемовини...
Всім миром задавити гадину...всі рашіяни-рашисти...
показать весь комментарий
19.05.2025 07:18 Ответить
 
 