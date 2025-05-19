Ввечері окупанти вдарили по житлових кварталах Херсону, одна людина загинула, ще троє дістали поранення
Російські загарбники близько 22.30 18 травня вдарили по житлових кварталах Херсону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській МВА.
"Травми, несумісні з життям, внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок дістала 75-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок атаки постраждали чоловік 76 років та дві 53-річні містянки, їх доправили до лікарні. У постраждалих контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.
За даними прокуратури ворог застосував артилерію, також пошкоджені приватні житлові будинки та багатоповерхівки.
які не мають права на життя🤬
Всім миром задавити гадину...всі рашіяни-рашисти...