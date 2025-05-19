Россия усиливает войска у Финляндии, строя военную инфраструктуру, - NYT
Российские войска укрепляют базы и строят военную инфраструктуру вблизи финской границы.
Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
На спутниковых фото видно ряд палаток, новые склады для хранения военной техники, а также укрытия для истребителей.
В Финляндии прогнозируют, что если закончится фаза высокой интенсивности войны в Украине - Россия передислоцирует тысячи военных на финскую границу.
Аналитики считают, что РФ расширяет свои бригады до уровня дивизий. Это может означать увеличение численности войск в регионе на тысячи.
Военные аналитики прогнозируют, что именно север может стать новой горячей точкой.
"Американские и финские войска недавно провели в этом регионе сложные арктические военные учения, во время которых сотни солдат бегали по лесам, а финны мчались между деревьями на лыжах. Вероятный враг? Россия", - пишет издание.
Финны считают, что у них есть примерно пять лет, прежде чем Россия сможет нарастить свои вооруженные силы до угрожающего уровня. Но они уверены, что это произойдет, и что количество российских войск, которые им противостоят, утроится.
"Речь пойдет о гораздо более высокой численности войск", - сказал бригадный генерал Пекка Турунен, директор Финской оборонной разведки.
