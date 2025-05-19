Росія посилює війська біля Фінляндії, будуючи військову інфраструктуру, - NYT
Російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону.
Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
На супутникових фото видно низку наметів, нові склади для зберігання військової техніки, а також укриття для винищувачів.
У Фінляндії прогнозують, що якщо закінчиться фаза високої інтенсивності війни в Україні - Росія передислокує тисячі військових на фінський кордон.
Аналітики вважають, що РФ розширює свої бригади до рівня дивізій. Це може означати збільшення чисельності військ у регіоні на тисячі.
Військові аналітики прогнозують, що саме північ може стати новою гарячою точкою.
"Американські та фінські війська нещодавно провели в цьому регіоні складні арктичні військові навчання, під час яких сотні солдатів бігали лісами, а фіни мчали між деревами на лижах. Ймовірний ворог? Росія", - пише видання.
Фіни вважають, що у них є приблизно п'ять років, перш ніж Росія зможе наростити свої збройні сили до загрозливого рівня. Але вони впевнені, що це станеться, і що кількість російських військ, які їм протистоять, потроїться.
"Йтиметься про набагато вищу чисельність військ", - сказав бригадний генерал Пекка Турунен, директор Фінської оборонної розвідки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль