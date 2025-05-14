УКР
Путін розуміє лише силу. Захід має стати готовим до війни якомога швидше, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Росія наразі становить довгострокову та екзистенційну загрозу не лише для Європи, а й для миру в усьому світі.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Валтонен, Захід має вже зараз зміцнювати свою оборону і бути готовим до війни - не для того, щоб воювати, а для того, щоб мати змогу себе захистити.

"Щоб стати готовими до війни якомога швидше, не для того, щоб вести війну, а для того, щоб захищатися, щоб мати можливість проєктувати силу", - додала вона.

Вона також підкреслила, що "на жаль, це єдина мова, яку розуміє Путін".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія пропонує Євросоюзу запровадити мита на весь імпорт із РФ

Також міністр наголосила на важливості підтримки України.

Валтонен зазначила, що українці хочуть жити в мирі, без корупції, як незалежна нація в європейській системі цінностей. І Європа, на її думку, повинна зробити все, щоб допомогти у цьому.

"Вони вирішили, що нарешті хочуть жити без корупції, у мирі, незалежно і що вони можуть сподіватися на європейський спосіб життя. Ми повинні дати людям це", - заявила міністр.

всі такі розумні.... знаючі.... хоч хтось би допоміг атомну бомбу зробити.
14.05.2025 14:01 Відповісти
Всі ці бла бла бла ні як не впливають на путіна. Треба дійсна воєнна допомога , а не по чайній ложці у рік. Він же баче слабкість всієї цієї допомоги та тому і діє все далі нахабніше. Вже і трамп йому не загроза, бо той все ще сподівається умиротворити агресора поступками за рахунок України. Трамп мабуть зовсім не знає історії 30 років минулого століття, бо тоді б знав до чого приводе така політика
14.05.2025 14:52 Відповісти
 
 