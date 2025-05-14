Путін розуміє лише силу. Захід має стати готовим до війни якомога швидше, - глава МЗС Фінляндії Валтонен
Росія наразі становить довгострокову та екзистенційну загрозу не лише для Європи, а й для миру в усьому світі.
Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Валтонен, Захід має вже зараз зміцнювати свою оборону і бути готовим до війни - не для того, щоб воювати, а для того, щоб мати змогу себе захистити.
"Щоб стати готовими до війни якомога швидше, не для того, щоб вести війну, а для того, щоб захищатися, щоб мати можливість проєктувати силу", - додала вона.
Вона також підкреслила, що "на жаль, це єдина мова, яку розуміє Путін".
Також міністр наголосила на важливості підтримки України.
Валтонен зазначила, що українці хочуть жити в мирі, без корупції, як незалежна нація в європейській системі цінностей. І Європа, на її думку, повинна зробити все, щоб допомогти у цьому.
"Вони вирішили, що нарешті хочуть жити без корупції, у мирі, незалежно і що вони можуть сподіватися на європейський спосіб життя. Ми повинні дати людям це", - заявила міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль