Путин понимает только силу. Запад должен быть готов к войне как можно скорее, - глава МИД Финляндии Валтонен

Россия сейчас представляет долгосрочную и экзистенциальную угрозу не только для Европы, но и для мира во всем мире.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Валтонен, Запад должен уже сейчас укреплять свою оборону и быть готовым к войне - не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы иметь возможность себя защитить.

"Чтобы стать готовыми к войне как можно скорее, не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы защищаться, чтобы иметь возможность проектировать силу", - добавила она.

Она также подчеркнула, что "к сожалению, это единственный язык, который понимает Путин".

Также министр подчеркнула важность поддержки Украины.

Валтонен отметила, что украинцы хотят жить в мире, без коррупции, как независимая нация в европейской системе ценностей. И Европа, по ее мнению, должна сделать все, чтобы помочь в этом.

"Они решили, что наконец хотят жить без коррупции, в мире, независимо и что они могут надеяться на европейский образ жизни. Мы должны дать людям это", - заявила министр.