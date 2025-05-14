Путин понимает только силу. Запад должен быть готов к войне как можно скорее, - глава МИД Финляндии Валтонен
Россия сейчас представляет долгосрочную и экзистенциальную угрозу не только для Европы, но и для мира во всем мире.
Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Валтонен, Запад должен уже сейчас укреплять свою оборону и быть готовым к войне - не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы иметь возможность себя защитить.
"Чтобы стать готовыми к войне как можно скорее, не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы защищаться, чтобы иметь возможность проектировать силу", - добавила она.
Она также подчеркнула, что "к сожалению, это единственный язык, который понимает Путин".
Также министр подчеркнула важность поддержки Украины.
Валтонен отметила, что украинцы хотят жить в мире, без коррупции, как независимая нация в европейской системе ценностей. И Европа, по ее мнению, должна сделать все, чтобы помочь в этом.
"Они решили, что наконец хотят жить без коррупции, в мире, независимо и что они могут надеяться на европейский образ жизни. Мы должны дать людям это", - заявила министр.
