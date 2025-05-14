РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10160 посетителей онлайн
Новости Угроза рф для Европы
813 2

Путин понимает только силу. Запад должен быть готов к войне как можно скорее, - глава МИД Финляндии Валтонен

глава МИД Финляндии Валтонен

Россия сейчас представляет долгосрочную и экзистенциальную угрозу не только для Европы, но и для мира во всем мире.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Валтонен, Запад должен уже сейчас укреплять свою оборону и быть готовым к войне - не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы иметь возможность себя защитить.

"Чтобы стать готовыми к войне как можно скорее, не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы защищаться, чтобы иметь возможность проектировать силу", - добавила она.

Она также подчеркнула, что "к сожалению, это единственный язык, который понимает Путин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия предлагает Евросоюзу ввести пошлины на весь импорт из РФ

Также министр подчеркнула важность поддержки Украины.

Валтонен отметила, что украинцы хотят жить в мире, без коррупции, как независимая нация в европейской системе ценностей. И Европа, по ее мнению, должна сделать все, чтобы помочь в этом.

"Они решили, что наконец хотят жить без коррупции, в мире, независимо и что они могут надеяться на европейский образ жизни. Мы должны дать людям это", - заявила министр.

Автор: 

Европа (1995) россия (96917) Финляндия (1009) война в Украине (5732)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всі такі розумні.... знаючі.... хоч хтось би допоміг атомну бомбу зробити.
показать весь комментарий
14.05.2025 14:01 Ответить
Всі ці бла бла бла ні як не впливають на путіна. Треба дійсна воєнна допомога , а не по чайній ложці у рік. Він же баче слабкість всієї цієї допомоги та тому і діє все далі нахабніше. Вже і трамп йому не загроза, бо той все ще сподівається умиротворити агресора поступками за рахунок України. Трамп мабуть зовсім не знає історії 30 років минулого століття, бо тоді б знав до чого приводе така політика
показать весь комментарий
14.05.2025 14:52 Ответить
 
 