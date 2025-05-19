РУС
Новости Поддержка Украины Польшей
Будущее России зависит от самих россиян - она выйдет из войны ослабленной, - и.о. посла Польши Лукасевич

Пётр Лукасевич

Роль России в мире после войны будет значительно уменьшена, и именно россияне будут отвечать за это.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Очевидно, мы рассчитываем, во-первых, на драматические или недраматические изменения в России, которые остановят это жестокое и несправедливое вторжение. А во-вторых, то, что произойдет в России, зависит от самих россиян и от того, как они сами захотят уменьшить свою роль в мире в будущем", - отметил дипломат.

Он выразил убеждение, что РФ выйдет из этого конфликта ослабленной, а не усиленной - и именно это должно стать целью мирового сообщества. Лукасевич подчеркнул, что Россия должна перестать представлять угрозу для других стран и не должна иметь возможности действовать с такой агрессией, как в прошлом.

Дипломат также напомнил, что за последние 35 лет РФ неоднократно вела войны против соседних государств и собственного населения.

"Я не собираюсь спекулировать относительно будущих войн. Сейчас у нас есть одна, которую нужно выиграть. И будущее очень зависит от результата этого, от того, насколько плохо это вторжение закончится для России", - добавил Лукасевич.

Польша (8622) война в Украине (5794)
Землю і ягель будуть жрати. Бо пуйло наказало.Ідіоти.
19.05.2025 10:49 Ответить
Саме злить в цьому, що подібні таваріщі дуже хочуть щоб кацапія хоть якось продовжувала існувати - хоть ослаблена хоть на костилях.... но жіві...
Сдохне кацапія, просто сдохне - як тисячі держав до того в історії просто сдохли.
❝ В общем, так: или выйдешь отсюда женой товарища Саа... ах, какого жениха, или вообще не выйдешь! ❞
19.05.2025 13:38 Ответить
майбутнє росіян водка ,сєлєдка і юбка тюлєвая .
Західні політики вважають ,що на рашці існує цивілізація .
19.05.2025 10:49 Ответить
"Я не збираюся спекулювати щодо майбутніх війн. Наразі у нас є одна, яку потрібно виграти."

Ого)
19.05.2025 10:50 Ответить
гарно висловлює думку та пише із знанням історії, значить, вище тимчасово повіреного посади не буде? Цікаво, а зможе витримати "думки" при3,14зедента експромтом?
19.05.2025 11:01 Ответить
А по-друге, те, що станеться в Росії, залежить від самих росіян і від того, як вони самі захочуть зменшити свою роль у світі в майбутньому", - зазначив дипломат. поляк-дипломат обкурився, або "єст курва, п'яний)-для рашистів споконвічно "наше рашистське лайно- наше вялічіє".а після державного перевороту в 3,14дерації "члєніна" -"кто бил нічєм,тот станєт всєм ".лайно було поставлено в основу "рашистського улусу".
19.05.2025 11:05 Ответить
Майбутнє сарани... І столицею буде Саранск.
19.05.2025 11:35 Ответить
 
 