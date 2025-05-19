Будущее России зависит от самих россиян - она выйдет из войны ослабленной, - и.о. посла Польши Лукасевич

Роль России в мире после войны будет значительно уменьшена, и именно россияне будут отвечать за это.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Очевидно, мы рассчитываем, во-первых, на драматические или недраматические изменения в России, которые остановят это жестокое и несправедливое вторжение. А во-вторых, то, что произойдет в России, зависит от самих россиян и от того, как они сами захотят уменьшить свою роль в мире в будущем", - отметил дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 175 боестолкновений, враг больше всего атакует на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Он выразил убеждение, что РФ выйдет из этого конфликта ослабленной, а не усиленной - и именно это должно стать целью мирового сообщества. Лукасевич подчеркнул, что Россия должна перестать представлять угрозу для других стран и не должна иметь возможности действовать с такой агрессией, как в прошлом.

Дипломат также напомнил, что за последние 35 лет РФ неоднократно вела войны против соседних государств и собственного населения.

"Я не собираюсь спекулировать относительно будущих войн. Сейчас у нас есть одна, которую нужно выиграть. И будущее очень зависит от результата этого, от того, насколько плохо это вторжение закончится для России", - добавил Лукасевич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На юге больше всего атак врага отражено на Новопавловском направлении, - Силы обороны