Майбутнє Росії залежить від самих росіян - вона вийде з війни ослабленою, - в.о. посла Польщі Лукасевич

Роль Росії у світі після війни буде значно зменшеною, і саме росіяни відповідатимуть за це.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, ми розраховуємо, по-перше, на драматичні чи недраматичні зміни в Росії, які зупинять це жорстоке та несправедливе вторгнення. А по-друге, те, що станеться в Росії, залежить від самих росіян і від того, як вони самі захочуть зменшити свою роль у світі в майбутньому", - зазначив дипломат.

Він висловив переконання, що РФ вийде з цього конфлікту ослабленою, а не посиленою - і саме це має стати метою світової спільноти. Лукасевич наголосив, що Росія має перестати становити загрозу для інших країн і не повинна мати змоги діяти з такою агресією, як у минулому.

Дипломат також нагадав, що за останні 35 років РФ неодноразово вела війни проти сусідніх держав і власного населення.

"Я не збираюся спекулювати щодо майбутніх війн. Наразі у нас є одна, яку потрібно виграти. І майбутнє дуже залежить від результату цього, від того, наскільки погано це вторгнення закінчиться для Росії", - додав Лукасевич.

