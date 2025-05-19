Майбутнє Росії залежить від самих росіян - вона вийде з війни ослабленою, - в.о. посла Польщі Лукасевич
Роль Росії у світі після війни буде значно зменшеною, і саме росіяни відповідатимуть за це.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Очевидно, ми розраховуємо, по-перше, на драматичні чи недраматичні зміни в Росії, які зупинять це жорстоке та несправедливе вторгнення. А по-друге, те, що станеться в Росії, залежить від самих росіян і від того, як вони самі захочуть зменшити свою роль у світі в майбутньому", - зазначив дипломат.
Він висловив переконання, що РФ вийде з цього конфлікту ослабленою, а не посиленою - і саме це має стати метою світової спільноти. Лукасевич наголосив, що Росія має перестати становити загрозу для інших країн і не повинна мати змоги діяти з такою агресією, як у минулому.
Дипломат також нагадав, що за останні 35 років РФ неодноразово вела війни проти сусідніх держав і власного населення.
"Я не збираюся спекулювати щодо майбутніх війн. Наразі у нас є одна, яку потрібно виграти. І майбутнє дуже залежить від результату цього, від того, наскільки погано це вторгнення закінчиться для Росії", - додав Лукасевич.
Сдохне кацапія, просто сдохне - як тисячі держав до того в історії просто сдохли.
❝ В общем, так: или выйдешь отсюда женой товарища Саа... ах, какого жениха, или вообще не выйдешь! ❞
Західні політики вважають ,що на рашці існує цивілізація .
Ого)