Новини Підтримка України Польщею
1 040 7

Майбутнє Росії залежить від самих росіян - вона вийде з війни ослабленою, - в.о. посла Польщі Лукасевич

Пйотр Лукасєвіч

Роль Росії у світі після війни буде значно зменшеною, і саме росіяни відповідатимуть за це.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, ми розраховуємо, по-перше, на драматичні чи недраматичні зміни в Росії, які зупинять це жорстоке та несправедливе вторгнення. А по-друге, те, що станеться в Росії, залежить від самих росіян і від того, як вони самі захочуть зменшити свою роль у світі в майбутньому", - зазначив дипломат.

Він висловив переконання, що РФ вийде з цього конфлікту ослабленою, а не посиленою - і саме це має стати метою світової спільноти. Лукасевич наголосив, що Росія має перестати становити загрозу для інших країн і не повинна мати змоги діяти з такою агресією, як у минулому.

Дипломат також нагадав, що за останні 35 років РФ неодноразово вела війни проти сусідніх держав і власного населення.

"Я не збираюся спекулювати щодо майбутніх війн. Наразі у нас є одна, яку потрібно виграти. І майбутнє дуже залежить від результату цього, від того, наскільки погано це вторгнення закінчиться для Росії", - додав Лукасевич.

Польща (8762) Лукасевич Пьотр посол Польщі (17) війна в Україні (5833)
Землю і ягель будуть жрати. Бо пуйло наказало.Ідіоти.
19.05.2025 10:49 Відповісти
Саме злить в цьому, що подібні таваріщі дуже хочуть щоб кацапія хоть якось продовжувала існувати - хоть ослаблена хоть на костилях.... но жіві...
Сдохне кацапія, просто сдохне - як тисячі держав до того в історії просто сдохли.
❝ В общем, так: или выйдешь отсюда женой товарища Саа... ах, какого жениха, или вообще не выйдешь! ❞
19.05.2025 13:38 Відповісти
майбутнє росіян водка ,сєлєдка і юбка тюлєвая .
Західні політики вважають ,що на рашці існує цивілізація .
19.05.2025 10:49 Відповісти
"Я не збираюся спекулювати щодо майбутніх війн. Наразі у нас є одна, яку потрібно виграти."

Ого)
19.05.2025 10:50 Відповісти
гарно висловлює думку та пише із знанням історії, значить, вище тимчасово повіреного посади не буде? Цікаво, а зможе витримати "думки" при3,14зедента експромтом?
19.05.2025 11:01 Відповісти
А по-друге, те, що станеться в Росії, залежить від самих росіян і від того, як вони самі захочуть зменшити свою роль у світі в майбутньому", - зазначив дипломат. поляк-дипломат обкурився, або "єст курва, п'яний)-для рашистів споконвічно "наше рашистське лайно- наше вялічіє".а після державного перевороту в 3,14дерації "члєніна" -"кто бил нічєм,тот станєт всєм ".лайно було поставлено в основу "рашистського улусу".
19.05.2025 11:05 Відповісти
Майбутнє сарани... І столицею буде Саранск.
19.05.2025 11:35 Відповісти
 
 