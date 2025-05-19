Россияне усилили попытки штурмов в приграничных районах, - ГПСУ

Российские оккупационные войска усилили штурмы в пограничной зоне. Самая тяжелая ситуация - в зоне ответственности ГПСУ в Сумской, Харьковской областях и в направлении Краматорска.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Тяжелее всего, по его словам, на Харьковщине и Сумщине.

"Ежедневно могу отметить, что враг не прекращает давить в направлении Краматорска. Фактически те позиции пограничников, которые удерживают наши подразделения, враг ежедневно атакует для того, чтобы выбить наших защитников с занимаемых позиций. Однако, к счастью, врагу не удается этого сделать, благодаря стойкости, мужеству тех военнослужащих, которые находятся непосредственно на переднем крае", - пояснил спикер.

"В целом в пределах областей по границе со страной-террористкой, в целом по линии фронта, где находятся пограничные подразделения, могу отметить, что Россия не прекращает своих агрессивных действий. За последний период они наоборот усилили попытки штурмов, обстрелы, которые не прекращаются", - сказал он.

Комментируя ситуацию на Сумщине, спикер заявил, что РФ применяет большое количество КАБов.

"Если отдельно опять же привязаться к Сумской области, то отрезок в направлении населенных пунктов Басовка, Журавка - это те участки, где враг продолжает применять тактику малых штурмовых групп и, к сожалению, видим, что он пытается расширить эту зону фактически и по прилегающим территориям. Также пытается применять малые штурмовые группы для того, чтобы расширить зону боев уже на территории Украины", - сказал Демченко.

На Харьковщине наиболее интенсивно происходят попытки российских штурмов по Волчанску. Также по линии фронта почти ежедневно пограничники отражают попытки продвижения штурмовых групп врага на Купянском направлении.

