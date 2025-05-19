Росіяни посилили спроби штурмів у прикордонні, - ДПСУ

Російські окупаційні війська посилили штурми у прикордонні. Найважча ситуація - у зоні відповідальності ДПСУ на Сумщині, Харківщині та у напрямку Краматорська.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Найважче, за його словами, на Харківщині та Сумщині.

"Щоденно можу зазначити, що ворог не припиняє тиснути у напрямку Краматорська. Фактично ті позиції прикордонників, які утримують наші підрозділи, ворог щоденно атакує для того, щоб вибити наших захисників із займаних позицій. Однак, на щастя, ворогу не вдається цього зробити, завдячуючи стійкості, мужності тих військовослужбовців, які перебувають безпосередньо на передньому краї", - пояснив речник.

"Загалом в межах областей по кордону з країною-терористкою, загалом по лінії фронту, де перебувають прикордонні підрозділи, можу зазначити, що Росія не припиняє своїх агресивних дій. За останній період вони навпаки посилили спроби штурмів, обстріли, які не припиняються", - сказав він.

Коментуючи ситуацію на Сумщині, речник заявив, що РФ застосовує велику кількість КАБів.

"Якщо окремо знову ж прив'язатися до Сумської області, то відтинок у напрямку населених пунктів Басівка, Журавка - це ті ділянки, де ворог продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп і, на жаль, бачимо, що він намагається розширити цю зону фактично і по прилеглих територіях. Також намагається застосовувати малі штурмові групи для того, щоб розширити зону боїв уже на території України", - сказав Демченко.

На Харківщині найінтенсивніше відбуваються спроби російських штурмів по Вовчанську. Також по лінії фронту майже щоденно прикордонники відбивають спроби просування штурмових груп ворога на Куп'янському напрямку.

