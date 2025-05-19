РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8239 посетителей онлайн
Новости
1 593 4

В ЕС согласовали создание фонда займов на 150 млрд евро для перевооружения Европы и помощи Украине, - FT

Фонд для помощи Украине. В ЕС дали добро

В Евросоюзе договорились о создании фонда займов на 150 миллиардов евро для финансирования вооружения.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников, этот механизм позволит странам-членам ЕС брать кредиты у Брюсселя и направлять их на закупку оружия, преимущественно путем совместных заказов.

Издание называет это историческим шагом, которому способствовала агрессия РФ против страны и давление Дональда Трампа, который призвал Европу финансировать собственную оборону.

Утром, 19 мая, страны ЕС достигли предварительной договоренности по параметрам фонда. Формальное утверждение ожидается 21 мая.

Ранее европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил, что часть средств из оборонного плана ReArm Europe на 800 миллиардов евро будет использована для военной поддержки Украины.

Читайте: Украина и ЕС создают совместную оперативную группу для развития оборонной промышленности

Автор: 

оборона (5268) финансирование (1830) Евросоюз (17495)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Браво. Побачимо сумми.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:12 Ответить
було ж 900 лярдів, а тепер вже 150?
показать весь комментарий
19.05.2025 12:20 Ответить
"Тату можна 900 доларів?"

"900 доларів?! Синку навіщо тобі 150 доларів? Ну добре так вже бути ось твої 20 доларів"
показать весь комментарий
19.05.2025 16:04 Ответить
Да надо просто отжать у русни их 350 миллиардов активов в европейских банках - и делов-то..
Они не соблюдают никакие законы - так и на них надо тоже смачно плюнуть..
показать весь комментарий
19.05.2025 18:46 Ответить
 
 