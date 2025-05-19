В ЕС согласовали создание фонда займов на 150 млрд евро для перевооружения Европы и помощи Украине, - FT

В Евросоюзе договорились о создании фонда займов на 150 миллиардов евро для финансирования вооружения.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников, этот механизм позволит странам-членам ЕС брать кредиты у Брюсселя и направлять их на закупку оружия, преимущественно путем совместных заказов.

Издание называет это историческим шагом, которому способствовала агрессия РФ против страны и давление Дональда Трампа, который призвал Европу финансировать собственную оборону.

Утром, 19 мая, страны ЕС достигли предварительной договоренности по параметрам фонда. Формальное утверждение ожидается 21 мая.

Ранее европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил, что часть средств из оборонного плана ReArm Europe на 800 миллиардов евро будет использована для военной поддержки Украины.

Читайте: Украина и ЕС создают совместную оперативную группу для развития оборонной промышленности