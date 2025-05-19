УКР
У ЄС погодили створення фонду позик на 150 млрд євро для переозброєння Європи та допомоги Україні, - FT

Фонд для допомоги Україні. У ЄС дали добро

У Євросоюзі домовилися про створення фонду позик на 150 мільярдів євро для фінансування озброєння.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел, цей механізм дозволить країнам-членам ЄС брати кредити у Брюсселя та спрямовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень.

Видання називає це історичним кроком, якому сприяла агресія РФ проти країни та тиск Дональда Трампа, який закликав Європу фінансувати власну оборону.

Вранці, 19 травня, країни ЄС досягли попередньої домовленості щодо параметрів фонду. Формальне затвердження очікується 21 травня.

Раніше європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив, що частина коштів з оборонного плану ReArm Europe на 800 мільярдів євро буде використана для військової підтримки України.

Читайте: Україна та ЄС створюють спільну оперативну групу для розвитку оборонної промисловості

Браво. Побачимо сумми.
19.05.2025 12:12 Відповісти
було ж 900 лярдів, а тепер вже 150?
19.05.2025 12:20 Відповісти
"Тату можна 900 доларів?"

"900 доларів?! Синку навіщо тобі 150 доларів? Ну добре так вже бути ось твої 20 доларів"
19.05.2025 16:04 Відповісти
Да надо просто отжать у русни их 350 миллиардов активов в европейских банках - и делов-то..
Они не соблюдают никакие законы - так и на них надо тоже смачно плюнуть..
19.05.2025 18:46 Відповісти
 
 