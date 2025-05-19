У ЄС погодили створення фонду позик на 150 млрд євро для переозброєння Європи та допомоги Україні, - FT

У Євросоюзі домовилися про створення фонду позик на 150 мільярдів євро для фінансування озброєння.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел, цей механізм дозволить країнам-членам ЄС брати кредити у Брюсселя та спрямовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень.

Видання називає це історичним кроком, якому сприяла агресія РФ проти країни та тиск Дональда Трампа, який закликав Європу фінансувати власну оборону.

Вранці, 19 травня, країни ЄС досягли попередньої домовленості щодо параметрів фонду. Формальне затвердження очікується 21 травня.

Раніше європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив, що частина коштів з оборонного плану ReArm Europe на 800 мільярдів євро буде використана для військової підтримки України.

