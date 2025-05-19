РУС
Партнерство ЕС и Великобритании открывает новые возможности для совместных усилий в поддержке оборонной промышленности Украины, - фон дер Ляйен

19 мая в Лондоне по итогам саммита ЕС - Великобритания президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об открытии нового раздела в отношениях между сторонами, направленного на усиление поддержки Украины.

Основой партнерства стал совместный заказ военных возможностей, которые будут поступать в Украину, а также прямые инвестиции в отечественную оборонную промышленность.

"Это будет способствовать росту сотрудничества в инициативах по безопасности и обороне, охватывающей многие темы, - в оборонной промышленности, но также в военной мобильности, в поддержании мира и в кризисном менеджменте, в противодействии гибридным угрозам - если вспомнить лишь несколько направлений. Это первый шаг к участию Великобритании в европейской оборонной инвестиционной программе SAFE, предусматривающей 150 млрд евро кредитов для совместного заказа. Наше безопасностное и оборонное партнерство открывает двери к такому совместному заказу", - фон дер Ляйен.

По словам президента Еврокомиссии, такое объединение усилий позволит повысить готовность армий, устранить пробелы в военных возможностях и улучшить совместимость вооруженных сил Европы и Великобритании в совместных операциях. В то же время для полной реализации этого замысла нужны дальнейшие шаги от обеих сторон.

"...зростанню співробітництва в ініціативах з безпеки й оборони, що охоплює багато тем, - в оборонній промисловості, але також у військовій мобільності, у підтриманні миру та у кризовому менеджменті, у протидії гібридним загрозам..."

І як ця болтологія впливає на карти Діпстейт?
19.05.2025 17:45
Нажаль "можливості" не можна побачити, почути, потримати... А так да - їх безліч...
19.05.2025 17:49
 
 