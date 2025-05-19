Партнерство ЄС і Британії відкриває нові можливості для спільних зусиль у підтримці оборонної промисловості України, - фон дер Ляєн

19 травня в Лондоні за підсумками саміту ЄС - Велика Британія президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про відкриття нового розділу у відносинах між сторонами, спрямованого на посилення підтримки України.

Укрінформ

Основою партнерства стало спільне замовлення військових спроможностей, які надходитимуть в Україну, а також прямі інвестиції у вітчизняну оборонну промисловість.

"Це сприятиме зростанню співробітництва в ініціативах з безпеки й оборони, що охоплює багато тем, - в оборонній промисловості, але також у військовій мобільності, у підтриманні миру та у кризовому менеджменті, у протидії гібридним загрозам - якщо згадати лише кілька напрямків. Це перший крок до участі Великої Британії у європейській оборонній інвестиційній програмі SAFE, що передбачає 150 млрд євро кредитів для спільного замовлення. Наше безпекове та оборонне партнерство відкриває двері до такого спільного замовлення", - фон дер Ляєн.

За словами президента Єврокомісії, таке об’єднання зусиль дозволить підвищити готовність армій, усунути прогалини у військових спроможностях і покращити взаємосумісність збройних сил Європи та Великої Британії у спільних операціях. Водночас для повної реалізації цього задуму потрібні подальші кроки від обох сторін.

