Мы обсуждаем обмен военнопленными, - Зеленский об анонсированном обмене 1000 на 1000

Владимир Зеленский

Анонсированный обмен 1000 на 1000 между РФ и Украиной касается военнопленных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Глава государства подчеркнул, что обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей "должны возвращать" без всяких условий.

"С нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Менять детей на военных, мне кажется, что это... Ну, если честно, мы не поддерживаем такой подход. Дети должны возвращаться, да? Это несправедливо и противоречит закону, даже законам войны. Именно по таким принципам сейчас работает группа под руководством Умерова вместе с представителями Службы безопасности и разведки", - рассказал Зеленский.

Читайте: Согласован пошаговый план реализации договоренности об обмене пленными в формате "1000 на 1000", - Умеров

Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

ніхєра обі ти їх здав! а твої виборці це знають?
19.05.2025 22:16 Ответить
Хто кого здав?
19.05.2025 22:19 Ответить
зеленський
19.05.2025 22:25 Ответить
Кого він здав?
20.05.2025 05:45 Ответить
з півдня почати чи зі сходу?
20.05.2025 07:06 Ответить
Турки запропонували цей обмін після невдалих недавно там переговорів.
19.05.2025 22:21 Ответить
 
 