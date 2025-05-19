Мы обсуждаем обмен военнопленными, - Зеленский об анонсированном обмене 1000 на 1000
Анонсированный обмен 1000 на 1000 между РФ и Украиной касается военнопленных.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Глава государства подчеркнул, что обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей "должны возвращать" без всяких условий.
"С нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Менять детей на военных, мне кажется, что это... Ну, если честно, мы не поддерживаем такой подход. Дети должны возвращаться, да? Это несправедливо и противоречит закону, даже законам войны. Именно по таким принципам сейчас работает группа под руководством Умерова вместе с представителями Службы безопасности и разведки", - рассказал Зеленский.
Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.
