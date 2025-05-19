УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5059 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
864 6

Ми обговорюємо обмін військовополоненими, - Зеленський про анонсований обмін 1000 на 1000

Володимир Зеленський

Анонсований обмін 1000 на 1000 між РФ та Україною стосується військовополонених.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Глава держави наголосив, що обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей "мають повертати" без жодних умов.

"З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... Ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися, так? Це несправедливо і суперечить закону, навіть законам війни. Саме за такими принципами зараз працює група під керівництвом Умєрова разом із представниками Служби безпеки та розвідки", - розповів Зеленський.

Читайте: Узгоджено покроковий план реалізації домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", - Умєров

Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.

Автор: 

військовополонені (1047) обмін (1272) росія (67319)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ніхєра обі ти їх здав! а твої виборці це знають?
показати весь коментар
19.05.2025 22:16 Відповісти
Хто кого здав?
показати весь коментар
19.05.2025 22:19 Відповісти
зеленський
показати весь коментар
19.05.2025 22:25 Відповісти
Кого він здав?
показати весь коментар
20.05.2025 05:45 Відповісти
з півдня почати чи зі сходу?
показати весь коментар
20.05.2025 07:06 Відповісти
Турки запропонували цей обмін після невдалих недавно там переговорів.
показати весь коментар
19.05.2025 22:21 Відповісти
 
 