Литва призвала страны региона присоединиться к ее иску против Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны региона могут присоединиться к иску, который Литва подала в Международный суд в Гааге, чтобы привлечь белорусский режим к ответственности за спровоцированный им миграционный кризис.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

Науседа, комментируя подачу иска, отметил, что действия режима Александра Лукашенко нарушают международное право.

"Я считаю, что всегда есть возможность присоединения наших партнеров на более позднем этапе. То, что мы проявили лидерство - это очень хорошо. Мы этим показали, что нам неприемлемо то, что происходит в соседних государствах", - отметил он.

По словам Науседы, нелегальная миграция - это не прошлое явление.

"Это происходит снова, снова обостряется, снова создает напряженность у нашей границы. И только наивный человек не поймет, что это делается сознательно - с целью эскалации, дестабилизации ситуации и создания дополнительных проблем как для наших стран, так и для всего Европейского Союза", - сказал президент Литвы.

Он добавил, что после миграционного кризиса 2021 года ЕС стал более устойчивым.

"Нам удалось привлечь внимание Евросоюза к проблеме безопасности внешних границ, и это отражено в последних документах Европейского совета: странам, граничащим с государствами-агрессорами - Беларусью и Россией, - должно быть уделено дополнительное внимание и предоставлено дополнительное финансирование для обеспечения общей безопасности внешних границ ЕС", - резюмировал Науседа.

