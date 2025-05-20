Литва закликала країни регіону долучитися до її позову проти Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни регіону можуть приєднатися до позову, який Литва подала до Міжнародного суду в Гаазі, щоб притягнути білоруський режим до відповідальності за спровоковану ним міграційну кризу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

Науседа, коментуючи подання позову, наголосив, що дії режиму Олександра Лукашенка порушують міжнародне право.

"Я вважаю, що завжди є можливість приєднання наших партнерів на більш пізньому етапі. Те, що ми проявили лідерство – це дуже добре. Ми цим показали, що нам неприйнятно те, що відбувається в сусідніх державах", - зазначив він.

За словами Науседи, нелегальна міграція - це не минуле явище.

"Це відбувається знову, знову загострюється, знову створює напруженість біля нашого кордону. І тільки наївна людина не зрозуміє, що це робиться свідомо - з метою ескалації, дестабілізації ситуації і створення додаткових проблем як для наших країн, так і для всього Європейського Союзу", - сказав президент Литви.

Він додав, що після міграційної кризи 2021 року ЄС став більш стійким.

"Нам вдалося привернути увагу Євросоюзу до проблеми безпеки зовнішніх кордонів, і це відображено в останніх документах Європейської ради: країнам, що межують із державами-агресорами – Білоруссю та Росією, – має бути приділена додаткова увага та надано додаткове фінансування для забезпечення спільної безпеки зовнішніх кордонів ЄС", – резюмував Науседа.

