РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10798 посетителей онлайн
Новости Вступление Украины в ЕС
1 670 16

Венгрию уговаривают открыть 1 кластер для Украины в переговорах о вступлении в ЕС

Вступление Украины в ЕС. Как уговаривают Венгрию

В Европейской комиссии уверяют Будапешт, что открытие 1 кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины в ЕС позволит Венгрии решить все вопросы, которые она имеет относительно ситуации с венгерским меньшинством в Украине.

Об этом сказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Она пояснила, что именно после открытия 1 кластера для Украины, Венгрия сможет пролоббировать внесение изменений в украинское законодательство относительно положения меньшинств.

Также читайте: Орбан на встрече с Рютте собирается "четко выразить беспокойство Венгрии относительно Украины"

"Работа с меньшинствами или их защита является фундаментальной, важной для Европейского Союза, и это очень важная часть переговоров. Вот почему, по моему мнению, было бы очень хорошо, если бы мы могли открыть (для Украины) первый кластер "Основы", который даст Венгрии возможность получить все ответы или решить проблемы, возникающие у них относительно их меньшинства в Украине", - отметила Кос.

Еврокомиссар заявила, что ЕС должен "дать Украине знак, что то, что они делают, хорошо, и мы должны продолжать весь процесс вступления".

"Безопасность Украины и продолжение процесса вступления для Украины также обеспечит долгосрочную безопасность в Европе", - подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в ЕС является самой большой угрозой для Венгрии, - Орбан

Автор: 

Венгрия (2079) Еврокомиссия (1519) членство в ЕС (1118)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Срав орбан на ті меншини, коли з Кремля прийшов наказ "нє пущать". Отак і треба цю ситуацію виствітлювати нашому МЗС.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:41 Ответить
+4
Вмовляють....Далі можна не читати. Це пи₴дець.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:47 Ответить
+1
Може у комісії звернуть увагу на рівень корупції, силового свавілля і тотального хаосу в Україні? Більшості українців якось пофіг на той міфічний кластер, коли тебе зіб'є поліцай з телефоном біля вуха і ніхто нікого не покарає.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може у комісії звернуть увагу на рівень корупції, силового свавілля і тотального хаосу в Україні? Більшості українців якось пофіг на той міфічний кластер, коли тебе зіб'є поліцай з телефоном біля вуха і ніхто нікого не покарає.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:41 Ответить
Юрчику, в тебе якийсь фетиш на мої коментарі? Реагуєш швидше, ніж push-нотіфікація. Класика жанру: набір випадкових слів, трохи образ - і жодного змісту. Але дякую, тепер точно знаю, що ти мій найвідданіший читач 😌

P.S. Прикинь, я навіть твої відповіді не читаю - настільки другосортне й неякісне чтиво, що просто кидаю в ChatGPT, хай хоч штучний інтелект хоч щось витягне з твоїх потоків свідомості. Тому можеш хоч до всрачки друкувати все, що завгодно, все одно мені по барабану)) Якщо далі будуть відповіді від мене - то тебе ChatGPT тролить, будеш знати нарешті))
показать весь комментарий
20.05.2025 11:54 Ответить
Срав орбан на ті меншини, коли з Кремля прийшов наказ "нє пущать". Отак і треба цю ситуацію виствітлювати нашому МЗС.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:41 Ответить
Та ні, то Орбан активує закарпатську 5-ту колону.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:50 Ответить
Вмовляють....Далі можна не читати. Це пи₴дець.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:47 Ответить
Вітя йде шляхом своїх наставників гітлера і путіна - пздц як переживає за меншини за кордоном, ніби їх тут ножами ріжут. От все збс - тільки права мадярів на Закарпаті на дають спати
показать весь комментарий
20.05.2025 11:50 Ответить
Буде час-буде знак від впливових зах.лідерів і "відкриють кластер".
А так,запустити буратіно і козиря у свій штаб,Захід не готовий.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:52 Ответить
Кластер? - **********...
показать весь комментарий
20.05.2025 11:54 Ответить
Добре слово та кольт? Чи лижуть дупу орбану?
показать весь комментарий
20.05.2025 12:00 Ответить
Вмовляють?
Він, що дитина?
І тут все гра.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:05 Ответить
путін наказав своїм проксі заблокувати процес,ось наглядний приклад як це працює.. ЕС потрібна реформа, неможе одна чи дві країни роками блокувати рішення які важливі для більшості країн союзу, за безпеку годі і казати з таким кагалом борщу не звариш.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:12 Ответить
Очевидно що справа не в меншина. Ця с.ка діє як бажає кремль
показать весь комментарий
20.05.2025 12:55 Ответить
Вмовляють??? А як з приводу дати копняка під сраку та ще по жабоподібній харі добавити?
показать весь комментарий
20.05.2025 14:06 Ответить
 
 