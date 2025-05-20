Венгрию уговаривают открыть 1 кластер для Украины в переговорах о вступлении в ЕС

В Европейской комиссии уверяют Будапешт, что открытие 1 кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины в ЕС позволит Венгрии решить все вопросы, которые она имеет относительно ситуации с венгерским меньшинством в Украине.

Об этом сказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Она пояснила, что именно после открытия 1 кластера для Украины, Венгрия сможет пролоббировать внесение изменений в украинское законодательство относительно положения меньшинств.

Также читайте: Орбан на встрече с Рютте собирается "четко выразить беспокойство Венгрии относительно Украины"

"Работа с меньшинствами или их защита является фундаментальной, важной для Европейского Союза, и это очень важная часть переговоров. Вот почему, по моему мнению, было бы очень хорошо, если бы мы могли открыть (для Украины) первый кластер "Основы", который даст Венгрии возможность получить все ответы или решить проблемы, возникающие у них относительно их меньшинства в Украине", - отметила Кос.

Еврокомиссар заявила, что ЕС должен "дать Украине знак, что то, что они делают, хорошо, и мы должны продолжать весь процесс вступления".

"Безопасность Украины и продолжение процесса вступления для Украины также обеспечит долгосрочную безопасность в Европе", - подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в ЕС является самой большой угрозой для Венгрии, - Орбан