Новини Вступ України до ЄС
Угорщину вмовляють відкрити 1 кластер для України у перемовинах про вступ до ЄС

Вступ України до ЄС. Як вмовляють Угорщину

У Європейській комісії запевняють Будапешт, що відкриття 1 кластера "Основи" у перемовинах про вступ України до ЄС дозволить Угорщині розв'язати всі питання, які вона має щодо ситуації з угорською меншиною в Україні.

Про це сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Вона пояснила, що саме після відкриття 1 кластеру для України, Угорщина зможе пролобіювати внесення змін до українського законодавства щодо становища меншин.

"Робота з меншинами або їх захист є фундаментальним, важливим для Європейського Союзу, і це дуже важлива частина переговорів. Ось чому, на мою думку, було б дуже добре, якби ми могли відкрити (для України) перший кластер "Основи", який дасть Угорщині можливість отримати всі відповіді або вирішити проблеми, що виникають у них щодо їхньої меншини в Україні", - зазначила Кос.

Єврокомісарка заявила, що ЄС повинен "дати Україні знак, що те, що вони роблять, добре, і ми повинні продовжувати весь процес вступу".

"Безпека України і продовження процесу вступу для України також забезпечить довгострокову безпеку в Європі", - підсумувала вона.

Топ коментарі
+7
Срав орбан на ті меншини, коли з Кремля прийшов наказ "нє пущать". Отак і треба цю ситуацію виствітлювати нашому МЗС.
20.05.2025 11:41 Відповісти
+4
Вмовляють....Далі можна не читати. Це пи₴дець.
20.05.2025 11:47 Відповісти
+1
Може у комісії звернуть увагу на рівень корупції, силового свавілля і тотального хаосу в Україні? Більшості українців якось пофіг на той міфічний кластер, коли тебе зіб'є поліцай з телефоном біля вуха і ніхто нікого не покарає.
20.05.2025 11:41 Відповісти
Юрчику, в тебе якийсь фетиш на мої коментарі? Реагуєш швидше, ніж push-нотіфікація. Класика жанру: набір випадкових слів, трохи образ - і жодного змісту. Але дякую, тепер точно знаю, що ти мій найвідданіший читач 😌

P.S. Прикинь, я навіть твої відповіді не читаю - настільки другосортне й неякісне чтиво, що просто кидаю в ChatGPT, хай хоч штучний інтелект хоч щось витягне з твоїх потоків свідомості. Тому можеш хоч до всрачки друкувати все, що завгодно, все одно мені по барабану)) Якщо далі будуть відповіді від мене - то тебе ChatGPT тролить, будеш знати нарешті))
20.05.2025 11:54 Відповісти
Та ні, то Орбан активує закарпатську 5-ту колону.
20.05.2025 12:50 Відповісти
Вітя йде шляхом своїх наставників гітлера і путіна - пздц як переживає за меншини за кордоном, ніби їх тут ножами ріжут. От все збс - тільки права мадярів на Закарпаті на дають спати
20.05.2025 11:50 Відповісти
Буде час-буде знак від впливових зах.лідерів і "відкриють кластер".
А так,запустити буратіно і козиря у свій штаб,Захід не готовий.
20.05.2025 11:52 Відповісти
Кластер? - **********...
20.05.2025 11:54 Відповісти
Добре слово та кольт? Чи лижуть дупу орбану?
20.05.2025 12:00 Відповісти
Вмовляють?
Він, що дитина?
І тут все гра.
20.05.2025 12:05 Відповісти
путін наказав своїм проксі заблокувати процес,ось наглядний приклад як це працює.. ЕС потрібна реформа, неможе одна чи дві країни роками блокувати рішення які важливі для більшості країн союзу, за безпеку годі і казати з таким кагалом борщу не звариш.
20.05.2025 12:12 Відповісти
Очевидно що справа не в меншина. Ця с.ка діє як бажає кремль
20.05.2025 12:55 Відповісти
Вмовляють??? А як з приводу дати копняка під сраку та ще по жабоподібній харі добавити?
20.05.2025 14:06 Відповісти
 
 