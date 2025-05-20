Угорщину вмовляють відкрити 1 кластер для України у перемовинах про вступ до ЄС

У Європейській комісії запевняють Будапешт, що відкриття 1 кластера "Основи" у перемовинах про вступ України до ЄС дозволить Угорщині розв'язати всі питання, які вона має щодо ситуації з угорською меншиною в Україні.

передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Вона пояснила, що саме після відкриття 1 кластеру для України, Угорщина зможе пролобіювати внесення змін до українського законодавства щодо становища меншин.

"Робота з меншинами або їх захист є фундаментальним, важливим для Європейського Союзу, і це дуже важлива частина переговорів. Ось чому, на мою думку, було б дуже добре, якби ми могли відкрити (для України) перший кластер "Основи", який дасть Угорщині можливість отримати всі відповіді або вирішити проблеми, що виникають у них щодо їхньої меншини в Україні", - зазначила Кос.

Єврокомісарка заявила, що ЄС повинен "дати Україні знак, що те, що вони роблять, добре, і ми повинні продовжувати весь процес вступу".

"Безпека України і продовження процесу вступу для України також забезпечить довгострокову безпеку в Європі", - підсумувала вона.

