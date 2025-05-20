Санкции против энергетики РФ могут заставить Путина прекратить огонь, - глава МИД Литвы Будрис

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что энергетические санкции против России способны заставить диктатора Путина прекратить огонь.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны остановить основные поступления в бюджет России и их военного аппарата, источник которых - в экспорте газа, нефти и сжиженного природного газа", - сказал министр.

Будрис убежден, что Европа должна прекратить импортировать по крайней мере сжиженный природный газ.

Также глава МИД ответил на вопрос, не повлечет ли такой шаг шока для европейской экономики.

"Во-первых, Европейская комиссия уже подготовила план, который предусматривает постепенный отказ от зависимости от российского экспорта. Во-вторых, мы все еще можем использовать позитивное сотрудничество между США и Европой, чтобы Европа получила альтернативный источник природного газа", - пояснил он.

Будрис отметил, что Литва первая из стран ЕС, кто прекратил использование российского сжиженного природного газа благодаря "альтернативе, которая поступила из США".

"Это сработало для нас. Альтернативы есть, и международный рынок может с этим справиться. Мы знаем, что у США есть дополнительные экспортные мощности, мы должны их использовать. И именно сейчас время это делать и сотрудничать между США и Европейским союзом.

Мы должны двигаться дальше, чтобы не попасть в ситуацию, когда из-за нехватки инструментов ослабнем и будем вынуждены признать то, чего требует Путин", - подытожил министр.

