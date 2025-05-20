РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10048 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
657 12

Санкции против энергетики РФ могут заставить Путина прекратить огонь, - глава МИД Литвы Будрис

Что может заставить Путина прекратить огонь. В Литве ответили

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что энергетические санкции против России способны заставить диктатора Путина прекратить огонь.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны остановить основные поступления в бюджет России и их военного аппарата, источник которых - в экспорте газа, нефти и сжиженного природного газа", - сказал министр.

Будрис убежден, что Европа должна прекратить импортировать по крайней мере сжиженный природный газ.

Также глава МИД ответил на вопрос, не повлечет ли такой шаг шока для европейской экономики.

"Во-первых, Европейская комиссия уже подготовила план, который предусматривает постепенный отказ от зависимости от российского экспорта. Во-вторых, мы все еще можем использовать позитивное сотрудничество между США и Европой, чтобы Европа получила альтернативный источник природного газа", - пояснил он.

Читайте также: Последствия санкций: В России отложили модернизацию 14 электростанций из-за срыва поставок

Будрис отметил, что Литва первая из стран ЕС, кто прекратил использование российского сжиженного природного газа благодаря "альтернативе, которая поступила из США".

"Это сработало для нас. Альтернативы есть, и международный рынок может с этим справиться. Мы знаем, что у США есть дополнительные экспортные мощности, мы должны их использовать. И именно сейчас время это делать и сотрудничать между США и Европейским союзом.

Мы должны двигаться дальше, чтобы не попасть в ситуацию, когда из-за нехватки инструментов ослабнем и будем вынуждены признать то, чего требует Путин", - подытожил министр.

Читайте: Еврокомиссия о 17-ом пакете санкций против РФ: Это четкий сигнал о неизменной поддержке Украины

Автор: 

россия (96963) санкции (11773) энергетика (2592)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
До речі, щось давно там нічого не палало
показать весь комментарий
20.05.2025 15:49 Ответить
+2
Тільки прильот 20 Томагавків до бункера може примусити ***** припинити вогонь
показать весь комментарий
20.05.2025 15:46 Ответить
+2
Госсаді... Які санкції? Тільки НПЗ, що палають, мають на кацапстан якийсь вплив.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки прильот 20 Томагавків до бункера може примусити ***** припинити вогонь
показать весь комментарий
20.05.2025 15:46 Ответить
Госсаді... Які санкції? Тільки НПЗ, що палають, мають на кацапстан якийсь вплив.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:47 Ответить
До речі, щось давно там нічого не палало
показать весь комментарий
20.05.2025 15:49 Ответить
Це так!
Але ж, отой із США, з «ДІЛОМ»… Трамп, де тільки всуне, своє рило, там і допомога, московиту ******! Бібі, може підтвердити на власному «досвіді», про наслідки втручанні трампа, у близькоСхідні питання щодо його «ДІЛІВ» з хезболою, хуситами … Одні «позитивні результати» для Ізраїлю…
показать весь комментарий
20.05.2025 15:48 Ответить
Та нет, они пойдут кацапам только на пользу, да именно так считает резиновая попа...
показать весь комментарий
20.05.2025 15:48 Ответить
Самая лучшая санкция против энергетики россии - украинские дроны и Паляниця.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:49 Ответить
Мабуть ще один дєбіл.
Їм що пороблено ?коли до влади приходять ?
показать весь комментарий
20.05.2025 15:55 Ответить
"Можуть змусити, а можуть і не змусити, але краще так ніж самим проти нього воювати" - подумки додав Будріс.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:58 Ответить
Само х..ло и его шайка от санкций не пострадает, а на рабов им начхать.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:11 Ответить
Одне і те саме,толочуть воду в ступі.І ще одне, на сайті все більше постів де коментарі відключені Навіщо ви тоді здалися???
показать весь комментарий
20.05.2025 16:36 Ответить
Ну ви і клоуни... Допомогти Україну по-справжньому, як КНДР кацапам - кишка у вас тонка. Так і будете скавуліти, ховаючись за спинами українських дітей. Гниль.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:06 Ответить
 
 