Санкції проти енергетики РФ можуть змусити Путіна припинити вогонь, - глава МЗС Литви Будріс
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що енергетичні санкції проти Росії здатні змусити диктатора Путіна припинити вогонь.
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Ми повинні зупинити основні надходження до бюджету Росії та їхнього військового апарату, джерело яких - у експорті газу, нафти та скрапленого природного газу", - сказав міністр.
Будріс переконаний, що Європа повинна припинити імпортувати принаймні скраплений природний газ.
Також глава МЗС відповів на питання, чи не спричинить такий крок шоку для європейської економіки.
"По-перше, Європейська комісія вже підготувала план, який передбачає поступову відмову від залежності від російського експорту. По-друге, ми все ще можемо використовувати позитивну співпрацю між США та Європою, щоб Європа отримала альтернативне джерело природного газу", - пояснив він.
Будріс зазначив, що Литва перша з країн ЄС, хто припинив використання російського скрапленого природного газу завдяки "альтернативі, яка надійшла зі США".
"Це спрацювало для нас. Альтернативи є, і міжнародний ринок може з цим впоратися. Ми знаємо, що у США є додаткові експортні потужності, ми повинні їх використовувати. І саме зараз час це робити та співпрацювати між США та Європейським союзом.
Ми повинні рухатися далі, щоб не потрапити в ситуацію, коли через брак інструментів ослабнемо і муситимемо визнати те, чого вимагає Путін", - підсумував міністр.
Але ж, отой із США, з «ДІЛОМ»… Трамп, де тільки всуне, своє рило, там і допомога, московиту ******! Бібі, може підтвердити на власному «досвіді», про наслідки втручанні трампа, у близькоСхідні питання щодо його «ДІЛІВ» з хезболою, хуситами … Одні «позитивні результати» для Ізраїлю…
Їм що пороблено ?коли до влади приходять ?