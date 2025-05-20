УКР
Новини Санкції проти Росії
Санкції проти енергетики РФ можуть змусити Путіна припинити вогонь, - глава МЗС Литви Будріс

Що може змусити Путіна припинити вогонь. У Литві відповіли

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що енергетичні санкції проти Росії здатні змусити диктатора Путіна припинити вогонь.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні зупинити основні надходження до бюджету Росії та їхнього військового апарату, джерело яких - у експорті газу, нафти та скрапленого природного газу", - сказав міністр.

Будріс переконаний, що Європа повинна припинити імпортувати принаймні скраплений природний газ.

Також глава МЗС відповів на питання, чи не спричинить такий крок шоку для європейської економіки.

"По-перше, Європейська комісія вже підготувала план, який передбачає поступову відмову від залежності від російського експорту. По-друге, ми все ще можемо використовувати позитивну співпрацю між США та Європою, щоб Європа отримала альтернативне джерело природного газу", - пояснив він.

Читайте також: Наслідки санкцій: У Росії відклали модернізацію 14 електростанцій через зрив поставок

Будріс зазначив, що Литва перша з країн ЄС, хто припинив використання російського скрапленого природного газу завдяки "альтернативі, яка надійшла зі США".

"Це спрацювало для нас. Альтернативи є, і міжнародний ринок може з цим впоратися. Ми знаємо, що у США є додаткові експортні потужності, ми повинні їх використовувати. І саме зараз час це робити та співпрацювати між США та Європейським союзом.

Ми повинні рухатися далі, щоб не потрапити в ситуацію, коли через брак інструментів ослабнемо і муситимемо визнати те, чого вимагає Путін", - підсумував міністр.

Читайте: Єврокомісія про 17- пакет санкцій проти РФ: Це чіткий сигнал про незмінну підтримку України

росія (67333) санкції (12589) енергетика (2660)
Тільки прильот 20 Томагавків до бункера може примусити ***** припинити вогонь
показати весь коментар
20.05.2025 15:46 Відповісти
Госсаді... Які санкції? Тільки НПЗ, що палають, мають на кацапстан якийсь вплив.
показати весь коментар
20.05.2025 15:47 Відповісти
До речі, щось давно там нічого не палало
показати весь коментар
20.05.2025 15:49 Відповісти
Це так!
Але ж, отой із США, з «ДІЛОМ»… Трамп, де тільки всуне, своє рило, там і допомога, московиту ******! Бібі, може підтвердити на власному «досвіді», про наслідки втручанні трампа, у близькоСхідні питання щодо його «ДІЛІВ» з хезболою, хуситами … Одні «позитивні результати» для Ізраїлю…
показати весь коментар
20.05.2025 15:48 Відповісти
Та нет, они пойдут кацапам только на пользу, да именно так считает резиновая попа...
показати весь коментар
20.05.2025 15:48 Відповісти
Самая лучшая санкция против энергетики россии - украинские дроны и Паляниця.
показати весь коментар
20.05.2025 15:49 Відповісти
Мабуть ще один дєбіл.
Їм що пороблено ?коли до влади приходять ?
показати весь коментар
20.05.2025 15:55 Відповісти
"Можуть змусити, а можуть і не змусити, але краще так ніж самим проти нього воювати" - подумки додав Будріс.
показати весь коментар
20.05.2025 15:58 Відповісти
Само х..ло и его шайка от санкций не пострадает, а на рабов им начхать.
показати весь коментар
20.05.2025 16:11 Відповісти
Одне і те саме,толочуть воду в ступі.І ще одне, на сайті все більше постів де коментарі відключені Навіщо ви тоді здалися???
показати весь коментар
20.05.2025 16:36 Відповісти
Ну ви і клоуни... Допомогти Україну по-справжньому, як КНДР кацапам - кишка у вас тонка. Так і будете скавуліти, ховаючись за спинами українських дітей. Гниль.
показати весь коментар
20.05.2025 17:06 Відповісти
 
 