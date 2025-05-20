Єврокомісія про 17-й пакет санкцій проти РФ: Це чіткий сигнал про незмінну підтримку України
Європейська комісія привітала ухвалення 17-го пакету санкцій проти Росії, яке відбулося у вівторок рішенням Ради ЄС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У ЄК заявили, що ці обмеження ще більше збільшують витрати Росії на ведення війни, посилюючи тиск на її вже напружену та крихку економіку.
У Брюсселі наголосили, що санкції мають на меті обмежити доступ РФ до технологій, які можуть використовуватись у бойових діях, а також скоротити прибутки від експорту енергоносіїв. Окремий акцент зроблено на боротьбі з так званим "тіньовим флотом" - санкції націлені на безпрецедентну кількість суден, які використовуються Росією для обходу обмежень.
Оновлений пакет також розширює список фізичних і юридичних осіб, які підпадають під санкції, і водночас зберігає чинне виключення з обмежень на ціну нафти для проєкту "Сахалін-2", щоб не поставити під загрозу енергетичну безпеку Японії.
"Це чіткий сигнал про незмінну та непохитну підтримку України з боку ЄС", - зазначили в Єврокомісії.
Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.
Трошки палєзних санкцій расіюшці не завадять...