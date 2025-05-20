УКР
Новини Санкції проти Росії
652 3

Єврокомісія про 17-й пакет санкцій проти РФ: Це чіткий сигнал про незмінну підтримку України

єврокомісія

Європейська комісія привітала ухвалення 17-го пакету санкцій проти Росії, яке відбулося у вівторок рішенням Ради ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У ЄК заявили, що ці обмеження ще більше збільшують витрати Росії на ведення війни, посилюючи тиск на її вже напружену та крихку економіку.

У Брюсселі наголосили, що санкції мають на меті обмежити доступ РФ до технологій, які можуть використовуватись у бойових діях, а також скоротити прибутки від експорту енергоносіїв. Окремий акцент зроблено на боротьбі з так званим "тіньовим флотом" - санкції націлені на безпрецедентну кількість суден, які використовуються Росією для обходу обмежень.

Оновлений пакет також розширює список фізичних і юридичних осіб, які підпадають під санкції, і водночас зберігає чинне виключення з обмежень на ціну нафти для проєкту "Сахалін-2", щоб не поставити під загрозу енергетичну безпеку Японії.

"Це чіткий сигнал про незмінну та непохитну підтримку України з боку ЄС", - зазначили в Єврокомісії.

Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Автор: 

Єврокомісія (2254) росія (67333) санкції (12589)
Незмінну, незламну, патужну, рішучу і ахочу.
показати весь коментар
20.05.2025 15:31 Відповісти
Та ладно, хай буде.
Трошки палєзних санкцій расіюшці не завадять...
показати весь коментар
20.05.2025 15:34 Відповісти
Ухвала і впровадження санкцій це одне і те ж? Чи це тільки на папері?
показати весь коментар
20.05.2025 15:33 Відповісти
 
 