Каллас: Нові санкції ЄС посилять тиск на економіку Росії

Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що ЄС готує нові санкції, які найближчим часом серйозно вдарять по російській економіці.

Каллас повідомила, що за останніми розвідувальними даними, економіка Росії вже перебуває в кризі, а залежність Москви від вразливих логістичних ланцюгів робить її ще більш вразливою до подальших обмежень.

Вона також зауважила, що Кремль намагається нав’язати думку, нібито санкції більше шкодять Європі, ніж самій Росії. Проте, підкреслила Каллас, реальна ситуація свідчить про зворотне.

"Росіяни хочуть, щоб ми повірили, що санкції не працюють, що вони шкодять нам більше, ніж їм. Але це неправда. Ми бачимо це з розвідувальних даних. Звичайно, вони дуже сильні в пропаганді - завжди такими були. Це треба мати на увазі. Але ми бачимо, що насправді справи у них ідуть не так добре", - зазначила вона.

Кая Каллас повідомила, що в новому санкційному пакеті планується посилення обмежень щодо нафти, енергетики та банківського сектору Росії. Очікується, що ці заходи будуть схвалені найближчими місяцями.

Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

