УКР
Новини Санкції проти Росії
Каллас: Нові санкції ЄС посилять тиск на економіку Росії

Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що ЄС готує нові санкції, які найближчим часом серйозно вдарять по російській економіці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода"

Каллас повідомила, що за останніми розвідувальними даними, економіка Росії вже перебуває в кризі, а залежність Москви від вразливих логістичних ланцюгів робить її ще більш вразливою до подальших обмежень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія запровадила масштабні санкції проти Росії

Вона також зауважила, що Кремль намагається нав’язати думку, нібито санкції більше шкодять Європі, ніж самій Росії. Проте, підкреслила Каллас, реальна ситуація свідчить про зворотне.

"Росіяни хочуть, щоб ми повірили, що санкції не працюють, що вони шкодять нам більше, ніж їм. Але це неправда. Ми бачимо це з розвідувальних даних. Звичайно, вони дуже сильні в пропаганді - завжди такими були. Це треба мати на увазі. Але ми бачимо, що насправді справи у них ідуть не так добре", - зазначила вона.

Кая Каллас повідомила, що в новому санкційному пакеті планується посилення обмежень щодо нафти, енергетики та банківського сектору Росії. Очікується, що ці заходи будуть схвалені найближчими місяцями.

Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія не погодиться на перемир’я, її слід санкціями позбавити доступу до грошей, технологій та дружби, - глава МЗС Латвії Браже

росія (67333) санкції (12589) економіка (954) Каллас Кая (326)
Це деякі обмеження, а не ембарго! Так як рф не залежить від ринку ЕС то для них це не буде смертельно. Краще введіть санкції проти режиму Орбана який працює на інтереси москви!
20.05.2025 13:58 Відповісти
аякжеж...написали на папері і ждьом..що санкції самі по собі запрацюють...
20.05.2025 14:04 Відповісти
З 2014 року це чуємо.
20.05.2025 14:08 Відповісти
Як укус комара?
20.05.2025 14:10 Відповісти
Старі не посилили. Нові посилять. Десять років введення санкцій, чотири роки введення вбивчих санкцій не дали ні.....я.
20.05.2025 14:13 Відповісти
 
 