Каллас: Новые санкции ЕС усилят давление на экономику России

Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что ЕС готовит новые санкции, которые в ближайшее время серьезно ударят по российской экономике.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Каллас, по последним разведывательным данным экономика России уже находится в кризисе, а зависимость Москвы от уязвимых логистических цепей делает ее еще более уязвимой к дальнейшим ограничениям.

Она также отметила, что Кремль пытается навязать мнение, якобы санкции больше вредят Европе, чем самой России. Однако, подчеркнула Каллас, реальная ситуация свидетельствует об обратном.

"Россияне хотят, чтобы мы поверили, что санкции не работают, что они вредят нам больше, чем им. Но это неправда. Мы видим это из разведывательных данных. Конечно, они очень сильны в пропаганде - всегда такими были. Это надо иметь в виду. Но мы видим, что на самом деле дела у них идут не так хорошо", - отметила она.

Кая Каллас сообщила, что в новом санкционном пакете планируется усиление ограничений в отношении нефти, энергетики и банковского сектора России. Ожидается, что эти меры будут одобрены в ближайшие месяцы.

Напомним, сегодня Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

