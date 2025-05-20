РУС
Новости Санкции против России
1 043 6

Каллас: Новые санкции ЕС усилят давление на экономику России

каллас,кая

Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что ЕС готовит новые санкции, которые в ближайшее время серьезно ударят по российской экономике.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Каллас, по последним разведывательным данным экономика России уже находится в кризисе, а зависимость Москвы от уязвимых логистических цепей делает ее еще более уязвимой к дальнейшим ограничениям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия ввела масштабные санкции против России

Она также отметила, что Кремль пытается навязать мнение, якобы санкции больше вредят Европе, чем самой России. Однако, подчеркнула Каллас, реальная ситуация свидетельствует об обратном.

"Россияне хотят, чтобы мы поверили, что санкции не работают, что они вредят нам больше, чем им. Но это неправда. Мы видим это из разведывательных данных. Конечно, они очень сильны в пропаганде - всегда такими были. Это надо иметь в виду. Но мы видим, что на самом деле дела у них идут не так хорошо", - отметила она.

Кая Каллас сообщила, что в новом санкционном пакете планируется усиление ограничений в отношении нефти, энергетики и банковского сектора России. Ожидается, что эти меры будут одобрены в ближайшие месяцы.

Напомним, сегодня Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Россия не согласится на перемирие, ее следует санкциями лишить доступа к деньгам, технологиям и дружбе, - глава МИД Латвии Браже

Автор: 

россия (96963) санкции (11773) экономика (3895) Каллас Кая (257)
Це деякі обмеження, а не ембарго! Так як рф не залежить від ринку ЕС то для них це не буде смертельно. Краще введіть санкції проти режиму Орбана який працює на інтереси москви!
20.05.2025 13:58 Ответить
аякжеж...написали на папері і ждьом..що санкції самі по собі запрацюють...
20.05.2025 14:04 Ответить
З 2014 року це чуємо.
20.05.2025 14:08 Ответить
Як укус комара?
20.05.2025 14:10 Ответить
Старі не посилили. Нові посилять. Десять років введення санкцій, чотири роки введення вбивчих санкцій не дали ні.....я.
20.05.2025 14:13 Ответить
 
 