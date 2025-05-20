Если Россия не согласится на перемирие, ее следует санкциями лишить доступа к деньгам, технологиям и дружбе, - глава МИД Латвии Браже

Против России следует применить санкции, чтобы она не имела доступа к средствам, современным технологиям, если агрессор не согласится на прекращение огня и перемирие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

"Пока нет никаких признаков того, что Россия хочет мира. Усилия по достижению мира не должны влиять на шансы Украины на достижение прочного мира, а также не должны оказывать негативного влияния на европейскую безопасность", - подчеркнула Браже.

Напомним, Европейский Союз введет 17-й пакет санкций против России 20 мая.

