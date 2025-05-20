РУС
Если Россия не согласится на перемирие, ее следует санкциями лишить доступа к деньгам, технологиям и дружбе, - глава МИД Латвии Браже

Браже о применении санкций против РФ

Против России следует применить санкции, чтобы она не имела доступа к средствам, современным технологиям, если агрессор не согласится на прекращение огня и перемирие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

"Пока нет никаких признаков того, что Россия хочет мира. Усилия по достижению мира не должны влиять на шансы Украины на достижение прочного мира, а также не должны оказывать негативного влияния на европейскую безопасность", - подчеркнула Браже.

Напомним, Европейский Союз введет 17-й пакет санкций против России 20 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не видим никаких признаков того, что РФ хочет мира в Украине, - глава МИД Латвии Браже

Топ комментарии
+7
Три роки пустої балаканини...
показать весь комментарий
20.05.2025 12:23 Ответить
+5
Так росія вже разів 10 не погодилась на перемир'я, і що?
А, ось що: "Путін може напасти на Литву чи Польщу, якщо війна в Україні закінчиться, - Bild"
показать весь комментарий
20.05.2025 12:22 Ответить
+4
Тобто, четвертий рік війни кацапляндія стабільно живе з технологіями, грошима і, звичайно ж, дружбою від Євросоюзу.

Зізнайтеся вже, пилять, чесно, що вам вигідна ця війна, щоб тримати куйла в буферній зоні. І дуже дешево виходить.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:35 Ответить
Ніякої дружби!
показать весь комментарий
20.05.2025 12:20 Ответить
Так росія вже разів 10 не погодилась на перемир'я, і що?
А, ось що: "Путін може напасти на Литву чи Польщу, якщо війна в Україні закінчиться, - Bild"
показать весь комментарий
20.05.2025 12:22 Ответить
Коаліція охочих(поговорити) працює. Не тойво, не хитайте човен, пацюків нудить.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:26 Ответить
вона апелює до США, бо в ЄС немає ані санкцій, ані сили, ані рішучості, ані консенсусу... наче муха, що заплуталась в павутинні з власних червоних ліній
показать весь комментарий
20.05.2025 12:32 Ответить
Три роки пустої балаканини...
показать весь комментарий
20.05.2025 12:23 Ответить
Поки зеленське при владі Україна приречена на знищення. Трампа і йухла об'єднує ненависть , тільки трампа ненависть до зелупного, а в йухла до України і українців, бо зеля йому до вподоби.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:24 Ответить
ти сам зрозумів, що написав? хто там кого любить, а кого ні..., все дуже складно...
показать весь комментарий
20.05.2025 12:27 Ответить
Складно для таких , як ти, котра вибрала таке зеленське, которе руйнувало і обкрадало Україну з перших днів і на всі посади назначило тупих зрадників і крадіїв і прислуговує йухлу
показать весь комментарий
20.05.2025 12:40 Ответить
Умовляв неадекватних не голосувати за блазня, а вони казали :зато попрікаливаємся
показать весь комментарий
20.05.2025 12:43 Ответить
Де ти і кого умовляв? Німців в Берліні?
показать весь комментарий
20.05.2025 14:06 Ответить
Такого федю довбойоба із англії, троля кацапського, ще одно вилізло із унітаза.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:41 Ответить
Це треба було зробити ще "вчора",а не дивитись в рот Трампу.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:25 Ответить
Весь світ заглядає Трампу в рот. А від його звання президент США навіть непритомні палають.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:36 Ответить
Так вже ж давно роблять. Ще позавчора. Вже 16 пакетів санкцій ввели.
показать весь комментарий
20.05.2025 14:08 Ответить
Голос волаючого в пустелі.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:25 Ответить
про кацапську дружбу...
показать весь комментарий
20.05.2025 12:27 Ответить
Мали б реальні засоби впливу на путіна - давно б вже ці засоби застосували.
Тут два варіанти:
- Або риторика - це пуста гра на публіку і важелі реального впливу ніхто не збирається застосовувати.
- Або важелів реального впливу нема і єдине, що залишилось - блефувати словами.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:29 Ответить
Та нема ніяких важелів. В кацапії величезний запас ресурсів. В них в союзниках одна з найбільших економік світу. Тому всі ті санкції до одного місця.
показать весь комментарий
20.05.2025 14:10 Ответить
Хоча б https://epravda.com.ua/svit/yes-vitrachaye-na-naftu-i-gaz-z-rf-bilshe-nizh-na-finansovu-dopomogu-ukrajini-zvit-803610/ цим зайнялись і перестали заявляти прутню, не підкріплену справами.
показать весь комментарий
20.05.2025 14:49 Ответить
Тобто, четвертий рік війни кацапляндія стабільно живе з технологіями, грошима і, звичайно ж, дружбою від Євросоюзу.

Зізнайтеся вже, пилять, чесно, що вам вигідна ця війна, щоб тримати куйла в буферній зоні. І дуже дешево виходить.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:35 Ответить
дружбі????
показать весь комментарий
20.05.2025 12:37 Ответить
А Європа продовжує шукати чорну кішку в чорній кімнаті, якої там взагалі немає.

"У сьогоднішній розмові президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним не йшлося про терміни можливої угоди про припинення вогню між Росією та Україною." Джерело: https://censor.net/ua/n3553148
показать весь комментарий
20.05.2025 12:42 Ответить
100%

показать весь комментарий
20.05.2025 12:56 Ответить
Не дружби треба позбавляти, а будь-яких відносин з цивілізованим світом, сключаючи відключення від Свіфт, заборону торгівлі. З переможцями у "вєлікой атєчєствєнной" з Буркіна-Фасо нехай торгують.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:01 Ответить
Що таке "цивілізований світ"? Китай, наприклад, в нього входить чи ні? І як ти позбавиш рашку відносин з Китаєм?
показать весь комментарий
20.05.2025 14:12 Ответить
Ти мені більше не дружОк і не пісяй в мій горшок!
Інфантилізм, тупість і недалекоглядність багатьох політиків - на жаль така навколишня реальність.
Але коли прилетить ракета або "ХерАнь" від козломордих сусідів, буде пізно ...
показать весь комментарий
20.05.2025 13:20 Ответить
Пані має рацію !
показать весь комментарий
20.05.2025 13:29 Ответить
А треба мати кулемет...
показать весь комментарий
20.05.2025 14:13 Ответить
 
 