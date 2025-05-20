1 146 32
Если Россия не согласится на перемирие, ее следует санкциями лишить доступа к деньгам, технологиям и дружбе, - глава МИД Латвии Браже
Против России следует применить санкции, чтобы она не имела доступа к средствам, современным технологиям, если агрессор не согласится на прекращение огня и перемирие.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
"Пока нет никаких признаков того, что Россия хочет мира. Усилия по достижению мира не должны влиять на шансы Украины на достижение прочного мира, а также не должны оказывать негативного влияния на европейскую безопасность", - подчеркнула Браже.
Напомним, Европейский Союз введет 17-й пакет санкций против России 20 мая.
А, ось що: "Путін може напасти на Литву чи Польщу, якщо війна в Україні закінчиться, - Bild"
Тут два варіанти:
- Або риторика - це пуста гра на публіку і важелі реального впливу ніхто не збирається застосовувати.
- Або важелів реального впливу нема і єдине, що залишилось - блефувати словами.
Зізнайтеся вже, пилять, чесно, що вам вигідна ця війна, щоб тримати куйла в буферній зоні. І дуже дешево виходить.
"У сьогоднішній розмові президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним не йшлося про терміни можливої угоди про припинення вогню між Росією та Україною." Джерело: https://censor.net/ua/n3553148
Інфантилізм, тупість і недалекоглядність багатьох політиків - на жаль така навколишня реальність.
Але коли прилетить ракета або "ХерАнь" від козломордих сусідів, буде пізно ...