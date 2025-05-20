УКР
Якщо Росія не погодиться на перемир’я, її слід санкціями позбавити доступу до грошей, технологій та дружби, - глава МЗС Латвії Браже

Браже про застосування санкцій проти РФ

Проти Росії слід застосувати санкції, щоб вона не мала доступу до коштів, сучасних технологій, якщо агресор не погодиться на припинення вогню та перемир'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

"Поки немає жодних ознак того, що Росія хоче миру. Зусилля з досягнення миру не повинні впливати на шанси України на досягнення міцного миру, а також не повинні чинити негативного впливу на європейську безпеку", - наголосила Браже.

Нагадаємо, Європейський Союз запровадить 17-й пакет санкцій проти Росії 20 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не бачимо жодних ознак того, що РФ хоче миру в Україні, - глава МЗС Латвії Браже

Топ коментарі
+7
Три роки пустої балаканини...
показати весь коментар
20.05.2025 12:23 Відповісти
+5
Так росія вже разів 10 не погодилась на перемир'я, і що?
А, ось що: "Путін може напасти на Литву чи Польщу, якщо війна в Україні закінчиться, - Bild"
показати весь коментар
20.05.2025 12:22 Відповісти
+4
Тобто, четвертий рік війни кацапляндія стабільно живе з технологіями, грошима і, звичайно ж, дружбою від Євросоюзу.

Зізнайтеся вже, пилять, чесно, що вам вигідна ця війна, щоб тримати куйла в буферній зоні. І дуже дешево виходить.
показати весь коментар
20.05.2025 12:35 Відповісти
Ніякої дружби!
показати весь коментар
20.05.2025 12:20 Відповісти
Так росія вже разів 10 не погодилась на перемир'я, і що?
А, ось що: "Путін може напасти на Литву чи Польщу, якщо війна в Україні закінчиться, - Bild"
показати весь коментар
20.05.2025 12:22 Відповісти
Коаліція охочих(поговорити) працює. Не тойво, не хитайте човен, пацюків нудить.
показати весь коментар
20.05.2025 12:26 Відповісти
вона апелює до США, бо в ЄС немає ані санкцій, ані сили, ані рішучості, ані консенсусу... наче муха, що заплуталась в павутинні з власних червоних ліній
показати весь коментар
20.05.2025 12:32 Відповісти
Три роки пустої балаканини...
показати весь коментар
20.05.2025 12:23 Відповісти
Поки зеленське при владі Україна приречена на знищення. Трампа і йухла об'єднує ненависть , тільки трампа ненависть до зелупного, а в йухла до України і українців, бо зеля йому до вподоби.
показати весь коментар
20.05.2025 12:24 Відповісти
ти сам зрозумів, що написав? хто там кого любить, а кого ні..., все дуже складно...
показати весь коментар
20.05.2025 12:27 Відповісти
Складно для таких , як ти, котра вибрала таке зеленське, которе руйнувало і обкрадало Україну з перших днів і на всі посади назначило тупих зрадників і крадіїв і прислуговує йухлу
показати весь коментар
20.05.2025 12:40 Відповісти
Умовляв неадекватних не голосувати за блазня, а вони казали :зато попрікаливаємся
показати весь коментар
20.05.2025 12:43 Відповісти
Де ти і кого умовляв? Німців в Берліні?
показати весь коментар
20.05.2025 14:06 Відповісти
Такого федю довбойоба із англії, троля кацапського, ще одно вилізло із унітаза.
показати весь коментар
21.05.2025 08:41 Відповісти
Це треба було зробити ще "вчора",а не дивитись в рот Трампу.
показати весь коментар
20.05.2025 12:25 Відповісти
Весь світ заглядає Трампу в рот. А від його звання президент США навіть непритомні палають.
показати весь коментар
20.05.2025 13:36 Відповісти
Так вже ж давно роблять. Ще позавчора. Вже 16 пакетів санкцій ввели.
показати весь коментар
20.05.2025 14:08 Відповісти
Голос волаючого в пустелі.
показати весь коментар
20.05.2025 12:25 Відповісти
про кацапську дружбу...
показати весь коментар
20.05.2025 12:27 Відповісти
Мали б реальні засоби впливу на путіна - давно б вже ці засоби застосували.
Тут два варіанти:
- Або риторика - це пуста гра на публіку і важелі реального впливу ніхто не збирається застосовувати.
- Або важелів реального впливу нема і єдине, що залишилось - блефувати словами.
показати весь коментар
20.05.2025 12:29 Відповісти
Та нема ніяких важелів. В кацапії величезний запас ресурсів. В них в союзниках одна з найбільших економік світу. Тому всі ті санкції до одного місця.
показати весь коментар
20.05.2025 14:10 Відповісти
Хоча б https://epravda.com.ua/svit/yes-vitrachaye-na-naftu-i-gaz-z-rf-bilshe-nizh-na-finansovu-dopomogu-ukrajini-zvit-803610/ цим зайнялись і перестали заявляти прутню, не підкріплену справами.
показати весь коментар
20.05.2025 14:49 Відповісти
Тобто, четвертий рік війни кацапляндія стабільно живе з технологіями, грошима і, звичайно ж, дружбою від Євросоюзу.

Зізнайтеся вже, пилять, чесно, що вам вигідна ця війна, щоб тримати куйла в буферній зоні. І дуже дешево виходить.
показати весь коментар
20.05.2025 12:35 Відповісти
дружбі????
показати весь коментар
20.05.2025 12:37 Відповісти
А Європа продовжує шукати чорну кішку в чорній кімнаті, якої там взагалі немає.

"У сьогоднішній розмові президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним не йшлося про терміни можливої угоди про припинення вогню між Росією та Україною." Джерело: https://censor.net/ua/n3553148
показати весь коментар
20.05.2025 12:42 Відповісти
100%

показати весь коментар
20.05.2025 12:56 Відповісти
Не дружби треба позбавляти, а будь-яких відносин з цивілізованим світом, сключаючи відключення від Свіфт, заборону торгівлі. З переможцями у "вєлікой атєчєствєнной" з Буркіна-Фасо нехай торгують.
показати весь коментар
20.05.2025 13:01 Відповісти
Що таке "цивілізований світ"? Китай, наприклад, в нього входить чи ні? І як ти позбавиш рашку відносин з Китаєм?
показати весь коментар
20.05.2025 14:12 Відповісти
Ти мені більше не дружОк і не пісяй в мій горшок!
Інфантилізм, тупість і недалекоглядність багатьох політиків - на жаль така навколишня реальність.
Але коли прилетить ракета або "ХерАнь" від козломордих сусідів, буде пізно ...
показати весь коментар
20.05.2025 13:20 Відповісти
Пані має рацію !
показати весь коментар
20.05.2025 13:29 Відповісти
А треба мати кулемет...
показати весь коментар
20.05.2025 14:13 Відповісти
 
 