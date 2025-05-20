Якщо Росія не погодиться на перемир’я, її слід санкціями позбавити доступу до грошей, технологій та дружби, - глава МЗС Латвії Браже

Проти Росії слід застосувати санкції, щоб вона не мала доступу до коштів, сучасних технологій, якщо агресор не погодиться на припинення вогню та перемир'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

"Поки немає жодних ознак того, що Росія хоче миру. Зусилля з досягнення миру не повинні впливати на шанси України на досягнення міцного миру, а також не повинні чинити негативного впливу на європейську безпеку", - наголосила Браже.

Нагадаємо, Європейський Союз запровадить 17-й пакет санкцій проти Росії 20 травня.

