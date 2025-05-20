1 146 32
Якщо Росія не погодиться на перемир’я, її слід санкціями позбавити доступу до грошей, технологій та дружби, - глава МЗС Латвії Браже
Проти Росії слід застосувати санкції, щоб вона не мала доступу до коштів, сучасних технологій, якщо агресор не погодиться на припинення вогню та перемир'я.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.
"Поки немає жодних ознак того, що Росія хоче миру. Зусилля з досягнення миру не повинні впливати на шанси України на досягнення міцного миру, а також не повинні чинити негативного впливу на європейську безпеку", - наголосила Браже.
Нагадаємо, Європейський Союз запровадить 17-й пакет санкцій проти Росії 20 травня.
Топ коментарі
+7 Виктор Ле #550890
показати весь коментар20.05.2025 12:23 Відповісти Посилання
+5 Дефіцит Потужності
показати весь коментар20.05.2025 12:22 Відповісти Посилання
+4 Dmitry Klaus
показати весь коментар20.05.2025 12:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А, ось що: "Путін може напасти на Литву чи Польщу, якщо війна в Україні закінчиться, - Bild"
Тут два варіанти:
- Або риторика - це пуста гра на публіку і важелі реального впливу ніхто не збирається застосовувати.
- Або важелів реального впливу нема і єдине, що залишилось - блефувати словами.
Зізнайтеся вже, пилять, чесно, що вам вигідна ця війна, щоб тримати куйла в буферній зоні. І дуже дешево виходить.
"У сьогоднішній розмові президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним не йшлося про терміни можливої угоди про припинення вогню між Росією та Україною." Джерело: https://censor.net/ua/n3553148
Інфантилізм, тупість і недалекоглядність багатьох політиків - на жаль така навколишня реальність.
Але коли прилетить ракета або "ХерАнь" від козломордих сусідів, буде пізно ...