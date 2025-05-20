РУС
Еврокомиссия о 17-м пакете санкций против РФ: Это четкий сигнал о неизменной поддержке Украины

еврокомиссия

Европейская комиссия приветствовала принятие 17-го пакета санкций против России, которое состоялось во вторник решением Совета ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ЕК заявили, что эти ограничения еще больше увеличивают расходы России на ведение войны, усиливая давление на ее уже напряженную и хрупкую экономику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия ввела масштабные санкции против России

В Брюсселе отметили, что санкции имеют целью ограничить доступ РФ к технологиям, которые могут использоваться в боевых действиях, а также сократить доходы от экспорта энергоносителей. Отдельный акцент сделан на борьбе с так называемым "теневым флотом" - санкции нацелены на беспрецедентное количество судов, которые используются Россией для обхода ограничений.

Обновленный пакет также расширяет список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, и в то же время сохраняет действующее исключение из ограничений на цену нефти для проекта "Сахалин-2", чтобы не поставить под угрозу энергетическую безопасность Японии.

"Это четкий сигнал о неизменной и непоколебимой поддержке Украины со стороны ЕС", - отметили в Еврокомиссии.

Напомним, сегодня Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас: Новые санкции ЕС усилят давление на экономику России

