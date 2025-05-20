Зеленский поблагодарил ЕС за 17-й пакет санкций против РФ: Чем больше давления, тем больше мотивов идти к настоящему миру

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС за 17-й санкционный пакет.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Это шаг в правильном направлении. Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, который служит финансированию убийств, а также все схемы, которые Россия использует для развития военной промышленности. Чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру", - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что обсудил с фон дер Ляйен уже и подготовку 18-го санкционного пакета Евросоюза.

"Российская нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки и финансовые схемы - это то, что наиболее болезненно для России, а соответственно, наиболее полезно для мира. Спасибо всем, кто адвокатирует необходимость усиления санкций и принимает сильные решения.

Также подробно обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом и нашу совместную дипломатическую работу с партнерами. Европа должна быть в процессе, и все шаги максимально координируем".

Как сообщалось, ЕС 20 мая одобрил 17-й пакет санкций против России.