Зеленський подякував ЄС за 17-й пакет санкцій проти РФ: Що більше тиску, то більше мотивів іти до справжнього миру

Президент України Володимир Зеленський подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і всьому ЄС за 17-й санкційний пакет.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Це крок у правильному напрямку. Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру", - наголосив Зеленський.

Також він зазначив, що обговорив зі фон дер Ляєн вже й підготовку 18-го санкційного пакету Євросоюзу.

"Російська нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки й фінансові схеми - це те, що найбільш болісно для Росії, а відповідно, найбільш корисно для миру. Дякую всім, хто адвокатує необхідність посилення санкцій і ухвалює сильні рішення.

Також детально обговорили вчорашню розмову з Президентом Трампом і нашу спільну дипломатичну роботу з партнерами. Європа має бути в процесі, і всі кроки максимально координуємо".

Як повідомлялося, ЄС 20 травня схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.