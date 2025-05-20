США обіцяли наслідки за відмову РФ від припинення вогню, ми хочемо їх побачити, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас закликала Сполучені Штати вжити "рішучих заходів" проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Америка заявила, що якщо Росія не погодиться на безумовне припинення вогню, то будуть наслідки. Тому ми хочемо бачити ці наслідки, зокрема і з боку США", - зазначила вона.

Раніше Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.

Глава Мінфіну США Бессент заявив, що у Трампа не зволікатимуть у питанні запровадження нових санкцій проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не вестиме перемовини щодо завершення війни в Україні в дусі доброї волі.

