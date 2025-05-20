2 208 15
США обіцяли наслідки за відмову РФ від припинення вогню, ми хочемо їх побачити, - Каллас
Висока представниця ЄС Кая Каллас закликала Сполучені Штати вжити "рішучих заходів" проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Америка заявила, що якщо Росія не погодиться на безумовне припинення вогню, то будуть наслідки. Тому ми хочемо бачити ці наслідки, зокрема і з боку США", - зазначила вона.
Раніше Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.
Глава Мінфіну США Бессент заявив, що у Трампа не зволікатимуть у питанні запровадження нових санкцій проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не вестиме перемовини щодо завершення війни в Україні в дусі доброї волі.
Топ коментарі
+12 Bob Fayn
показати весь коментар20.05.2025 16:03 Відповісти Посилання
+8 Nub Nubov #586380
показати весь коментар20.05.2025 16:10 Відповісти Посилання
+5 Дефіцит Потужності
показати весь коментар20.05.2025 16:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
насипе ще вона добряче йому перцю