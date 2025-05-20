УКР
Новини
США обіцяли наслідки за відмову РФ від припинення вогню, ми хочемо їх побачити, - Каллас

Каллас закликала США посилити санкції проти РФ

Висока представниця ЄС Кая Каллас закликала Сполучені Штати вжити "рішучих заходів" проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Америка заявила, що якщо Росія не погодиться на безумовне припинення вогню, то будуть наслідки. Тому ми хочемо бачити ці наслідки, зокрема і з боку США", - зазначила вона.

Раніше Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.

Глава Мінфіну США Бессент заявив, що у Трампа не зволікатимуть у питанні запровадження нових санкцій проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не вестиме перемовини щодо завершення війни в Україні в дусі доброї волі.

Також читайте: Санкції проти енергетики РФ можуть змусити Путіна припинити вогонь, - глава МЗС Литви Будріс

США--обісьцяли
20.05.2025 16:03 Відповісти
ЄС вже 12-й рік веде схожу санкційну і військову підтримку України - на словах мільйон, на ділі копійка, і в підсумку киває і сподівається на США.
20.05.2025 16:03 Відповісти
Все шо було бачили шо буде побачимо - від Трампа вже мабуть нічого хорошого
20.05.2025 16:05 Відповісти
Сподіваюсь Калас почує Трамп.
20.05.2025 16:05 Відповісти
нічого не буде. весь світ побачив трампа шо обісрався. До сонного Джонні йому як до Києва рачки
20.05.2025 16:10 Відповісти
наслідки щодня - в памперсах рудого кольору...
20.05.2025 16:10 Відповісти
Та вже зрозуміло що ніяких заходів не буде. Лише загалом плутане та беззмістовне базікання Трмпа, та нападки на Україну від Венса. Що тут зробиш, деменція+боягузство=Донні+Джей Ді=MAGA.
20.05.2025 16:10 Відповісти
Ого! Крошити батон на Трампа!
20.05.2025 16:12 Відповісти
Дійсно, де «пекельні санкції» ???
20.05.2025 16:17 Відповісти
дарма рудий донні пан Каллас ігнорить
насипе ще вона добряче йому перцю
20.05.2025 16:18 Відповісти
Тампон спистєл в черговий раз
20.05.2025 16:40 Відповісти
Наслідки - ,,Баладімір вже не такий харошій парєнь як я раніше казав на нього. Тепер буду звати його просто мій російський колега. Це дуже потужний меседж для нього. І почекаю ще три місяці, може він почне кроки до припинення вогню. Якщо ні, то дам ще три місяці і буду називати його колегою. Без мій. Хай страждає,, Завжди Ваш Трамп. Цілую. Міцно обнімаю.
20.05.2025 16:57 Відповісти
Лошари. Трамп вас вертів де хотів, завтра вийде й скаже - коли це я таке казав? Які санкції? В нього грандбізнес з ******, Україна пішла в цій угоді під ніж, і ви підете.
20.05.2025 17:04 Відповісти
Не поспішайте, пані Кая Каллас, ще не минули "24 години".
20.05.2025 17:42 Відповісти
 
 